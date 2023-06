Sointu Borg paljastaa Esko Eerikäiselle, mitä pitää miehessään erityisen viehättävänä

Sointu Borg on ollut yhdessä rap-muusikko Tomi Solosen kanssa kuuden vuoden ajan. Borg kertoo elämästään ja parisuhteestaan Radio Novan Sunnuntaibrunssi-ohjelmassa.

Somepersoona ja yrittäjä Sointu Borg on yhdessä YleX:n Lyömättömät-radio-ohjelmasta tutun Tomi Solosen kanssa.

Pari on pitänyt yhtä kuuden vuoden ajan. Borg kertoo Radio Novan Sunnuntaibrunssi-ohjelmassa juontaja Esko Eerikäiselle, mikä häntä erityisesti on aina miehessään viehättänyt.

– Mä olen aina ollut räppidiggari, Borg aloittaa viitaten miehensä rap-muusikon ammattiin.

Diili-ohjelman aikaisempi voittaja Borg jatkaa, ettei voi kieltää, etteivätkö Solosen rap-taidot olisivat vieneet Borgia mennessään.

– Ylipäätään sehän on seksikästä, jos joku on tosi hyvä jossain, Borg toteaa.

Hän jatkaa, että suhteen alkuvaiheessa Borg kävi miehensä keikoilla, ja ihastui miehensä taitoihin.

Sointu ja Tomi olivat tavanneet jo pitkään ennen parempaa tutustumistaan Tampereella.

Borg tosin ei itse ole räpännyt Soloselle, paitsi kerran humalassa.

– En ole ikinä hänelle räpännyt muuta kuin kerran kännissä, kun hävisin yhden vedon, ja se oli paha. Never again, Borg sanoo nauraen.

Räppääminen ei tietenkään ole ainoa asia, jota Borg miehessään arvostaa. Tomi Solonen on Borgin mukaan maadoittava voima.

– Hän on hippisielu, elää hetkessä, nauttii joka päivästä, ja aika paljon yrittää saada mua rauhoittumaan.

Borg kertoo, että hänen kumppaninsa on Borgille myös rehellinen ja rämäpäisempi kuin Borg itse.

– Hän on rehellinen. En haluaisi aina kuulla kaikkea, mutta se on hyvä. Hän on maadoittava, ei pääse kusi hattuun, Borg lisää.

Borg kuitenkin kertoo, että heidän suhteensa on ”tavallinen avosuhde”, jossa riidellään, kuka tiskaa tiskit ja kuka pyykkää.

– Hän on hyvä mies mulle.

Borg ja Solonen kertoivat IS:lle parisuhteestaan ja sen alkamisesta vuosi sitten kesällä.

Tarkoitus ei ollut aloittaa parisuhdetta, mutta Solonen hurmasi vapaana sieluna viilettäneen Borgin. Solonen erosi muista miehistä, jotka lähestyvät Borgia.

– Minulla oli vähän sama ongelma kuin monilla nuorilla naisilla, jotka laittavat nettiin vähänkään seksikkäämpiä kuvia. Se vetää puoleensa tietynlaisia lähestymisiä, Sointu Borg perusteli.

Monta kertaa Borg sai huomata, että kiinnostus kohdistui vain pinnallisiin asioihin.

– Tomi sen sijaan oli aidosti kiinnostunut siitä, mitä pääni sisällä liikkuu.

Sellainen tekee vaikutuksen. Sen lisäksi Solonen teki myös oman kiinnostuksensa selväksi.

– Luottamus heräsi heti alussa, koska hänen kanssaan ei tarvinnut arvuutella, missä mennään. Tomi vastasi viesteihin viivyttelemättä eikä hänen kanssaan ollut mitään muutakaan pelailua, Sointu kiitteli

Sointu Borg on jo pitkään puhunut ennakkoluulojen haitallisuudesta.

YHTEYDENPITO alkoi, kun Solonen laittoi Borgille viestin somessa. He olivat kohdanneet ohimennen jo kuusi vuotta aiemmin räppibileissä Tampereella.

– Juttelimme silloin vain pari sanaa. Meni yli kuusi vuotta, ennen kuin aloimme jutella somessa, Sointu taustoitti

Vähitellen he viestittelivät joka päivä, mutta meni reilut pari kuukautta ennen kuin he tapasivat toisensa.

– Tomi on tosi hyvä keskustelija. Jos jostain on keskusteltava, Tomi kykenee siihen. Hän myös oikeasti kuulee, mitä sanon. Se on hyvin tärkeää, niin alussa kuin edelleenkin.

Tavatessa Borg huomasi pitävänsä Solosta sekä mukavana että komeana.

– Onhan sekin tärkeää, että toinen miellyttää silmää. Ajattelen sen olleen siinä kohtaa ihastusta, joka syveni hiljalleen rakkaudeksi. Luulen, etten ole ollut ennen Tomia oikeasti rakastunut, Borg arvioi.

Borg kiitti tuolloin miestään siitä, että hän saa vapaasti olla oma itsensä.

– Suhde Tomin kanssa on ollut elämässäni käänteentekevä. Tomi eheytti minut, ja hänen kanssaan olen oppinut rakastamaan myös itseäni.