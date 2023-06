Matti, Essi ja Nea menivät festareille ja päivystivät 9 tuntia samassa paikassa vain yhden keikan tähden. Heistä se oli todellakin sen arvoista.

15 tuntia keikkaan

Kello lähestyy kymmentä aamulla, kun Matti ”Maza” Malinen, 35, on kulkenut jo kolme tuntia junalla Jyväskylästä Tikkurilaan.

Matkaa on vielä jäljellä. Suuntana on Kaarinassa järjestettävä Saaristo festivaali, jossa Haloo Helsinki! esiintyy paalupaikalla puolen vuoden keikkatauon jälkeen.

Maza näkee suosikkibändinsä tänään jo 78. kerran.

Kartalta näet kaikki Haloo Helsingin keikat, joilla Maza on käynyt.

Essi Brander, 21, ja Nea Hermansson, 20, ovat Tikkurilassa Mazaa vastassa. Kaikkien helpotukseksi juna oli aikataulussa ja keikkapäivä pääsee alkamaan.

– Aivan vitun väsynyt ja sekava fiilis, Maza sanoo.

Kukaan ei ole nukkunut muutamaa tuntia pidempään. Siihen nähden tunnelma autossa on positiivinen ja innostunut.

Fanit ovat tutustuneet toisiinsa keikoilla Haloo Helsinkiä odotellessaan. Eturivissä, koska sinne he pyrkivät joka kerta. Sieltä näkee parhaiten etenkin, jos lava on matala.

Vasemmalla Matti Malinen, keskellä punapaitainen Nea Hermansson ja oikealla Essi Branderilla on keltainen takki.

Päivän ainoa huolenaihe liittyy Blind Channelin omistautuneihin faneihin. Blind Channel esiintyy Haloo Helsingin kanssa samalla lavalla, joten eturivin paikka ei ole kellekään faneista itsestäänselvyys.

Fani-sanaa kohtaan Essillä ja Nealla on asenneongelma.

– Käyn keikoilla ja kuuntelen tiettyjä artisteja, mutta en koe itseäni faniksi, Essi sanoo.

Faneina hän pitää ihmistä, joka ottaa kuvakaappauksen bändiläisten jokaisesta sosiaalisen median julkaisuista ja jättää sellaiset vaatteet pesemättä, joihin bändiläinen on koskenut.

Mazaa faniksi kutsuminen ei haittaa. Hän myös myöntää, että on fanituksen alkuaikoina ollut kaksi vuotta käyttämättä ja pesemättä paitaa, jossa hän oli halannut Haloo Helsingin laulajaa Elli Haloota.

” Tänään on luvassa 78. keikka, jota Maza pääsee katsomaan.

Ensimmäisestä kerrasta, kun Maza näki Haloo Helsingin livenä, on kulunut jo lähes kymmenen vuotta. Vuosien välissä Haloo Helsingillä ehti olla myös kolmen vuoden keikkatauko. Sen aikana kitaristit Jere Marttila ja Leo Hakanen keikkailivat Stereona, Elli Haloo perusti sooloprojektin nimellä Ellips ja Jukka Soldan soitti rumpuja JVG:lle.

Automatka Kaarinaan taittuu nopeasti, kun fanit muistelevat edellisten keikkareissujen sattumuksia ja kohtaamisia bändiläisten kanssa.

Essi ja Nea ovat käyneet kirpputoreilla katsomassa Ellin vaatteita, kun hän on kertonut Instagramissa vieneensä niitä myyntiin.

Festarialueen lähestyessä stressitasot nousevat. Saaristo festivaalin sivuilla lukee, ettei alueen lähistöllä ole parkkitilaa. Paikalle on tavoitteena päästä mahdollisimman aikaisin, joten loputtomaan kävelyyn ei olisi aikaa.

Onneksi festivaalialueen kupeesta paljastuu puoliksi tyhjä parkkipaikka.

12 tuntia keikkaan

Porteilla on kolme ihmistä ennen Mazaa, Neaa ja Essiä. Mustista vaatteista arvaa, että jonottajat ovat tulleet katsomaan Blind Channelia.

Kauaa ei tarvitse istua ennen kuin Haloo Helsingin nauhalta tuleva soundcheck alkaa. Muuta ei vaaditakaan, että Nean ja Essin kyynelkanavat aukeavat.

– Eihän tästä nyt mitään tuu, jos mä jo nyt täällä itken, Nea sanoo huvittuneena.

Maza kertoo itkevänsä todella harvoin. Satojen keikkojen aikana vain kahdesti.

Syyskuussa 2021 Maza oli henkisesti aivan pohjalla. Hänellä oli vastikään alettu epäillä kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

” Elli halasi mua ja sanoi, että sen kanssa pystyy elämään.

