Sonja Kailassaari odottaa esikoistaan näyttelijä Aku Hirviniemen kanssa.

Esikoistaan odottava juontaja Sonja Kailassaari, 43, jää äitiyslomalle. Hänen juontamaansa Efter Nio -ohjelmaan häntä tulee tuuraamaan toimittaja Eva Kela. Kela on juontanut muun muassa Huvila & Huussi- sekä Äidit ja tyttäret -tv-ohjelmia.

Näyttelijä Aku Hirviniemen kanssa perheenlisäystä odottavan Kailassaaren tuuraaja paljastettiin tänään maanantaina Efter Nio -sarjan uudessa jaksossa. Samainen jakso päättää myös sarjan kuluvan tuotantokauden.

Kailassaari kertoi raskaudestaan julkisuuteen maaliskuussa juontamansa ohjelman jaksossa. Toukokuussa hän kertoi Me Naisten haastattelussa, että raskaus on edennyt hyvin, ilman minkäänlaista pahoinvointia.

Kailassaari ja Hirviniemi kihlautuivat vuonna 2020.

Vaikka lapsi on Kailassaarelle ensimmäinen biologinen, uskoo hän bonus­vanhemmuudesta olevan hyötyä äitiydessä. Hänen puolisollaan Aku Hirviniemellä nimittäin on kaksi kouluikäistä lasta. Lisäksi hänellä itsellään on niin bonusvanhempia kuin bonusisovanhempiakin.

– Tiedän, että ei se biologia ole este rakkaudelle, vaan tärkeintä on, että ihminen on läsnä toisen elämässä, Kailassaari totesi Me Naisille.

– Vanhemmuutta on monenlaista, varmasti oman lapsen syntymä minulle myös jotain kokonaan uutta.