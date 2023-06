Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät naimisiin.

Radiojuontaja Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät lauantaina 10. kesäkuuta naimisiin Helsingin Tuomiokirkossa.

Nyt Hussi on julkaissut itsestään ja Harkimosta näyttävän hääkuvan.

Hussilla on yllään upea, helmin koristeltu olkaimeton häämekko. Harkimolla on tummansinisen sävyinen juhlapuku, jonka kauluksessa on valkea kukka.

Kuvatekstissä on yksinkertaistetusti vain valkoinen sydän. Julkaisu on kerännyt hurjasti onnitteluja.

Onnittelunsa tuoreelle hääparille kommenteissa toivottavat muun muassa juontajat Alma Hätönen ja Ellen Jokikunnas, Hussin entinen Aamulypsy-kollega Tinni Wikström, yrittäjä Sampo Kaulanen, juontaja ja missi Shirly Karvinen, sekä Olet mitä syöt -ohjelmasta tuttu Pippa Laukka.

Seiska uutisoi aiemmin lauantaina hääparin menneen naimisiin Helsingin Tuomiokirkossa kello 13 alkaen. Lehden mukaan vihkitilaisuudessa oli noin 50–70 vierasta.

PARI meni kihloihin vuonna 2021. Hussi jakoi tuolloin omalla Instagram-tilillään herkän yhteiskuvan, jossa hänen vasemmassa nimettömässään komeili näyttävä kihlasormus. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon.

Heidän yhteinen ensimmäinen omakotitalonsa valmistui Sipooseen viime kesänä.