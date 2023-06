Kruununprinsessa Victorialla on lämpimät välit lapsiinsa. Erityisesti äidin ja esikoistytär Estellen suhde on herättänyt huomiota.

– He vaikuttavat täydellisiltä äidiltä ja tyttäreltä!

Näin huokaisee yksi Ruotsin kruunun­prinsessa Victorian ja prinsessa Estellen kuvia sosiaalisessa mediassa ihastellut.

Kommentti kiteyttää sen, mitä moni on pannut merkille: Victorian ja Estellen suhde vaikuttaa rakkauden­täyteiseltä ja hyvin erityiseltä.

Merkkejä äidin ja tyttären lämpimistä väleistä on putkahdellut julkisuuteen tasaisella tahdilla. He näyttäytyvät usein identtisissä asuissa, Estelle pukeutuu äitinsä lapsena käyttämiin vaatteisiin ja heidän välillään vallitsee hyväksyvä ja hellä elekieli.

Victorialla oli yksivuotispäivillään yllään vaaleansiniraidallinen mekko.

Estelle oli puettu yksivuotispäivänään samaan vaaleansiniraidalliseen mekkoon.

Viimeksi 11-vuotis­päivänään helmikuussa Estelle käytti sydänriipusta, joka koristi hänen äitinsä kaulaa samanikäisenä. Pikku­prinsessan päällä on myös nähty hänen äitinsä vanhoja asuja, kuten vaalea mekko, jota Estelle käytti kesällä 2021 Victorian syntymä­päivä­juhlissa.

Silloin, kun Estelle ei käytä äitinsä vanhoja vaatteita, pukeutuvat äiti ja tytär samanlaisiin asuihin. Maaliskuussa ruotsalaiset ihastuivat kuviin, joissa Estelle ja Victoria tervehtivät kansaa kruunun­prinsessan nimipäivänä saman­laisissa, harmaissa turkeissa.

Estellen ja Victorian yhtenevistä edustusasuista onkin tullut jo eräänlainen perinne, jota he toteuttavat astuessaan kameroiden ja kansan eteen.

Estelle Victorian vanhassa mekossa.

Estelle 11-vuotiskuvassan, kaulassaan äitinsä sydänriipus.

Victoria ja Estelle olivat pukeutuneet samanlaisiin takkeihin kruununprinsessa maaliskuisilla syntymäpäivillä.

Estelle on monien mielestä myös kasvanut hiljalleen äitinsä kaltaiseksi, tunnolliseksi ja hillityksi prinsessaksi. Hän käyttäytyy hyvin, on kohtelias ja hymyilee edustaessaan, aivan kuten äitinsäkin.

” Victoria on valmistellut esikois­tytärtään jo pitkään kuningattaren rooliin, jonka tämä saa harteilleen äitinsä vanavedessä.

– Kun hän edustaa julkisissa tilaisuuksissa, hän tietää olevansa kuningas­huoneen edustaja. Mutta hän näyttää pitävän siitä, kuten äitinsäkin, arvioi historioitsija ja kuninkaallis­asiantuntija Herman Lindqvist aiemmin.

Victoria on valmistellut esikois­tytärtään jo pitkään kuningattaren rooliin, jonka tämä saa harteilleen äitinsä vanavedessä. Victoria on tietoisesti tutustuttanut Estelleä kameroihin ja prinsessalle on opetettu englantia aivan lapsesta saakka.

Tulevaisuuden suuresta vastuusta huolimatta Victoria ja prinssi Daniel ovat pyrkineet kasvattamaan lapsensa niin, että he saavat elää tavallista arkea poissa valokeilasta.

– Minulle on tärkeää, että lapset saavat olla lapsia, Victoria on sanonut.

Vuonna 2012 syntynyt Estelle on Victorian ja Danielin esikoinen.

Estelle poimi omenoita veljensä, prinssi Oscarin kanssa.

Perheen päivittäisestä elämästä tihkuu julkisuuteen vain vähän tietoja. Tiedossa kuitenkin on, että Estelleä on hoitanut sama lastenhoitaja, joka piti aikoinaan huolta myös Victoriasta. Prinsessa viettää samankaltaista arkea kuin ketkä tahansa lapset, ja hänen ruutuaikaansa rajoitetaan ja hän ulkoilee paljon.

