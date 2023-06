Kohun keskellä olevan Rammsteinin keikalla nähtiin silmiinpistävä muutos – ikoninen tekele puuttui lavalta

Rammsteinin keskiviikon Münchenin keikalta puuttui yhtyeelle tuttuja elementtejä.

Metalliyhtye Rammstein keikkaili keskiviikkoiltana Münchenin Olympiastadionilla. Saksalaislehti Bildin mukaan keikalla oli silmiinpistäviä muutoksia.

Rammstein pääsi vauhtiin tuttuun tapaan. Loppuunmyydyn keikan ensimmäinen kappale, "Rammlied", tempasi fanit heti mukaansa. Saksalaislehden mukaan tunnelma oli paikan päällä olleiden mukaan "sensaatiomainen".

Mutta konsertti oli erilainen, kuin bändi on tähän mennessä tottunut. Helsingin toukokuun keikalla ollutta peniskanuunaa ei enää Münchenissä nähty. Ei myöskään "nollariviä", ei jatkobileitä, eikä erityistä naisille suunnattua telttaa.

Myös yhtyeen soittolista oli erilainen. Kappale ”Pussy”, ei soinut ollenkaan. Sen tahtiin Lindemann yleensä ratsasti jättimäisellä peniskanuunalla.

Peniskanuuna ei ollut enää käytössä.

Kesken konsertin yhtyeen keulahahmo, Till Lindemann, kumarsi ja laskeutui portaita alas. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan kadonnut lavan alle, jossa laulajan on huhuttu aiemmin harrastaneen seksiä jopa kesken keikan, kertoo saksalaislehti.

Syynä muutoksille on yhtyeen keulahahmoa Till Lindemannia vastaan esitetyt syytökset, joihin kuuluu muun muassa väitteitä seksistä ilman suostumusta.

Useat naiset ovat jakaneet muun muassa sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan Rammsteinin jatkoilta. Naisten mukaan keikkojen yhteydessä jaettaisiin erityisiä ”row 0” (nollarivi) -kutsuja sekä kutsuja yksityisiin bileisiin ennen ja jälkeen keikan.

Rammstein on tunnettu näyttävistä konserteistaan.

Olympiastadionin edessä oli noin 50-60 mielenosoittajaa saksalaislehti Bildin mukaan. Mielenosoittajien mukaan Rammsteinin neljää konserttia Münchenissä ei saisi pitää.

– On skandaali, että tämä konsertti järjestetään, se on röyhkeää. Till Lindemannin anteeksipyyntö olisi paikallaan. Seurauksia on tultava ja tapahtumat on tutkittava, yksi mielenosoitukseen osallistunut sanoi lehdelle.