Yksi jäsen jätti Take That -yhtyeen täysin yllättäen lähes kymmenen vuotta sitten – nyt fanit saivat vihdoin vastauksen kysymykseensä

Yhtyeen yksi jäsen lähti vuonna 2014. Nyt fanit saavat vastauksen kysymykseen, miksi tämä ei ole palannut takaisin yhtyeeseen.

Take That keikkailee nykyään triona.

Oman aikansa suurimpiin poikabändeihin kuuluva Take That raottaa salaisuutta yhden yhtyeen jäsenen poissaolon takana. Erityisesti 90-luvun alussa suurta suosiota nauttinut yhtye kiertää tänä päivänä viiden jäsenen sijasta triona.

Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen ja Jason Orange esiintymässä vuonna 2006.

Nyt Mirror-lehden mukaan yhtye on varmistanut, ettei vuonna 2014 yhtyeestä tauolle lähtenyt Jason Orange aio palata.

– Luulen, ettei hän vain halunnut tehdä tätä enää, Mark Owen selittää.

Jason Orange ei halua enää olla mukana Take Thatissa.

Yhtyeen jäsenet eivät kuitenkaan halua puhua Orangen puolesta. He sanovat kuitenkin olevansa tämän ja vuonna 1995 yhtyeestä lähteneen Robbie Williamsin kanssa hyvissä väleissä.

Take That oli 90-luvun suosituimpia poikabändejä.

Suositun yhtyeen oli määrä esiintyä Suomessa 27. kesäkuuta. Tieto Helsingin Kaisaniemeen suunnitellun konsertin perumisesta annettiin kuitenkin toukokuun lopulla.

Peruuntumisen syyksi kerrottiin Take Thatin tiukasta aikataulusta syntyvät ongelmat.

– Take Thatilla on iso keikka Lontoon Hyde Parkissa, he peruivat sen takia, keikkaa järjestäneen yrityksen Kalle Keskinen on kertonut IS:lle.

Yhtyeen hajoaminen vuonna 1995 oli shokki faneille. Suosionsa huipulla ollut yhtye hajosi Williamsin ja muiden jäsenten välisen riidan vuoksi.

Williams halusi eroon siististä imagostaan ja juhli rajusti Oasis-yhtyeen kanssa Glastonburyn festivaaleilla, mikä sytytti riidan.

– En taida muistaa paljoakaan 90-luvusta, koska… no, sanotaan, että sähläsin aika lailla. Siksi en muista oikein mitään, Williams on muistellut aikaa myöhemmin.

