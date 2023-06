Freddie Mercuryn kuuluisaa omaisuutta kaupataan miljoonilla – Queenin ikonisen kappaleen nimi oli aluksi aivan toinen

Huutokaupassa myydään esimerkiksi Mercuryn tekemiä luonnoksia Queenin suosituimmista kappaleista Bohemian Rhapsody ja We Are The Champions. Luonnoksista paljastuu yllättävä nimimuutos.

Queen-bändin vuonna 1991 kuollut laulaja Freddie Mercuryn lyriikkaluonnokset huutokaupataan, kertoo esimerkiksi Insider.

Huutokauppaan kuuluu myös muuta Mercuryn omaisuutta, kuten Tiffany & Co:n viiksikampa, laulajatähden esiintymisasuja, kuuluisat Adidas-tennarit, laulajalle suunniteltu kruunu sekä Pablo Picasson vuoden 1962 linoleikkaus-teos Jaqueline Au Chapeau Noir, mikä roikkui Mercuryn Garden Lodge -kodin keittiössä Kensingtonissa Lontoossa.

Lyriikkaluonnoksissa on luonnostelmia Queenin tunnetuimmista kappaleista We Are The Champions ja Bohemian Rhapsody.

Freddie Mercury käytti kruunua viimeisessä live-esiintymisessään Queenin kanssa vuonna 1986.

Esineet huutokauppaan luovuttaa Mercuryn ex-kumppani ja hänen valtavan omaisuutensa yksi perijä Mary Austin.

Pablo Picasson linoleikkaus-teos Jaqueline Au Chapeau Noir oli esillä Mercuryn Kensingtonin kodissa Lontoossa.

– Minulla on ollut jo vuosia ilo ja etuoikeus elää kaikkien näiden ihanien asioiden ympäröimänä, joita Freddie etsi ja joita hän niin rakasti, Austin sanoi näyttelystä ja huutokaupasta kertovassa lehdistötiedotteessa.

– Vuodet ovat kuitenkin kuluneet, ja minun on tullut aika tehdä vaikea päätös päättää tämä hyvin erityinen luku elämässäni.

Mercurylle suunniteltu kruunu on myös kaupan.

Ikonisen kruunun Mercurylle suunnitteli hänen ystävänsä pukusuunnittelija Diana Moseley. Mercury käytti kruunua muun muassa Queenin viimeisessä livekonsertissa vuonna 1986. Kruunun arvo huutokaupassa on lähes 400 000 dollarista 500 000 dollariin.

Bohemian Rhapsody -kappaleen aikaisissa luonnoksissa on havaittavissa yllättävä paljastus. Kappaleella oli aluksi aivan toinen nimi.

Freddie Mercury luonnosteli Bohemian Rhapsody kappaleen nyt jo lakkautetun brittiläisen lentoyhtiön kirjepaperille.

Kappale on kirjoitettu jo nyt lakkautetun brittiläisen lentoyhtiön kirjepaperille. Kappaleen nimeksi Mercury oli alunperin luonnostellut Mongolian Rhapsody. Mercury oli kuitenkin viivannut nimiehdotuksensa yli. Luonnostelman arvioitu hinta on jopa 1,5 miljoonaa dollaria. We Are The Champions -kappaleen luonnoksella on hintaa 250 000 dollarista lähes 400 000 dollariin.

We Are The Champions -kappaleeseen oli luonnosteltu myös nuotteja.

Huutokaupassa on myös Mercuryn kuuluisat Adidas-tennarit, joita hän Insiderin mukaan alkoi käyttää vuodesta 1979 lähtien. Tennareiden arvoksi on arvioitu 3 800 dollarista 6 300 dollariin.

– Tuohon aikaan näitä tennareita oli vaikea löytää Euroopasta, joten hän osti useamman parin aina, kun vieraili Los Angelesissa, New Yorkin arvostettu taidealan yritys Sotheby, jossa esineet ovat esillä, kertoo.

Monet tunnistavat Mercuryn kuuluisat tennarit.

Esineet ovat esillä ennen huutokauppaa kiertueella, joka alkaa New Yorkista kesäkuussa. Kiertue matkaa myös esimerkiksi Los Angelesiin ja Hong Kongiin. Esineet kaupataan kuudessa erillisessä huutokaupassa syyskuun 6. päivä alkaen.

Insiderin mukaan osa myyntituloista menee Mercury Phoenix Trust -hyväntekeväisyysjärjestölle ja Elton Johnin AIDS-säätiölle.