Estelleä on kuvattu vanhempiensa kanssa niin nuotiopaikalla, laskettelu­rinteessä kuin skeitti­laudankin päällä. Hän harrastaa taiteen lisäksi tanssia ja koripalloa.

– Mielestäni on tärkeää antaa lasten olla erilaisissa ympäristöissä. On opittava, miten metro toimii, millaista on ajaa bussilla ja jonottaa, ja millaista on tuntea urheilu­tapahtuman intohimo. En halua lasteni menettävän tällaisia kokemuksia, isä Daniel on sanonut.

Victoria osoittaa lapsilleen usein hellyyttä.

Victorian ja Estellen suhde on lämmin ja välitön.

Estelle rutisti äitiään kesällä 2019.

Victoriaa ja Estelleä yhdistää muun muassa se, että he ottavat molemmat urheilun ja kilpailemisen tosissaan.

– Hän on hieman kilpailuhenkinen ihminen. Sitä hän on. Hän on luultavasti perinyt sen äidiltään ja isältään, Victoria kertoi tyttärestään Året med kungafamiljen -ohjelmassa.

Victorian mukaan Estellellä on myös sellaisia häneltä ja prinssi Danielilta perittyjä luonteenpiirteitä, jotka tulevat auttamaan häntä suuresti Ruotsin kuningattarena.

– Hän on hyvin rohkea ja sosiaalinen, ja ne ovat voimavaroja elämässä ja etenkin hänen roolissaan. Hän on hyvin utelias ihmisiä kohtaan, Victoria on sanonut.

Estellestä otettuihin kuviin on tallentunut myös äidin ja tyttären välisiä herkkiä hetkiä, ja viitteitä hyvin lämpimästä äiti-tytär-suhteesta.

Victoria kuunteli hymyillen innostunutta Estelleä.

Victoria ja Estelle kuuntelivat yhdessä konserttia Sollidenissa viime kesänä.

Viime kesänä Ruotsissa pantiin merkille, että Estelle nojaili päällään äitinsä olkapäähän kesken Sollidenin linnassa järjestetyn konsertin. Äiti ja tytär pitivät toisiaan kädestä kiinni, ja illan edetessä Victoria kaappasi Estellen halaukseen ja muiskautti suukon tämän ohimolle.

Äitinsä lisäksi Estelle vaikuttaa olevan hyvin läheinen myös isoäitinsä kuningatar Silvian kanssa. Estelle on ensimmäinen Silvian seitsemästä lapsen­lapsesta ja hänellä on erityinen paikka kuningattaren sydämessä.

Silvia ja Estelle on kuvattu käsi kädessä, ja kuningattaren puhelinta on koristanut Estellen kuvalla varustettu kuori.

Victoria ja Estelle edustavat usein samankaltaisissa vaatteissa.

Kruununprinsessa perhe Ruotsin kansallispäivänä 6. kesäkuuta. Estelle on jo lähes äitinsä mittainen.

Tänä kesänä Ruotsin kuninkaallinen perhe viettää jälleen yhteistä kesälomaa kuninkaallisen perheen kesäparatiisissa Öölannissa.

Estelle valmistui keväällä Campus Manillan koulun neljänneltä luokalta, ja nyt edessä on pitkä kesäloma.

Hänen kesänsä uskotaan kuluvan paitsi oman perheen parissa, myös serkkujen kanssa leikkiessä. Prinsessa Madeleine, Chris O’Neill ja heidän lapsensa Leonore, Nicolas ja Adrienne palasivat kesäksi Ruotsiin, ja Estellen uskotaan viettävän paljon aikaa etenkin Leonoren kanssa.

Kesällä Sollidenin linnassa järjestetään jälleen konsertti, joissa Estelle luultavasti näyttäytyy jälleen äitinsä kanssa. Heinäkuussa juhlitaan kruunun­prinsessa Victorian syntymäpäivää, joka on perinteisesti perheelle suuri juhlapäivä. Odotettavissa on, Estelle edustaa jälleen hillittynä ja eleganttina äitinsä rinnalla.

Lähteet: Svensk Damtidning, Aftonbladet, Expressen, People, Daily Mail, IS Arkisto