Samoihin aikoihin oli Haloo Helsingin seitsemännen levyn julkaisukeikka, jossa esitettiin ensimmäistä kertaa livenä muun muassa kappale Pelikaani. Elli on kirjoittanut bändin kitaristien kanssa kappaleen, jossa puhutaan ahdistuksesta, pelosta ja häpeästä.

On pakko kai avata ovet ahdistukselle, jotta se pääsee sisään Ja voi tehdä työnsä loppuun ennen kuin se lähtee menemään

Kuukausi myöhemmin Aino Areenalla Maza koki Pelikaanin live-esityksen toisen kerran. Kaksi päivää ennen sitä hän oli saanut kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin.

– Mä en ollut koskaan aiemmin itkenyt keikalla, mutta silloin se meni tunteisiin, Maza sanoo.

Keikan jälkeen Maza kertoi kasvotusten bändin laulajalle Ellille ja rumpalille Jukka Soldanille, millainen henkilökohtainen merkitys kappaleella hänelle on.

– Aika vakavahenkinen keskustelu. Huomasin kyllä, että he olivat hyvin otettuja, että mä kerron noinkin henkilökohtaisia asioita, Maza sanoo.

– Elli halasi mua ja sanoi, että sen kanssa pystyy elämään.

Maza koki tulleensa kohdatuksi, kuten bändiläisten kanssa aina ennenkin. He ovat lämminhenkisiä ja helposti lähestyttäviä ihmisiä, Maza sanoo.

9 tuntia keikkaan

Päivän jännittävin hetki – porttien aukeaminen – on nyt ohi. Festivaalialueella on kolme lavaa, joista isoimmalle oli pisin matka juosta.

– Oli muuten jyrkkä alamäki, Essi sanoo hengästyneenä.

Haloohulluiksi itseään kutsuvat kaverukset ovat saavuttaneet tavoitteensa ja valloittaneet eturivin. Tosin hyvin pian he luovuttavat paikkansa väliaikaisesti Blind Channelin faneille. Heidän h-hetkensä koittaa ensin.

– Piti päästä ensin eturiviin, jotta ollaan varmoja, että meidän paikalla olevat lähtee keikan jälkeen pois, Essi sanoo.

Toisessa rivissä Essillä alkaa väsymys, Nealla on tunnelma katossa ja Mazan fiilis on paranemaan päin. Kukaan heistä ei juo alkoholia festareilla.

Aiemmin Maza saattoi juoda päivittäin. Vuosina 2015 ja 2016 hän oli omien sanojensa mukaan useammin kännissä kuin selvänä. Silloin keikkailukin jäi vähemmälle.

– Keikat olivat niitä harvoja hetkiä, kun olin selvin päin.

– Festareilla musiikki on pääasia, sinne ei mennä ryyppäämään, Maza sanoo.

Pian on kulunut kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Maza lopetti alkoholin käytön kokonaan. Päätökseen vaikutti havahtuminen siihen, että hän oli turruttanut omaa pahaa oloaan juomalla.

Haloo Helsingin musiikkiin Maza tutustui ensimmäisen kerran vuonna 2009, kun bändin toinen levy julkaistiin.

– Mietin bändin nimeä, että onpa tyhmä nimi. Sitten tajusin, että ehkä nimessä on joku juttu. Se ärsyttää, mutta jää mieleen, Maza muistelee.

Meni vielä muutama vuosi ennen kuin Maza näki Haloo Helsingin ensimmäisen kerran livenä. Äänekosken Keitelejazzeilta saatu kokemus toi Mazasta esiin uuden piirteen, kun hän halusi nähdä bändin uudestaan. Aiemmin Maza oli jaksanut käydä saman bändin keikalla vain kerran.

– Haloossa oli joku juttu. En mä tiedä vieläkään, mikä se juttu oli, Maza sanoo.

Keikan jälkeen Maza pääsi moikkaamaan bändiläisiä. Vastaanotto oli lämmin ja juttelu helppoa. Kolme kuukautta myöhemmin Elli muisti Mazan, kun he tapasivat uudestaan. Myöhemmin Elli on esimerkiksi tullut itse moikkaamaan Mazaa, kun he olivat sattumalta katsomassa samaa keikkaa.

– Yhtäkkiä tunsin, että joku taputti olalle. Se oli Elli.

Elli tuli ennen keikkaa moikkaamaan Mazaa Himoksen juhannusfestivaaleilla 2022.

– Mun mielestä se kertoo paljon bändin arvostuksesta faneja kohtaan, kun he tulevat itse moikkaamaan, Maza sanoo.

8 tuntia keikkaan

– Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy, Maza laulaa.

– Päästiin omalle paikalle, niin nyt on päikkäreitten aika, Essi myhäilee.

