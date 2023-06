Jennifer Aniston treenasi liikaa – seuraukset olivat järkyttäviä

Suosikkinäyttelijä tunnetaan urheilullisesta elämäntyylistään.

Viime vuosituhannen lopulla Frendit-sarjasta kuuluisuuteen noussut pitkän linjan näyttelijä Jennifer Aniston, 54, tunnetaan urheilullisen elämäntavan vaalijana. Mirror-lehden mukaan Anistonin liikuntatottumukset menivät kuitenkin liian pitkälle.

Hänen kerrotaan nimittäin ”rikkoneen” vartalonsa. Hän on kertonut tilanteestaan InStyle-julkaisulle.

– Ajattelet, että sinun täytyy tehdä 45 minuutin cardio-treeni tai et saa tehtyä hyvää treeniä ollenkaan. Se on pelottavaa. Uskoin siihen hyvin pitkään. Rikoin kehoni ja poltin sen loppuun, Aniston kertoo haastattelussa.

Anistonin mainitsema cardio on simppelisti selitettynä treeniä, joka nostattaa sykettä sekä parantaa verenkiertoelimistöä.

Näyttelijän fysioterapeutti oli saanut hänet havahtumaan, kun fysioterapeutti esitteli näyttelijälle tälle käyneet loukkaantumiset viimeisten 15 vuoden ajalta.

InStylen haastattelema Aniston kertoo nyt tietävänsä esimerkiksi sen, millainen urheilu ei ole häntä varten.

– Crossfit on turhan aggressiivista. Siinä on kyse määrästä, ei laadusta, ja se on liian raskasta keholleni.

Lue lisää: Jennifer Aniston paukauttaa suorat sanat komedian nykytilasta

Aniston kuvattuna Kaliforniassa tämän vuoden maaliskuussa.

Uran lisäksi Anistonin yksityiselämä on ollut vuosia esillä julkisuudessa. Urheilutottumusten ohella mediassa on käyty läpi hänen suhdeasioitaan. Monet muistavat vieläkin Anistonin yhteisen taipaleen Brad Pittin kanssa.

Näyttelijäkaksikon avioliitto päättyi viiden vuoden jälkeen vuonna 2005. Myöhemmin Aniston oli naimisissa vuosina 2015–2018 Justin Therouxin kanssa. Theroux on niin ikään näyttelijä.