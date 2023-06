Tuukka Ritokoskella meni Janni Hussin ja Joel Harkimon häissä "filmi poikki" – seuraavan aamun herätys ei unohdu

Aamulypsyn kopla oli paikalla Janni Hussin ja Joel Harkimon häissä. Kosteissa merkeissä, kuinkas muuten.

Kesäkuun toisena viikonloppuna juhlittiin Aamulypsy-juontaja Janni Hussin ja yrittäjä-kaupunginvaltuutettu Joel Harkimon häitä.

Paikalla oli myös koko muu Aamulypsyn klaani. Kolmikko Tuukka Ritokoski, Juuso Mäkilähde ja Tinni Wickström puivat elettyä maanantain lähetyksessä.

Bileiden tunnelman voisi kiteyttää kolmeen alkoholiaiheeseen kappaleeseen: Jope Ruonansuun klassikoihin Pikku pikku siiderissä ja Ämpäritolkulla Fernet Brancaa sekä Juha ”Watt” Vainion juopotteluhymniin Mä en muista mittään.

Toisin sanoen: mökäöljyä kului ja meno oli sen mukaista.

– Olitte te vähän siiderissä, Tuukka tokaisi.

– Oltiin me tietysti... Tuollainen hääjuhlahan on perinteisesti semmoinen... Juuso myönteli samaan sävyyn kuin poliitikko, jolta on juuri kysytty jotakin epämukavaa.

Erityisen etukenossa painoi kuitenkin Tuukka, joskaan hän ei erityisemmin olisi halunnut edesottamuksistaan jälkikäteen kuulla.

Onneksi Juuso Mäkilähde kertoi ne koko kansalle.

Nimittäin: kaksikko istui vielä ruokapöydässä, Mäkilähteen muistikuvien mukaan pää- ja jälkiruuan välissä, kun Juuso alkoi pohtia, pitäisikö ilta ottaa kuitenkin iisisti, ”kun huomenna pitää lapsia kuskailla ja kaikkea...”

– Niin sä, Tuukka, ilmoitit napakasti siinä pöydässä, että älä siinä larppaa mitään tommosta perheenisää, senkin juoppo!

– Joo, mä kuulin ton kans, Wickström myönteli.

– Että tämmösen sä heitit mulle, Mäkilähde sanoi – kuin toruva isä kapinoivalle koltiaiselleen tai luokanopettaja takapulpetin hurjapäälle.

Ritokoski oli tosin siltä osin oikeassa, ettei Mäkilähdekään minään raittiusmiehenä illalla päivystänyt. Sitä vastoin Ritokoski korosti, että alkuillasta hän oli suorastaan ajokunnossa.

– Kun me istuttiin siinä pöydässä, niin mä kysyin Juusolta, että nyt me ollaan vaa’ankielellä: tässä on vaihtoehtona, että joko me aletaan repiä työksemme tai sitten me lasketaan koneet alas, Tuukka selosti.

Perheenisä oli jo tiensä valinnut. Siihen ei kuulunut koneiden lasku.

– Juuso kertoi, että nyt on tilanne se, että mä kävin tossa tirvaisemassa kolme fernettiä – että koneiden lasku ei ainakaan puoleen tuntiin onnistu.

Miehet ryhtyivät tuumasta toimeen.

– Sen jälkeen lähdettiin käymään tiskillä kolme-neljä-kahdeksantoista kertaa, Tuukka jatkoi raportointiaan.

Nyt oli Juuson vuoro toppuutella.

– Olit sanasi mittainen, joo, just näin, hän alkaa höpöttää Tuukan päälle – taas varsin isälliseen, mutta myös hieman nolostuneeseen sävyyn.

Silti Juuso selvisi illasta kunniakkaammin. Tuukka joutui jättämään leikin kesken.

