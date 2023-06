Tässä on Diili 2023 -voittaja!

Diilin finaalijaksossa kaikki kolme kilpailijaa apureineen järjestivät tiukalla aikataululla varainhankintatapahtumat.

Diilin kolmas kausi sai päätöksensä. Tiukan kaksiosaisen finaalin päätteeksi voittajaksi julistettiin hotellinjohtajana toiminut Aki.

Finaalitehtävässä Aki, Tiina ja Wenla järjestivät varain­hankinta­tapahtumat. Kullakin kilpailijalla oli kaksi apuria tippuneista kilpailijoista. Kaikki tiimit saivat oman urheilu­seuran tai luokan, jonka unelmaa he lähtivät toteuttamaan varoja keräämällä.

– Kaikkihan nämä onnistui. Ne lapset oli niin iloisia, neuvonantaja Noora Fagerström sanoo finaalijaksossa.

Johtoryhmässä kaikki finalistit saivat neuvonantajilta rutkasti kehuja.

– Nyt mä tuun seuraavaksi kertomaan teille, kuka on tämän Diili-kauden voittaja ja kenestä tulee mun operatiivinen johtaja ja ennen kaikkea työkaveri, Jaajo Linnonmaa sanoo.

– Onneks olkoon, Aki. Sut on palkattu, hän täräyttää.

– Ihan uskomatonta, että saadaan sun kaltainen talentti mukaan meidän toimintaan. Mitä kaikkea me tullaan tulevaisuudessa saavuttamaan. En malta odottaa meidän yhteistä matkaa, Linnonmaa jatkaa.

– Hämmentyneet fiilikset et on voittanut tämän kilpailun. Suurin muutos on se, että olen oppinut niin paljon muilta kilpailijoilta. Tämä on aidosti ollut Diilin mittainen oppikoulu, Aki kertoo tunnelmiaan jaksossa.

Aki aloittaa Jaajo Linnonmaan operatiivisena johtajana.

Finaalin ensimmäisessä osassa Akin ulkotapahtuma näytti aluksi suorastaan surulliselta, kun sade alkoi.

– Tällä hetkellä on sellainen tunne, että tämän kauden Diili-voittajan nimi ei ole Aki, hän totesi lasittunein silmin kameroille.

Toisessa osassa kuitenkin nähtiin, että kaikki kääntyi parhain päin. Sade loppui ja Aki tiimeineen sai kuivattua pomppulinnat ja skuuttikilpailuun tarkoitetut betonit.

Aki kertoo IS:lle, että finaalitehtävän aikana kävi melkoista tunteiden vuoristorataa.

– Silloin tuli hetkellinen epätoivo, että koko tämä kuuden viikon pituinen rutistus kaatuu yhteen vesisateeseen, Aki sanoo IS:lle.

Kaikkien kolmen finalistin tapahtumat näyttivät onnistuvan lopulta hyvin. Rahallisesti kovimman tuloksen tahkoi Tiina Olympiastadionin jalkapallotapahtumallaan. Hänen tiiminsä keräsi varoja noin 16 500 euroa. Akin tulos oli taas noin 7 900 euroa ja Wenlan noin 9 400 euroa.

Tapahtumissa nähtiin paljon tuttuja kasvoja ja upeita elementtejä. Tiinan tapahtumassa esiintyi räppäri Ege Zulu ja Wenlan tapahtumassa nuorten suosima räppäri Nebi. Akilla puolestaan esiintyi artistit Paul Elias ja Heikki Kuula. Akin tapahtuman päätteeksi nähtiin myös komeat ilotulitteet ja tulielementtejä.

