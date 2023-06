Yle Areenassa on torstaina julkaistu podcast-sarja, jossa muistellaan 2000-luvun taitteen hulluja vuosia.

Vuosituhannen taitteessa oli vallalla it-huumaksi kutsuttu aika. Elettiin 1990-luvun alkupuolella kärsityn laman jälkeistä nousukautta, jota värittivät teknologian kehityksen tuomat bisnesmahdollisuudet.

Suomalaista mediaa noihin aikoihin seurannut ei voinut välttyä kuulemasta Rytsölän veljeksistä. Antti ja Jaakko Rytsölä perustivat vuonna 1995 Data Link Connection -yrityksen. Myöhemmin se fuusioitui muiden yritysten kanssa Saunalahden palvelimeksi.

Veljesten menestys mahdollisti hankintoja, jotka olivat suomalaisessa mittakaavassa hulppeita.

Rytsölät avaavat Yle Areenassa nyt julkaistussa It-kupla.net-podcastin ensimmäisessä jaksossa sitä, miten he hankkivat kaksi Lamborghini-urheiluautoa. Autot esiteltiin näkyvästi lehdissä. Niitä ihailtiin ja paheksuttiin.

– Se (auton hankkiminen) oli ensiksi sellainen käytännön juttu. Asuin silloin Espoossa, ja sitä budjettia rupesi olemaan. Mietin, että pitää saada Ferrari, Jaakko Rytsölä muistelee podcastissa.

Rytsölän it-veljekset kuvattuna vuonna 2000.

Antti-veli halusi myös samanlaisen auton, mutta Ferrareita ei ollut mahdollista saada Suomeen nopealla varoitusajalla. Antti päättikin katsoa netistä, millaisia autoja ylipäänsä on saatavilla.

– Lamborghini oli yksi niistä. Niissä tuntui olevan jonkin verran saatavuutta, Euroopan suurin myyjä oli Stuttgartissa.

Veljekset lähtivät Saksaan.

– Menimme vähän parempaan autoliikkeeseen, marmoritiskille. Siellä oli yläkerrassa tyyliin Audeja tai vastaavia. Siellä oli alakerta, jonne meni portaat. Vain tietyt ihmiset pääsivät sinne, Antti Rytsölä kertoo.

– Ne ovet aukesivat, ja niitä autoja oli siellä vajaat kymmenen. Ne olivat erivärisiä, ne olivat sairaan hienoja, Jaakko Rytsölä puolestaan muistelee.

Veljekset ostivat kummallekin oman Lamborghinin. Julkisuus astui kuvaan, kun kaksikko saapui Helsinkiin autoineen.

– Me tultiin Helsinkiin laivalla. Ne autot olivat Saksan kilvissä, niin niitä ei saanut ajaa. Me jätettiin ne parkkiin siihen Tullin pihaan. Sitten oli Ilta-Sanomissa, että ”kaksi superautoa nähty Helsingissä”, veljekset muistelevat.

Rytsölän veljekset muistetaan erityisesti heidän Lamborghineistaan.

Pian lehdissä luki, että kyseessä olivat tuolloin vielä nimettömän yrittäjäkaksikon autot. Nopeasti Helsingissä ja laajemminkin Suomessa tiedettiin veljekset, jotka hulppeilla kaaroilla ajelivat.

He antoivat alkuvaiheessa mielellään haastatteluita eivätkä peitelleet omaisuuttaan. Podcastista käy ilmi, että jossain vaiheessa julkisuus muuttui Rytsölöiden mielestä negatiivisemmaksi. Iän myötä luksusautojenkin hohto on kadonnut.

– On etuoikeutettu fiilis, että pääsi tuon ikäisenä tuollaisia autoja ostamaan. Täytän 50 vuotta kesällä, mulla on nyt Tesla. En varmaan ostaisi Lamborghinia, jos olisi ylimääräistä rahaa. Se on jo nähty, Jaakko Rytsölä pohtii podcastin viidennessä jaksossa.

Jaakko Rytsölä ajelee nykyisin sähköautolla.

Rytsölät muistelevat Ylen podcastissa myös erikoista reissuaan Etelä-Eurooppaan. He lähtivät katsomaan Monacon F1-kisoja. Seurueessa oli lukuisia Lamborghineja.

– Menimme sen stuttgartilaisen automyyjän kanssa lukuisten Lamborghinin letkalla Monacoon katsomaan F1-kisoja. Siellä oli joka kolmas auto Ferrari. Ne ei ketään kiinnostanut, mutta katseet kyllä kääntyi, kun oli kahdeksan Lamborghinia, Antti Rytsölä muistelee.

Kyseinen reissu ei kuitenkaan ollut autokaupan lahja luksusautojen ostajille, vaan asiakkailta laskutettiin kulut.

