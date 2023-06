Tana Ramsayn kokemasta keskenmenosta on kulunut jo seitsemän vuotta.

Vuonna 2016 tv:stä tutun huippukokin Gordon Ramsayn perhettä kohtasi tragedia, kun hänen vaimonsa Tana Ramsay sai keskenmenon ollessaan viidennellä kuulla raskaana.

Nyt, kuusi vuotta tapauksen jälkeen, Tana Ramsay julkaisi poikansa muistoksi koskettavan julkaisun Instagramiin.

Tuoreessa julkaisussa on kaksi kuvaa. Ensimmäisessä pariskunta poseeraa yhdessä lastensa Meganin, 25, Hollyn, 23, Jackin, 23, sekä Matildan, 21, kanssa. Kuva on otettu vain hetki ennen keskenmenoa, Meganin syntymäpäiväjuhlissa seitsemisen vuotta sitten. Kuvatekstissä Tana Ramsay kertoo, miten tapahtumat olivat juhlien jälkeen edenneet.

– Iloinen kuva, joka otettiin Meganin 18-vuotissyntymäpäivillä, olin lähes viidennellä kuulla raskaana. Emme osanneet arvata, että muutama päivä myöhemmin pitelisin sylissäni poikaamme Rockya – hänen sydämensä sykki vahvana mutta oli liian pieni selvitäkseen.

Vaikka menetyksestä on kulunut aikaa, Ramsay kertoo, että tilanne tuntuu yhä tuoreelta ja ikävä on suuri. Yhdessä perheensä voimin hän on kuitenkin kyennyt jatkamaan eteenpäin.

– Vaikka tapahtumista on kulunut tänään seitsemän vuotta, se tuntuu kuin eiliseltä. Me ikävöimme sinua joka päivä. Rakastamme sinua, Rocky, olet sydämissämme ikuisesti. En pystyisi tähän ilman perhettäni, olette kaikkeni, hän kirjoittaa.

Julkaisun toisessa kuvassa näkyy kaunis tatuointi, jonka pariskunnan toiseksi vanhin tytär, Holly, on Rocky-veljensä muistoksi ottanut. Kuvassa on enkeli sekä päivämäärä 11.6.2016, jolloin keskenmeno tapahtui.

Ramsayn perheen lapset elävät menestyksekkäiden vanhempien kanssa hulppeaa elämää.

Traagisen menetyksen jälkeen perhe on saanut lisäystä, kun pariskunta sai vuonna 2019 poikalapsen, nyt neljävuotiaan Oscarin.

Gordon Ramsay on monille tv:stä tuttu ravintoloitsija ja kokki, joka tunnetaan erityisen suorasukaisesta puhetyylistään. Hänet on nähty monissa ruoka-aiheisissa televisio-ohjelmissa, kuten Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay! sekä Kauhukeittiö. Tana Ramsay puolestaan on kirjoittanut useita keittokirjoja.

