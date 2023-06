Antti Tuiskun ura päättyy heinäkuussa – tällaista elämää hän elää Espanjassa

Antti Tuisku lopettaa artistin uransa tänä kesänä. Sen jälkeen hänellä alkaa uudenlainen arki Torreviejassa.

HEINÄKUUSSA Ruisrockin Niittylavalla kuullaan lauantain viimeisenä esiintyjänä yhden Suomen menestyneimmän artistin keikka. Tunnelataukseltaan ainutlaatuiseen keikkaan tulee päättymään melkein kaksikymmentävuotinen ura.

Koska kun tuo keikka loppuu ja esiintyjät poistuvat lavalta, jää taakse myös artisti Antti Tuisku. Sitten on aika jollekin uudelle.

Vielä ei kuitenkaan ole hyvästelyjen aika. Ennen heinäkuuta täytyy valmistautua julkaisemaan perjantaina 16. kesäkuuta albumi ja kolmeen viimeiseen festivaalikeikkaan.

Espanjan Torreviejassa asuva Tuisku hymyilee sädehtien, kun hän näyttää videopuhelun välityksellä merinäköalaa kotinsa ikkunasta.

– Jos tästä kattelee tätä näkymää, sateen jäljiltä pikkaisen paskaisten ikkunoiden läpi, niin ihan hyvin voin. Täällä on hyvä olla, Tuisku kertoo hyväntuulisena.

Aamu on alkanut kuten mikä tahansa: Tuisku on käyttänyt koiriaan lenkillä vaaleanpunaisen suolajärven kupeessa, minkä jälkeen päivä on täyttynyt työvelvoitteilla.

Arki on hyvin tavallista ja kiireistä, kuten Suomessa.

On Espanjassa Tuiskulle kuitenkin yksi merkittävä ero: siellä häntä ei tunnisteta samalla tavalla. Hän saa olla juuri sellainen Antti Tuisku kuin haluaa.

Se Tuisku käy keramiikkakursseilla, lenkkeilee koirien kanssa, tekee töitä terapeuttina, juhlii ja nauttii tavallisesta arjesta.

Antti Tuisku on kotiutunut Espanjaan hyvin.

– Ihania eroja Suomen ja Espanjan välillä on se, että täällä baarissa sie näet, että kaikki tanssii. Kundit, naiset ja kaikki siltä väliltä.

Keskustelunkin voi halutessaan aloittaa missä tahansa ja kenen kanssa tahansa. Juhliakin voi vapaammin.

– Jos olen Suomessa mennyt silloin 18-vuotiaana baariin, noussut tapani mukaan tanssilattialle korkeimmalle korokkeelle sheikkaamaan äässiä, sitä on aina jotenkin katsottu kieroon. Täällä kaikki tekevät sitä ja se on mahtavaa. Habitukseni sopii varsinkin espanjalaiseen yöelämään hirveän hyvin, Tuisku nauraa.

– Toisaalta se voi liittyä siihen, etteivät espanjalaiset tunnista kuka mie oon ja vain miettivät, että tuo on joku turisti.

Espanjassa kadut täyttyvät iloisesta puheensorinasta, kun ihmiset nautiskelevat ruokansa kanssa viiniä ja olutta. Alkoholikulttuurissa Tuisku huomaakin eroa Suomeen.

– Mie yllätyin kolme päivää sitten, kun viisi nuorta espanjalaista kundia käveli autoni ohi aivan päissään. He kävelivät ihan siksakkia ja mietin, että mikä tässä mun näyssä on ihmeellistä. Tajusin, etten mie näe täällä espanjalaisia tuossa kondiksessa – se on todella harvinaista.

” Habitukseni sopii varsinkin espanjalaiseen yöelämään hirveän hyvin.

Ei Espanjassa kuitenkaan kaikki ole autuaan onnellista, eikä Tuisku ole lähtenyt Suomea pakoon.

– Kaltaiselleni korkean työmoraalin suorittajaihmiselle on ollut haastavaa tottua tähän manjaana-meininkiin, että asiat tapahtuvat kun ne tapahtuvat ja kukaan ei kiirehdi yhtään mihinkään. Se on toisaalta tehnyt mulle todella hyvää.

Manjaana tulee espanjankielisestä sanasta mañana eli huomenna. Tuiskukin odottelee vielä torstaina ikkunankorjaajaa, jonka piti tulla jo edellisen viikon perjantaina.

Antti Tuisku esiintyi toukokuussa Helsingissä.

Vain pari viikkoa ennen haastattelua Tuisku on esiintynyt puolikuntoisena täydelle Helsingin jäähallille Mayhem-kiertueensa viimeisessä konsertissa.

