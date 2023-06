Diili-podcast: Näillä perusteilla Jaajo Linnonmaa valitsi Diilin voittajan

Diilin voittaja aloittaa uuden työn Jaajo Linnonmaan operatiivisena johtajana.

Diilin kolmas kausi on tullut päätökseensä.

Diili-voittajaksi on julistettu Aki Keskitalo, joka voitti työpaikan operatiivisena johtajana. Finaalijaksoa puidaan Suplan Diili-podcastissa, jossa myös ohjelman keulahahmo Jaajo Linnonmaa kommentoi voittajan valintaa.

– Jos katsotaan Akin CV:tä, kaveri on ollut ravintolapäällikkö, hotellinjohtaja ja sarjayrittäjä monella tasolla. Hän on tehnyt ties mitä, Linnonmaa sanoo.

– Nyt kun etsittiin Jaajoa Jaajon paikalle niin Aki tuntui luontevalta valinnalta. Pystyn samaistumaan Akiin.

Linnonmaa kommentoi, että kaikki kolme finalistia Aki, Tiina ja Wenla ylittivät itsensä suorituksillaan.

– Tämä oli paras kausi tähän mennessä minun ja koko tuotannon mielestä. Tässä oli reality-viihdettä ja bisnesoppia, Linnonmaa sanoo podcastissa.

Aki aloittaa virallisesti heti tiistaina työt Linnonmaan operatiivisena johtajana.

Hän kertoo katsoneensa finaalijaksoa ylpeänä.

– En ole nähnyt noita suorituksia aiemmin. Olen vaan istunut johtoryhmässä analysoimassa näitä. En ollut nähnyt ilotulitusta tai Ege Zulun keikkaa. Toihan oli ihan upee homma.

Podcastin juontaja Lotta Backlund haastaa Linnonmaata kertomaan, miksi hän päätti palkata Akin, vaikka Tiina teki rahallisesti parhaan tuloksen finaalissa. Linnonmaa kertoo, että voittaja valittiin kolmella perusteella: rahatulos, itse tapahtuma sekä matka kokonaisuudessaan.

– Hevosurheilusta tutulla termillä Aki on alfahevonen: kaikki tuntuvat katsovan, mitä Aki tekee. Kaikki on jo valinnut voittajan, ennen kuin edes lähtöauto lähtee. Kaikki seuraa Akia. Siinä miehessä on jotain taikaa, sen takia hän voitti loppupeleissä, Linnonmaa vastaa.

Linnonmaa kertoo, että noin kuukausi sitten Akin kanssa aloitettiin työt Lahden juoksutapahtuman järjestelyiden merkeissä. He ovat yhdessä kontaktoineet muun muassa mahdollisia yhteistyökumppaneita tapahtumalle.

– Sitten, kun finaalijakso on ulkona, niin Akille on paikka Korjaamolta mun vieressä. Ruvetaan sitten yhdessä katsomaan tätä kokonaisuutta. Molemmat on tosi innoissaan.

Supla ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.