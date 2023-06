E.T.-tähti Drew Barrymore kertoo karmivasta lapsuudestaan – koukussa kokaiiniin 14-vuotiaana

Näyttelijä kertoo, ettei joiltain osin malta odottaa, ettei hänen äitiään enää ole.

Muun muassa E.T.-hittielokuvasta tuttu lapsitähti Drew Barrymore on useaan otteeseen puhunut julkisuudessa vaikeasta lapsuudestaan. Näyttelijä paljasti New York -lehden Vulture-sivustolle, että osa hänestä odottaa jo aikaa, jolloin hänen äitiään ei enää ole.

Mirror-lehden mukaan Barrymoren äiti käytti tytärtään jo lapsena hyväkseen laittamalla hänet julkisuuden valokeilaan. Lehden mukaan äiti kuskasi tytärtään mukanaan yökerhoihin jo yhdeksänvuotiaana, jolloin Barrymore myös joi ensimmäisiä alkoholijuomia.

Barrymore näytteli E.T.-elokuvassa vain seitsemänvuotiaana.

Kolmentoista vuoden ikään mennessä näyttelijänalku oli ollut vieroitushoidoissa kaksi kertaa, ja neljätoistavuotiaana hän oli koukussa kokaiiniin. Daily Mailin mukaan Barrymorella oli ongelmallinen suhde myös nyt jo edesmenneeseen isäänsä, joka kärsi alkoholiongelmista ja oli paljon poissa kotoa. Tähti päätyikin muuttamaan omilleen jo teini-ikäisenä.

– Minulla ei ollut vanhempia, minä olin heille vanhempi. Roolit olivat täysin vääristyneet, hän on Daily Mailin mukaan kertonut.

Tuoreessa New York -lehden haastattelussa Barrymore kertookin, että hänen kokemansa kaltoinkohtelu on johtanut siihen, että hän osin jopa odottaa sitä, ettei hänen äitiään enää ole. Näyttelijä kertoo tunteneensa kateutta niitä tuttaviaan kohtaan, joiden vanhemmat eivät ole enää elossa.

– Heidän äitinsä ovat poissa, mutta minun ei. Ajattelin, että minulla ei ole tuollaista etuoikeutta. Mutta en malta odottaa sitä, hän toteaa haastattelussa.

Nykyään Barrymore juontaa omaa keskusteluohjelmaansa, The Drew Barrymore Show.

– En halua elää mielentilassa, jossa toivon jonkun poistuvan ennen aikojaan vain siksi, että minä voisin kasvaa. Haluan todella, että hän olisi iloinen ja terve. Mutta minun täytyy kasvaa katkerana siitä, että myös äitini on tällä planeetalla, näyttelijä tarkentaa tuntemuksiaan.

Haastattelun jälkeen julkaisemassaan Instagram-videossa näyttelijä painottaa, ettei tarkoita toivovansa äitinsä kuolevan. Toive liittyy hänen mukaansa ainoastaan siihen ajatukseen, että hän saa elää maailmassa, jossa häntä hyväksikäyttänyttä henkilöä ei ole olemassa.

Vaikeuksistaan huolimatta Barrymore on pysynyt läpi elämänsä julkisuudessa ja jatkanut töitään näyttelijänä. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Charlien enkelit ja Lomapainajainen. Nykyään hän myös juontaa omaa The Drew Barrymore Show -keskusteluohjelmaansa.