Seiska: Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat menneet naimisiin

Janni Hussi ja Joel Harkimo kertoivat seurustelustaan julkisuuteen jo vuonna 2018.

Radiojuontaja Janni Hussi, 31, ja Joel Harkimo, 33, ovat menneet Seiskan mukaan naimisiin.

Pari on Seiskan mukaan vihitty Helsingin Tuomiokirkossa, jonka seremonia on lehden mukaan alkanut kello 13. Juhlavieraita on ollut noin noin 50–70.

Häät ovat Anna-lehden mukaan lykkäytyneet useaan otteeseen muun muassa vihkipaikkojen ja -aikojen ruuhkautumisen takia. Häät piti järjestää viime vuonna, mutta mitään ei lopulta tapahtunut.

– En ole ikinä haaveillut tai suunnitellut, että kolmekymppisenä olisin naimisissa. Tai että minulla olisi lapsia, se punainen mökki ja perunamaa. Mutta osa näistä on pian totta. Kun Jolle ehdotti muuttoa Sipooseen, alkoivat luonnonläheisyys ja rauha tuntua keskustaelämää ja lyhyttä työmatkaa houkuttelevammilta. Olemme yrittäneet saada uuteen kotiimme kaiken, mitä olemme loppuelämän kodilta haaveilleet, juontaja kertoi Anna-lehdelle vuosi sitten maaliskuussa.

Pari meni kihloihin vuonna 2021. Hussi jakoi tuolloin omalla Instagram-tilillään herkän yhteiskuvan, jossa hänen vasemmassa nimettömässään komeili näyttävä kihlasormus. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon.

Vuonna 2021 pari perusti yhteisen hierontayrityksen nimeltä Eho. Heidän yhteinen kotinsa valmistui Sipooseen viime kesänä.