– Meni puolitoista viikkoa, että olin vähän sumussa. Se oli puhtaasti sellaista väsymystä. Lääkärikin sanoi, että nyt et sitten Antti tee siellä Espanjassa yhtään mitään.

Tuiskulla on Espanjassa läheinen ystäväpiiri. Se tarkoittaa sitä, että heti maahan saapuessa alkoi puhelin piippaamaan. Niihin vastaaminen kuitenkin vaatii energiaa, eikä Tuiskulla aina ollut sitä.

Täytyi levätä, sillä mielessä oli vielä tuoreena viime syksyn Olympiastadionien konserttien jälkeinen olotila. Konserttien vaatima vuosien työ ajoi Tuiskun psyykkisesti ja fyysisesti hyvin väsyneeksi.

– Oli useampi kuukausi sen jälkeen sellaista, ettei oikein kiinnostanut tehdä mitään. Silloin alkoi miettimään, että toivottavasti saisi ladattua näitä akkuja sen verran, että se oma motivaatio nousisi sieltä.

Unelmien toteuttamiseen liittyy usein myös haikeutta ja vaikeita tunteita.

– Koko työryhmän kollektiivinen kokemus oli hämmennyksen sekainen ja herkkä. Se oli kaikille enempi tai vähempi isoimpia asioita työrintamalla.

Stadionkeikkojen ja syksyn kiertueen väliin jäi neljä viikkoa lomaa. Se tuntui jo alussa riittämättömältä. Tuisku koki heti stressiä ja ahdistusta siitä, että pian täytyisi jaksaa taas.

Syksyllä 2022 Antti Tuisku esiintyi Olympiastadionilla.

– En välttämättä haluaisi lähteä puhumaan mistään burnoutista. Oli sellainen kokonaisvaltainen tyhjä ja väsynyt olotila, oli hankala löytää motivaatiota minkään tekemiseen.

Tuisku painottaa, ettei tarkoituksena ollut vain takoa, kun rauta on kuumaa. Syksyn keikkakalenterissa oli myös sellaisia konsertteja, joita oli aiemmin jouduttu siirtämään koronapandemian myötä.

– Se mikä aiheutti pahaa oloa oli se, että koin huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä siitä, että tosi ikävää näille muille ihmisille, jotka kanssani kiertävät, että mun pää on vähän väärässä paikassa.

Vuosien mittaan Tuisku on oppinut sen, että puhuminen auttaa – vaikka lause kuinka kliseinen onkin.

– Kun puhuin näistä asioista, oli armollista kuulla, että kaikilla muilla työryhmässä oli samankaltaisia ajatuksia ja ymmärsin, etten ole yksin näiden asioiden kanssa.

Tuisku myös ymmärsi, ettei hänen tarvitse olla superihminen. Yleisökin ymmärtäisi kyllä.

– Mie oon just mitä mie oon ja riitän juuri tällaisena. Mie olen ihminen siinä missä kaikki muutkin ja syksyn aikana oli muutamia sellaisia keikkapäiviä, mitkä olivat olleet mulle hankalia ja oli vaikea saada itseäni sängystä ylös.

Itse lavalta Tuisku ei olisi halunnut olla pois väsymyksestä huolimatta, siinä yhdessä yleisön kanssa oli hyvä olla. Samalla hän halusi olla väsymyksestään avoin yleisölleen.

– Se tekee susta ihmisen ja samaistuttavan. Ne ovat tunnetiloja, joita kaikki käyvät läpi. Se syksy opetti kokonaisvaltaisesti armollisuudesta, minkä kanssa mulla on todella paljon opeteltavaa.

Antti Tuisku odottaa innolla viimeisiä keikkojaan.

Väsymykseen auttoi kahden kuukauden loma, jonka Tuisku suunnitteli tarkoin etukäteen. Lomaa hän vietti Rovaniemellä, Thaimaassa ja Espanjassa.

Mitään fyysisiä harjoituksia, hiihtoa lukuunottamatta, hän ei laittanut kalenteriinsa. Oli aikaa vain olla, kävellä, syödä ja nukkua hyvin.

– Ja niin mie tein ja onnistuin siinä paremmin kuin varmaan ikinä. Olen itse vieläkin todella yllättynyt, miten hienosti mie onnistuin vaalimaan lepoloman konseptia.

Levon myötä omat tuntemukset keikkoja kohtaan alkoivat kirkastumaan. Rinnassa tuntui jälleen into ja palava halu päästä esiintymään.

– Musiikki alkoi kuulostaa omissa korvissa taas hyvältä ja uskalsin alkaa kuuntelemaan omia biisejä ja settilistaa.

Tuisku ei vielä tiedä, millainen olotila hänellä on heinäkuussa, kun Ruisrockin lava jää taakse.

