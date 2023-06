Olympiavoittaja Lasse Virén suosittelee suomalaisille kävelyä ja juoksemista, mutta ei itse enää juuri juokse.

Nelinkertainen olympiavoittaja, kestävyysjuoksija Lasse Virén, 73, saapui vaimonsa Päivi Virénin kanssa Taidekeskus Salmelan avajaisiin Mäntyharjulla lauantaina 10. kesäkuuta.

48 vuotta yhdessä ollut pariskunta käy Salmelan avajaisissa joka vuosi, vaikka heitä nähdään muuten julkisuudessa hyvin vähän.

– Täällä näkee suomalaista taidetta kattavasti, Päivi Viren sanoi ja ihasteli Taidekeskus Salmelan sijaintia historiallisessa miljöössä ja järvimaisemassa.

Pitkän avioliiton salaisuudesta kysyttäessä Päivi Virén vastaa ensin.

– Ei ole mitään valittamista. Jatkukoon ihan hyvissä merkeissä, Päivi Virén sanoo.

– Joo, joo, joo, Lasse Virén myhäilee vieressä.

Päivi Viren kertoi, että pariskunnan arki on ihan normaalia elämää, ylämäkiä ja alamäkiä. Eläkkeellä heillä ei ole lukkoon lyötyä ohjelmaa.

– Autellaan vähän lastemme lapsia. Lastenlapsia on viisi ja pienin on vuoden vanha.

Lasse Virén yllätti kertomalla juoksemisen olevan lähes ohi.

– En enää juuri juokse, Lasse Virén kertoo.

– Nämä pienet lapsenlapset eivät vielä tiedä juoksijavuosistani, mutta vanhemmat lapsenlapset, jotka ovat 14- ja 18-vuotiaita, tietävät jo jotain, Lasse Virén sanoi.

Suomalaisten fyysinen kunto on saanut jopa presidentin huolestumaan. Valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa 2023 presidentti Sauli Niinistö esitti huolensa suomalaisten huonosta kunnosta ja kannusti liikkumaan.

Mitä mieltä olympiavoittaja Lasse Virén on presidentin neuvosta, että suomalaisten pitäisi harrastaa enemmän liikuntaa?

– Niin pitäisi, mutta minähän en harrasta liikuntaa oikein ollenkaan paitsi hyötyliikuntaa ja vähän ruumiillista työntekoa, Lasse Virén sanoo.

Presidentti Sauli Niinistöllä oli Virénin mielestä ihan oikea ajatus.

– Nuoria pitäisi saada urheiluseuroihin. Peruskunto pitäisi saada kuntoon jo oman terveyden takia. Nykyään on paljon pelejä ja vehkeitä ja muita laitteita, jotka vievät aikaa, Lasse Virén sanoo.

– Kannattaisi luoda peruskunto sellaiseksi, että voi erikoistua. Juokseminen ja kävely on ihan hyvä.

Päivi Virénin mielestä kodin esimerkki on aina hyvä. Lasse Virén on samaa mieltä.

– Liikunta vaatii perheeltäkin vähän kannustusta, Lasse Virén sanoo.

Nykyään vanhoja olympialaisia on helppo seurata YouTubesta. Sieltä löytyy Lasse Virénin olympiamitalijuoksuja 1970-luvulta, mutta Virenin perheessä niitä ei paljon muistella.

Kesällä 2023 Taidekeskus Salmela on auki Mäntyharjulla 10.6 -13.8. joka päivä. Kesän taiteilijoita on 20, joista kaikki kukitettiin lauantaina avajaisissa. Juliana Hyrri on Taidekeskus Salmelan kesän 2023 Nuori Taiteilija. Esillä on muun muassa Pro Finlandia -mitalilla palkitun Jorma Hautalan uusia maalauksia sekä professori Raimo Utriaisen, modernistisen veistotaiteen uranuurtajan, teoksia.

Valtioneuvos Riitta Uosukainen tuli monen vuoden tauon jälkeen avajaisiin ja kertoi, että kuuluu oikein hyvää. - Imatran kaupungin koulutoimessa perustettiin nimeäni kantava koulurahasto, josta vuosittain annetaan äidinkielen suullisen ilmaisun stipendi.

82-vuotias oopperalaulaja Jorma Hynninen on ollut naimisissa vaimonsa, sopraano Johanna Tuomi-Hynnisen kanssa viisi vuotta. – Olemme ikivanhoja kollegoita, Hynninen kertoi ja jatkoi, että hänellä on kesällä kaksi lied-konserttia, Lieksassa ja Kesälahdessa.

– Olen sillä lailla vanha sirkushevonen, että ikään kuin juoksen areenaa, kun tulee joku tilaus, kuvanveistäjä, professori Björn Weckström kertoi. Hänen purjekankaille toteuttavia veistoksellisia maalauksiaan on esillä Salmelan pääsalissa.

– Jos taiteilija myy hyvin eläessään, teokset myyvät hyvin myös taiteilijan poismenon jälkeen, taideasiantuntija Pauliina Laitinen kertoi, millaiseen taiteeseen kannattaa sijoittaa.

Salmelan sisarkohteessa Vuohijärven luonto - ja kulttuuritalossa on professori, kuvataiteilija Riitta Nelimarkan näyttely.