– Muistan, että minun lippalakkini lensi tuulen mukana pois. Se (autoliikkeen edustaja) antoi minulle oman lippiksensä. Myöhemmin hän laskutti satasen, Antti naurahtaa keskustellessaan veljensä kanssa podcastissa.

Ilta-Sanomat haastatteli Antti Rytsölää kesällä 2021, kun hän näytteli lastennäytelmässä Kivinokan kesäteatterissa.

Podcastin viidennessä jaksossa käydään läpi vuosituhannen taitteen uusmedia-alan bileitä ja muuta toimintaa, jossa raha näkyi.

Jaksossa bilettämisestä kertovat muut tuon ajan tekijät, mutta Jaakko Rytsölä kertaa toisella tavalla ”överiä” tapahtumaa.

Hän kertoo ex-vaimonsa antamasta syntymäpäivälahjasta. Elettiin vuotta 2000.

– Hän sanoi minulle, että hän haluaa ostaa minulle synttärilahjan, mutta haluaa minulta sata tonnia ja passin.

Rytsölä tarkentaa, että oli markka-aika. Nykyrahassa kyse olisi noin 16 000 eurosta.

It-miljonäärin syntymäpäivälahja oli hävittäjälento Venäjällä.

– Se oli puolen tunnin lento. Olin etukäteen sillä tavalla, että on vähän lyhyt aika. Olin kuitenkin lennolla jo 20 minuutin jälkeen ihan puhki. Se on fyysisesti rankkaa, Jaakko Rytsölä muistelee.

Antti-veli päätyi 2000-luvun alussa lentoharrastuksensa takia uutisiin. Podcastin seitsemännessä osassa muistellaan tapausta, jossa Antti loukkaantui vakavasti.

Hän ohjasi tammikuussa 2002 pienlentokonetta, jonka puikoissa hän pyrki tekemään pakkolaskun Malmin lentokentälle. Ilta-Sanomat uutisoi tuolloin, että kone putosi nokalleen maahan. Myöhemmin samalla viikolla IS uutisoi , että Rytsölältä halkesi onnettomuudessa kaksi selkänikamaa.

– Olin silloin kolme kuukautta pyörätuolissa. Oli hirveän vaikeaa ottaa kävelyaskelia, pystyin yhden tai kaksi askelta ottaa tuen kanssa, en mitään muuta, hän kertoo nyt Ylelle.

Antti kertoo antaneensa lopulta pyörätuolin takaisin, hänen oli kuulemma pakko kävellä.

– Vammaisena eläminen on vaikeaa. Erityisesti käveleminen ja nukkuminen on perusoikeuksia ihmisille. Jos ne ei tahdo toimia, niin on vaikeaa löytää samanarvoisuutta muiden ihmisten kanssa. Moni kaveri sanoi minulle, että se on pikkuasia, jos en pysty kävelemään. Itselle se tuntui kuitenkin tärkeältä.

Antin mukaan onnettomuus vaikuttaa hänen elämäänsä esimerkiksi sillä tavalla, ettei hän pysty ottamaan muutamaa juoksuaskelta, jos ratikka menee nenän edestä.

– Silloin taas soimaa itseään, ilman mitään syytä, hän tunnustaa.

Antti Rytsölä sairaalassa onnettomuuden jälkeen alkuvuodesta 2002. Podcastissa käy ilmi, että hänen omaisuutensa oli parhaimmillaan 69 miljoonaa markkaa.

Antti Rytsölän ohjaama lentokone vaurioitui maahan tömähtäessään.

Podcastin kuudennessa jaksossa käydään läpi sitä, kuinka Rytsölöiden tähdittämä it-kupla mureni 2000-luvun alkupuolella. Jaakko Rytsölä muistelee olleensa armeijassa vuonna 2001, kun hänelle selvisi, että hänen omistamiensa osakkeiden arvo oli laskenut roimasti. Tämä johti lopulta otsikoihin siitä, että ulosottoviranomainen totesi miehen varattomaksi.

– Tapa, jolla toimittiin, oli väärä. Se on luonnollista, että 25-vuotiaana tai 27-vuotiaana ei osaa miettiä 30 vuoden periodeja, että välillä nämä (osakkeiden arvot) tulevat alas. Sitä katsoo niin lyhyestä perspektiivistä. Itsesyytökset olivat todella isoja ja ne kestivät vuosia, Jaakko avautuu menneestä ajasta.

Antti-veli pääsi romahduksesta vähemmällä, hän oli ehtinyt myydä osakkeensa. Antin mukaan hänen ja Jaakon polut poikkesivat toisistaan. Lisäksi hän kertoo olleensa jo lapsena tarkka rahoistaan.

It.kupla.net-podcast kuunneltavissa Yle Areenassa 15.6. lähtien.