– Luotan siihen, että mulla tulee olemaan kaikki maailman aika käydä näitä tuntemuksia läpi myös jälkeenpäin. Ei mun välttämättä tarvitse edes vielä siinä tilanteessa ihan kaikkea ymmärtää, koska se on kauhean paljon ihmiseltä vaadittu, hän sanoo lohdullisesti.

Eikä Tuisku muutenkaan täysin tiedä, mitä tulevaisuus tulee pitämään sisällään. Välillä se pelottaa, mutta samaa aikaa se on elämän suola.

– Siitä elämässä mielestäni pitäisi juurikin olla kyse, että löytäisit itsesi useammin tilanteista, missä olet epävarmuuden edessä. Se pakottaa nojaamaan siihen, mitä elämällä on annettavaa.

– Mie oon just mitä mie oon ja riitän juuri tällaisena, Antti Tuisku sanoo.

Uuden elämänvaiheen kynnyksellä Tuiskukin on pohtinut, mitä elämällä on hänelle ollut annettavana.

– Ei ole ollut helppoa. Henkinen väkivalta jo kouluajoilta asti, joka sitten väärien ihmisten kautta jatkui urankin alkaessa fyysisenä ja henkisenä väkivaltana. Sitten kaikkien miljoonien mielipiteiden joukosta yrität parsia itseäsi kasaan ja kuulla, kuka sinä olet.

Kokemukset henkisestä ja fyysisestä väkivallasta romuttivat aikoinaan itsetunnon ja ajoivat läheisriippuvuuteen.

– Kun sut on rikottu ja sua on satutettu, sie vain haluat ihmisiä ylipäätään siihen ympärille. Tämä oli itseään ruokkiva kehä, koska vielä senkin jälkeen mie usein löysin itseni tilanteesta, jossa jälleen kerran ympärilläni on ihmisiä, jotka eivät tee mulle hyvää.

Kaiken keskellä Tuisku kirjoitti ylioppilaaksi, muutti Helsinkiin, teki levyjä ja kiersi keikoilla opetellen samalla artistina olemista.

– Kun peilaa tämänhetkistä elämän­tilannettani ja tasapainoista ja onnellista fiilistä tuohon, niin se aiheuttaa valtavaa kiitollisuutta siitä, että olen tässä kaikkine ajatuksineni ja kokemuksineni.

” Siitä elämässä mielestäni pitäisi juurikin olla kyse, että löytäisit itsesi useammin tilanteista, missä olet epävarmuuden edessä.

Kokemuksia on pian kertynyt 40 vuoden verran, kun Tuisku helmikuussa viettää syntymäpäiviään. Ikä on tuonut mukanaan viisautta, elämänrauhaa ja asettumista aloilleen.

– Olen vielä tälläkin hetkellä elämäni parhaimmassa fyysisessä kunnossa. Ehkä se on sellainen, mikä herättää ristiriitaisia ajatuksia aina välillä, että miten minä suhtaudun siihen, kun huomaan, ettei fyysinen kunto enää ole sitä mitä se on nyt.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin ammattiin valmistunut Tuisku keskittyy jatkossa toimimaan terapeuttina.

Vielä ennen sitä hänellä on kuitenkin artistina annettavaa. Pienen epäröinnin jälkeen syntyi viimeinen albumi Sisään ja ulos. Siihen hän on antanut itsestään kaiken sen, mikä vielä oli antamatta.

Uusi elämänvaihe odottaa Antti Tuiskua jo ihan nurkan takana.

Nyt voi jatkaa eteenpäin, kun mitään ei jää sanomatta tai näyttämättä.

– Siitä tuli ihanalla tavalla mahtava sillisalaatti, joka kunnioittaa kaksikymmentävuotista uraani. Biisit naurattaa ja itkettää, niitä on todella laidasta laitaan.

Uusi albumi kuulostaa Tuiskun mukaan tältä päivältä, mutta tietyllä tapaa hän palaa musiikillisesti vähän taaksepäin.

– Tämä ei ole läheskään niin kokeellinen albumi, mitä aiemmat tuotokset ovat olleet.

Albumin kappaleiden nimiä tarkastellessa huomio kiinnittyy melkein väkisinkin niiden seksuaaliseen sävyyn.

– Mie olen aina tykännyt artistina flirttailla myös seksuaalisuuden kanssa. Se on ollut mulle aina luontaista ja ominaista, eikä siinä ole koskaan ollut mitään kauhean ihmeellistä.

Uusi elämänvaihe ilman artistiutta häämöttää jo nurkan takana ja sitä Tuisku odottaa jo uteliaana.

Ennen sitä hän on kuitenkin onnellinen siitä, että vielä on kolme keikkaa jäljellä. Niistä hän aikoo nauttia kuin viimeistä päivää – koska artistille ne todella ovat sitä.