– Tästä mennään useita tunteja eteenpäin, ja tätä meidän studion Limoncello-miestä tuotiin käsikynkässä. Ei tossu enää pitänyt siinä vaiheessa, se oli tanssinut itsensä siihen kuntoon, että polvikin oli pois sijoiltaan, Juuso selosti Tuukan ehtoota.

– Toi nyt on liioittelua... kiusaantunut Tuukka sanoi väliin.

Limoncello-miehen liikanimen Tuukka sai siitä, että oli keskittynyt baaritiskin tiukkojen juomien osastolla vain kyseiseen italialaislikööriin – koska muuta ei ollut. Polven hän oli omien muistikuviensa mukaan telonut astuessaan portaissa harhaan.

– Mulla on edelleen polvi helvetin kipee... Tää tuntuu just siltä, mä tiedän tän tunteen, ei oo mitään mustelmaa, eli tuskin on kaaduttu mihinkään – ja en mä nyt kaatuile, herran jestas – mutta on mahdollista, että oon astunut ohi portaasta niin, että jalka on taittunut yli.

– No veikkaaksä että olis mahdollista että näin on käyny? kuulusteli Tinni.

– On se mahdollista, en mä sitä sano, Tuukka vastasi.

Tätä ennen Tuukka oli kuitenkin ehtinyt muun muassa tanssimaan morsian Jannin kanssa hääbändin soittaman Pokémon-sarjan tunnuskappaleen tahtiin. Moinen oli kuulemma harvinaista, sillä Tuukka ”ei ikinä” tanssi.

Paitsi reilussa myötäisessä, ilmeisesti.

– Ei ikinä koskaan käy näin, mut nyt mulla oli filmi täysin poikki, Tuukka selitti.

Tinni Wickströmin, Juuso Mäkilähteen ja Tuukka Ritokorven lisäksi Aamulypsyä vetävät Janni Hussi ja vieraileva juontaja Ilkka ”Hovimuusikko-Ilkka” Ihamäki.

Ilta päättyi kuitenkin Tuukan kannalta hyvin. Hän pääsi ”loppusijoituspaikkaan”.

Ensin piti tosin selvittää ”vesieste”. Juhlat järjestettiin Helsingin edustalla Valkosaaressa Ravintola NJK:ssa.

– Mietin, että pitääkö mun lähteä saattamaan sua Keravalle asti, Juuso pelkäsi ensin.

– Mutta lautalla saatiin tää eloton käsinukke pois, hän jatkoi veistelyään.

Taas Tuukka toppuutteli:

– No en mä nyt mitään saattajaa... No toi on nyt vahvaa liioittelua!

Juomari päätyi lopulta ”Jannin tuttujen” luo, ilmeisesti Katajanokalle.

Aamu oli haikea.

– Fiilis, ettei yhtään tiiä missä maassa olet, Tuukka kertoi heräämisestään uppo-oudossa ympäristössä.

– Kävin käytävässä. Kyseessä oli ilmeisen hyvin toimeen tuleva pariskunta. Mietin, että oonko huoneistohotellissa. Katsoin ikkunasta, että aha, Skattalla.

Hän ”tassutteli nöyrästi” pitkin vieraan huoneiston käytäviä odottaen, että lopulta kuitenkin tapaisi jonkun. Näin kävi, ja vieras esittäytyi.

– Ihana pariskunta! Juotiin kahvit ja tilattiin aamupalaa. Heille loputon kiitos! Tuukka siunaili.

Hän kiitti myös Sointu Borgia, joka ”siivosi” hänet ”pois yleisiltä paikoilta”.

Tämä sai muun studion vielä hetkeksi höröttelemään.

– Oot ollu niin raikkaassa kunnossa, että hetken mietittiin, tilataanko ambulanssi, Tinni tokaisi.

Jälleen kerran Tuukka torppasi huomauttelun julkeana liioitteluna.

– Ei mitään hätää tässä näin! Syytön heittäköön ensimmäisen kiven!

– Joo joo, just näin, Juuso lopetti isälliseen sävyyn.