Samalla lavalla Haloo Helsingin kanssa esiintyy monta muutakin bändiä, esimerkiksi seuraavana vuorossa olevat Matti ja Teppo.

Lue lisää: Kahden ison tähden keikat peruttiin Saaristo -festivaaleilla vain kaksi päivää ennen tapahtumaa – tätä mieltä ovat festivaali­kävijät

Haloo Helsingin muitakin faneja on valunut paikalle täydentämään eturiviä. Nea ja Essi lähtevät hakemaan ruokaa, kun muut pitävät heille paikkoja. Maza saa annoksen kanaa, salaattia ja ranskalaisia.

– Yksin keikoilla käydessä ei poistuta edes kuselle. Siinä ollaan sitten kynsin ja hampain kiinni. Ei syödä eikä juoda, Maza sanoo.

Suvi Hämäläinen, 23, fanittaa myös Haloo Helsinkiä ja tarjoaa vettä kavereilleen.

Haloo Helsinki järjesti viime vuoden kesäkuussa konsertin Helsingin Olympiastadionilla. Sinne Maza, Essi ja Nea jonottivat 32 tuntia putkeen. Ikimuistoinen konsertti vaati veronsa, mutta oli odottelun väärti.

Seuraavat fanit tulivat jonoon konserttipäivän aamuna kello viisi. Siinä vaiheessa kolmikko oli ollut alueella lähes vuorokauden keskenään.

Tunnelmia Haloo Stadion! konsertin jonosta. Odottelua on kulunut noin 30 tuntia. Fanien kasvot ovat palaneet edellisen päivän auringonpaahteesta.

Aiemmin Maza on kiertänyt keikkoja yksin. Silloinkin keikoilla kiersi paljon tuttuja, mutta hän oli ujo, eikä oikein uskaltanut ottaa kontaktia. Neljä vuotta sitten hän kertoo rohkaistuneensa.

– Keikkojen kautta on tutustunut ihmisiin, mistä on tullut yhteisöllisyyden tunne.

3 tuntia keikkaan

Fanien kasvot polttanut aurinko ei enää lämmitä ja juttujen taso alkaa olla odotteluun kuluneille tunneille uskollista. Nea ja Essi istuvat ja nojaavat aitaan.

– Täält noustaan, kirjaimellisesti, Nea sanoo.

– Kyllä täältä noustaan. Kohta me noustaan, Essi nauraa.

Fanien päivä on kulunut nopeasti. Matti ja Teppo yllättivät positiivisesti.

Mazalle keikat ovat niin tärkeitä, että hän säästää mieluummin vaikka ruoasta.

– Voin kuukauden syödä pelkkiä makaroneja tai nuudelia.

Alkoholin käytön lopettamisesta oli hyötyä myös tässä mielessä. Rahaa jää enemmän muuhun.

Maza ei ole koskaan kyseenalaistanut elämäntapaansa. Silti moni nauroi hänelle, kun keikoilla kiertämisestä tuli aktiivinen harrastus. Jossain vaiheessa nauraminen loppui, kun hän ei välittänyt siitä. Yksi naureskelijoista on alkanut itsekin kuunnella Haloo Helsingin musiikkia.

– Keikkailu on mun juttu. Jos joku ei sitä hyväksy, niin se on hänen ongelmansa, ei mun, Maza sanoo.

1 tunti keikkaan

– Nyt on todella hyvä fiilis, Maza sanoo.

– Odotus palkitaan, Nea sanoo.

Essi kähisee Samu Haberin keikalta saatu rumpukapula ja plektra kädessään, miten äänikin ehti jo lähteä.

Kolmikko seuraa Haloo Helsingin lavan rakennusta ja bongailee roudariporukasta uusia kasvoja. Pian selviää myös tulevan kesän settilista, jonka fanit toivovat muuttuneen edellisestä.

Lavan eturivi on nyt täyttynyt ihmisistä, jotka odottavat Haloo Helsinkiä. Rivissä on Essille, Nealle ja Mazalle ennestään tuttuja ihmisiä, mutta kaikki pysyvät lähinnä omissa porukoissaan.

Vaikka biisit ovat lähes aina samat, se ei tunnu paljoa häiritsevän.

– Kaikki keikat ovat uniikkeja, vaikka kappaleet ovat samat. Aina voi sattua ja tapahtua, Maza sanoo.

Järjestyksenvalvojien esihenkilö tulee varoittamaan eturiviä, että bändin esitykseen kuuluu ”pommeja” ja pyrotekniikkaa, jotka ovat ikään kuin pieniä ilotulituksia.

Keikka alkaa

Viimeinen hetki ennen kuin bändi nousee lavalle. Taustalla soi pianosovitus hitti­kappaleesta Pulp Fiction.

