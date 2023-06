Sinkkuelämää-tähti avautuu vaativista kauneusihanteista – ”Olen itkenyt sen vuoksi”

Suositussa sarjassa näytellyt Kristin Davis on joutunut kohtaamaan spekulaatioita ulkonäöstään.

Sinkkuelämää ja And Just Like That -sarjoista tuttu Kristin Davis, 58, tietää hyvin, miten paljon paineita naisnäyttelijöiden ulkonäköön kohdistuu.

Davis avautuu aiheesta tuoreessa haastattelussa The Telegraphin kanssa. Haastattelussa näyttelijä puhuu muun muassa paineesta pysyä nuorekkaan näköisenä, kun oma ulkonäkö on jatkuvasti tarkkailun alaisena.

–On vaikeaa muistaa, ettei sinun täydy näyttää nuorelta itseltäsi. Ihmiset internetissä haluavat sinun tekevän niin, mutta samalla sitä ei haluta. He ovat erittäin ristiriitaisia, näyttelijä kertoo haastattelussa.

Davis kertoo käyttäneensä botoxia ja täyteaineita. Täyteaineiden kanssa näyttelijällä on sekä hyviä että huonoja kokemuksia.

– Minun on täytynyt poistattaa niitä ja jouduin siitä naurunalaiseksi. Olen itkenyt sen vuoksi, se on todella stressaavaa.

Näyttelijä on saanut kommentteja erityisesti huulten täytöstään. Toimenpiteen epäonnistuessa Davisin mukaan haukut saa usein täyteaineita ottanut henkilö, ei niiden laittaja. Muut ikään kuin nauttivat toisen epäonnistuneesta toimenpiteestä.

– Ihan kuin minä olisin tunkenut neulan naamaani. Kukaan ei pitkään aikaan kertonut, etteivät huuleni näyttäneet hyvältä. Onneksi hyvät ystäväni lopulta kertoivat.

Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis ja Sarah Jessica Parker tähdittivät suosittua Sinkkuelämää-sarjaa.

Davisin ulkonäkö joutui kovan syynin alle, kun suosittu Sinkkuelämää sai jatkoa And Just Like That -sarjan muodossa. Vuosien jälkeen ruutuun palanneen näyttelijän ulkonäköä ruodittiin netissä jopa raadollisesti.

Ihmiset spekuloivat näyttelijän käyneen kauneusoperaatioissa, koska heidän mielestään tämän kasvot olivat muuttuneet niin paljon. Operaatioita pilkattiin Twitterissä ”epäonnistuneiksi”.

Davis on aiemminkin kertonut ulkonäköön liittyvistä paineista julkisuudessa. Näyttelijän mukaan hänellä on ollut haasteita erityisesti kehonkuvansa kanssa.

– Joskus treenasin salilla kaksi tuntia joka päivä, kuusi kertaa viikossa. Treenasin todella lujaa. Se oli haastavaa, koska riudutin itseäni yrittäessäni muuttaa kehoani, Davis on kertonut.

Davisilla on kaksi lasta, jotka ovat molemmat adoptoituja. Gemma Rosen näyttelijä adoptoi vuonna 2011 ja Wilsonin hän adoptoi vuonna 2018.

And Just Like That on saamassa jatkoa toisen kauden muodossa. Davisin, Sarah Jessica Parkerin ja Cynthia Nixonin lisäksi toisella kaudella nähdään myös alkuperäisestä sarjasta tuttu Kim Cattrall.

Cattrall ei ollut mukana ensimmäisellä kaudella hänen ja Parkerin välisen kiivaan riidan vuoksi.

Lähteet: Eonline.com