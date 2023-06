Podcast: Emmi Nuorgam oli ollut suhteessaan lähes 10 vuotta, kunnes hän tajusi jotain pysäyttävää

Tuomas Enbuske luotsaa Enbusken parisuhde -podcastia, jossa vierailee nyt tunnettu somevaikuttaja Emmi Nuorgam, joka muistelee parisuhteensa suuria päätöksiä.

Somevaikuttaja ja toimittaja Emmi Nuorgam, 34, vierailee mediapersoona Enbusken parisuhde -podcastissa, jota mediapersoona Tuomas Enbuske luotsaa.

Podcastista käy ilmi, että Nuorgam oli vuosikausia monogaamisessa suhteessa, joka tarkoittaa perinteiseksi luonnehdittua, yhden ihmisen kanssa seurustelua.

Yhdeksän vuoden yhteisen polun jälkeen Emmi kuitenkin halusi tehdä muutoksen.

– Olen ollut 13 vuotta parisuhteessa, joista kymmenen vuotta olen ollut naimisissa, miehen kanssa. Kolmisen vuotta sitten päädyimme avaamaan meidän suhteemme. Siirryimme ensiksi suljetusta suhteesta avoimeen suhteeseen. Siihen liittyi se, että meidän halut olivat todella eripariset. Me ei löydetty niiden suhteen yhteistä näkemystä, seksiin liittyen, Nuorgam avaa.

” Me ruvettiin sanallistamaan tätä. Silloin me otettiin pieni askel ja siirryimme avoimeen suhteeseen.

Nuorgam avaa Enbuskelle vielä enemmän taustoja.

– Minun kumppanini oli pettänyt minua jo vuosia siihen mennessä. Parisuhteessa voi olla sellainen järjestely, että molemmat tai tai toinen osapuoli voi harrastaa seksiä muiden kanssa, mutta siitä ei puhuta. Me tultiin siihen tulokseen, että meillä oli ikään kuin ollut tällainen järjestely, ilman sanallistamista. Me ruvettiin sanallistamaan tätä. Silloin me otettiin pieni askel ja siirryimme avoimeen suhteeseen.

Nuorgamin mukaan hän oli varma tuolloin, että avoin suhde riittää. Tilanne ei kuitenkaan jäänyt siihen.

– Avoimessa suhteessamme oli paljon sääntöjä. Ne säännöt tuntuivat vähän keinotekoisilta. Meillä oli esimerkiksi sellainen sääntö, että ei saa ihastua (ulkopuolisiin). Miksi sitä on edes tarve kontrolloida? Jossain vaiheessa huomasimme, että tämä on vähän enemmän polyamorinen suhde, Nuorgam muistelee podcastissa.

Polyamoria poikkeaa ”perinteisestä” parisuhteesta niin, että siinä sallitaan seurustelu myös muiden kanssa. Termi viittaa Väestöliiton mukaan ”moniin rakkauksiin” ja se rakentuu kreikan kielen sanasta poly, joka tarkoittaa useaa, ja latinan kielen sanasta amor, joka tarkoittaa rakkautta. Polyamorisen suhteen yksityiskohdat ovat kuitenkin jokaisen suhteen osapuolten itse määriteltävissä.

Podcastia luotsaava Tuomas Enbuske tunnustaa, että hänelläkin on ollut aemmin päässään tiettyjä ”parisuhteen malleja”.

Nuorgam avaa Enbuskelle myös hänen ja kumppaninsa liiton nykytilaa.

– Olemme naimisissa, olemme toistemme kumppaneita ja olemme vanhempia yhdessä. Me ei olla tällä hetkellä romanttisessa tai seksuaalisessa suhteessa kumppanini kanssa. Se on täysin ok.

Podcastista käy ilmi, että muutos suhteessa vaatii Nuorgamin mukaan paljon keskustelua. He avasivat suhteensa koronapandemian jyllätessä, joten heillä oli runsaasti aikaa keskusteluille.

– Puhuimme siitä, haluammeko oikeasti erota ja haluammeko jakaa mitään meidän elämässä. Me lähdimme puhumaan siitä, että mitä me haluamme.

Lisäksi Nuorgam kertoo, että hän ja hänen kumppaninsa ovat käyneet parisuhdeterapiassa sekä terapiassa omilla tahoillaan. Nuorgamin mukaan keskustelut ovat ajoittain olleet todella vaikeita.

– Onhan ne (keskustelut) olleet aivan perseestä. On sanottu todella hirveitä asioita toisille ja toisistamme. Minulla on kuitenkin sellainen olo, että paljon enemmän vihasimme toisiamme silloin, kun yritimme olla monogaamisessa avioliitossa, jossa emme puhuneet, emmekä kommunikoineet, Nuorgam pohtii.

Nuorgam myös kertoo Enbuskelle olevansa sitä mieltä, että parisuhteen rajoja ei voi tietää, jos niistä ei olla keskusteltu.

Ilta-Sanomat ja Enbusken parisuhde -podcastia julkaiseva Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.