”Okei haloo Kaarina! Mä lasken neljään ja te alatte hyppimään!”

Koko festivaalikansa on kerääntynyt Haloo Helsingin äärelle.

Maza kuvaa kaikilta keikoilta kokonaisia kappaleita, jotka hän lataa omalle Youtube-kanavalleen.

Katsekontaktit bändiläisten kanssa ovat faneille keikan parhaita hetkiä.

Jos mun pokka pettää -kappaleen säkeistössä mainitaan horoskoopit. Fanit osoittavat rutiininomaisesti kauriin kohdalla rumpalia ja härän tullen Essiä ja Mazaa, koska se on heidän merkkinsä.

Bändiläisten asut sopivat toisiinsa.

Fanit osaavat jokaisen biisin kaikki sanat ulkoa. Myös ne, jotka eivät mene livenä alkuperäisen version mukaan.

Neljännen kappaleen kohdalla suurin osa yleisöstä hiljenee, vaikkei kappale ole surullinen balladi. Seitsemän miljardii soitetaan livenä ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Vaikuttaa siltä, että se ei ole suurimmalle osalle yleisöstä lainkaan tuttu laulu.

Paniikista kertova kappale saa fanien itkun jatkumaan. Itkusta huolimatta he ovat iloisia siitä, että settilistassa on hittien lisäksi muitakin kappaleita.

Puolet Essin keikasta menee näissä tunnelmissa.

– Etsiikö joku tänään rakkautta? Elli kysyy ennen kuin hitti Kuussa tuulee alkaa.

Tartu kädestä käteen, Laula sielusta sieluun

Yleisö on valtava kuoro, joka laulaa käsi kädessä kappaleiden mukana.

Keikan aikana Haloo Helsinki soittaa myös muun muassa kappaleet Maailman toisella puolen, Beibi ja uusimman hitin Reiviluola.

Keikan jälkeen

Pahin ruuhka on helpottanut, ja fanit jäävät hetkeksi odottelemaan porukkaa kasaan.

– Tunnustan, että Pelikaanin aikana meni roska silmään, Maza sanoo.

Tänään oli siis kolmas kerta, kun Maza itki Haloo Helsingin keikalla. Hän yritti kyllä olla itkemättä, mutta toteaa, että välillä on hyvä itkeä.

– Keikoilla tunnen olevani eniten elossa.

Fanit suuntaavat kohti paikkaa, josta artistit poistuvat alueelta. Jäisivätkö he tänään moikkaamaan?

– Aika semmonen tyhjä olo, positiivisella tavalla, Nea sanoo.

– Sain myös polvet mustelmille. Itkin, hypin ja reivasin, Essi sanoo.

Puoli vuotta odotusta, ja nyt keikka on ohi. Fanit odottelevat tien varressa, jos bändiläiset jäisivät moikkaamaan, kun he lähtevät kohti kotia.

Kaikkien yllätykseksi pitkän odotuksen päätteeksi päässä eivät pyörikään suosikkibändin biisit, vaan sitä edeltäneen Samu Haberin Syödään sieniä.

– Jos mä meen autoon nukkumaan, niin tuutteko hakemaan, kun Haloo tulee? Essi kysyy.

” Käyn keikoilla ja kuuntelen tiettyjä artisteja, mutta en koe itseäni faniksi.

Nea on koko päivän yrittänyt moikata tapahtuman juontajaa Julianna Jokelaa, joka poistuu festarialueelta Haloo Helsingin fanien ohi. Nea uskaltautuu kädet täristen moikkaamaan Jokelaa ja on adrenaliiniryöpyn vallassa.

Kun Nea ja Julianna veivät hetkeksi fanien huomion, musta pakettiauto ajaa fanien kohdalle – ja ohi. Kolmikko näkee vain vilaukselta, kun Elli vilkuttelee pelkääjän paikalta.

Tilanne tulee ja menee alle minuutissa ja jättää jälkeensä hämmentyneen tunnelman. On aika lähteä kotia kohti.

– Nyt on keikkadarra, Maza toteaa autossa.

Vaikka bändin jäsenten kohtaaminen jää tällä kertaa haaveeksi, Maza, Nea ja Essi eivät ole pettyneitä. Silmät ovat itkusta ja väsymyksestä punaiset, mutta loistavat onnea.

Kotimatkan tunnelman luovat festaripäivän aikana nähtyjen artistien musiikki ja oranssi auringonnousu. Puhutaan jo seuraavista keikoista, tietenkin.

Ensimmäinen on juhannuksena Tahkolla. Liput on jo valmiina kesäkuun kaikille festivaaleille, joissa Haloo Helsinki esiintyy. Syksyllä on luvassa myös kuusi peräkkäistä keikkaa Tavastialla.

Tätä on saatava lisää.