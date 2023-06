Apu: Anna-Leena Härkönen liittyi eron jälkeen Tinderiin – lataa nyt suorat sanat deittipalvelusta

Härkönen kutsuu lehdessä Tinderiä ”melkoiseksi lihamarkkinaksi”.

Anna-Leenä Härköselle kolme avioliittoa on tarpeeksi.

Kirjailija-näyttelijä Anna-Leena Härkönen, 58, on ollut naimisissa kolmesti.

Viimeisin liitto päättyi kolmisen vuotta sitten, kun hän erosi kirjailija Riku Korhosesta 14 vuoden yhdessäolon jälkeen.

Tämän jälkeen Härkönen liittyi deittisovellus Tinderiin.

Hän kertoo Apu-lehden tuoreessa haastattelussa, miten nettideittailu sujui.

– Onhan se paikka melkoinen lihamarkkina, hän paukauttaa lehdessä.

Silti Härkönen koukuttui. Hän kertoo Avulle räplänneensä kännykkää sovelluksen takia yölläkin. Jos joku olisi sattunut tykkäämään.

– Sitten kyllästyin ja poistin koko sovelluksen. Tunsin itseni muutenkin huijariksi, sillä olin siellä peitenimellä, hän paljastaa lehdelle.

Lopulta Härkönen oivalsi, ettei taida sittenkään kaivata parisuhdetta. Hän sanoo lehdelle muuttuvansa suhteissa ”hoivaajaksi” ja liialliseksi miellyttäjäksi.

Näin ollen myös kolme avioliittoa saa luvan riittää.

– Kyllä se sirkus on nyt nähty. Nuorena pelkäsin yksinoloa, mutta nyt huomaan nauttivani siitä. Minulla on tällä hetkellä kaikki, mitä tarvitsen. Se on vapauttava tunne, hän kertoo lehden haastattelussa.

Härkönen on aiemminkin kertonut julkisuudessa Tinder-kokemuksistaan.

Hän paljasti Kotiliedelle vuonna 2021 käyttäneensä Tinderiä vain kolmen päivän ajan. Se ei todellakaan ollut hänen juttunsa, hän tunnusti.

– Menin sinne puolileikilläni ja aluksi se oli hauskaa ja jännittävää. Ystävänikin osallistuivat siihen ja selasimme Tinderiä yhdessä. Sitten huomasin, että mieleni on täysin musta ja ahdistunut, kirjailija kertoi lehdelle oivalluksestaan.

Myös IS:lle Härkönen on linjannut, että hänen avioliittoarkensa on lopullisesti ohi.

– Naimisissa olo luo turvallisuutta, mutta siinä käy usein niin että ihmiset alkavat käyttäytyä tiettyjen roolien mukaisesti, hän analysoi.

Hän kertoi luottavansa enemmän ystävyyteen kuin parisuhteeseen, sillä ystävistä harvemmin eroaa.

– Ystävyyssuhteissa ei ole samanlaisia jännitteitä kuin miesten ja naisten suhteissa.

Härkösellä on yksi lapsi, noin parikymppinen Lauri. Tämä syntyi Härkösen edellisessä liitossa Olli Turusen kanssa.