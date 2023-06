Tällaiset juhlat Lorenz Backman järjesti 40 vuotta täyttäneelle Niina Backmanille – toteutti vaimonsa yhden erityisen toiveen

Niina Backman ja Lorenz Backman juhlivat syntymäpäiviä raikkaissa tunnelmissa. Lore oli toteuttanut yhden vaimonsa erityisen toiveen.

Juontaja Niina Backman juhlii 40-vuotispäiviään miehensä, juontaja Lorenz ”Lore” Backmanin kanssa retkeillen.

Backman on julkaissut Instagram-tililleen kuvan ja videon merkkipäivästään. Toisessa hän poseeraa saunanraikkaana Loren kanssa, ja videossa hänen miehensä kokkailuja.

– 40 ja hyvältä tuntuu. Ei ikääntyminen voi olla niin paha juttu jos toi yksi 50v. vielä odottelee irronneen maitohampaan tilalle rautahammasta, Backman kirjoittaa kuvatekstissä.

Niina jatkaa, että oli tullut Loren kanssa edellisyönä kajakilla saareen ja he nukkuivat yönsä teltassa.

– Ollaan saunottu ja saunotaan vielä monta kertaa.

– Vuosi sitten samalla saarella telttaretkellä Lore teki mulle aamupalaksi maailman parhaan munakkaan. Nyt näille synttäreille mulla oli toive että saisin samanlaisen ja kyllä! Nimettiin se ”sydäriksi” sopii hyvin keski-ikään, Niina Backman kirjoittaa munakkaasta olevan videon kuvatekstissä.

Backman julkaisi kakkukuvan ja pitkän kirjoituksen syntymäpäiväänsä liittyen jo ennen pyöreiden täyttämistä.

– Pääpäivä on huomenna mutta nähtävästi synttäreitä voi viettää monena muunakin päivänä. Odottamani 40 vuotta tulee täyteen. Sain synttärilahjaksi kajakkiretken Loren kanssa saareen telttailemaan viikonlopuksi ja siitä syystä perheen kanssa syötiin kakkua jo torstaina.

Backman jatkoi, että hänelle tärkeintä on saada koko perhe saman pöydän ääreen nauttimaan syntymäpäiväkakusta. Hän kertoi olleensa myös otettu uudesta Vespa-kypärästä ja tyynystä.

– Ei tarvitse enää koristetyynyllä nukkua. Myös tuleva Berliinin viikonloppu on aika kiva lahja elokuussa. Tytär askarteli ”aamun viisaudet” kirjekuoren ja tänään sieltä tuli ”negative mind will never give you a positive life”, Backman kirjoitti aikaisemman julkaisun kuvatekstissä. Tyttären kirjoittama elämänohje tarkoittaa suomeksi, että negatiivinen asenne ei tuota koskaan positiivista elämää.

Backman kertoi, että on saanut onnitteluja myös töissä.

– Tänään töissä kuuntelijat muisti mua onnitteluilla, sain kukkia studioon ja muilta radio Novan juontajilta tuli myös onnitteluita.

Backman jatkoi olleensa hyvin kiitollinen ihmisten muistamisesta ja tyytyväinen hieman rauhallisempaan syntymäpäiväjuhlintaan kiireisen arjen keskellä, vaikka aluksi mielessä oli suuremmat juhlat.

– Onko tää nyt keski-ikä? Ei haittaa, koska tätä on odotettu.