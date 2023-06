Kateissa ollut Bam Margera kiidätettiin psykiatriseen hoitoon

Jackass-tähti katosi äskettäin jälleen, mutta hänet onneksi löydettiin. Nyt Bam Margera on psykiatrisessa hoidossa.

Bam Margeran elämässä tapahtuneista käänteistä on uutisoitu viime vuosina runsaasti. Kuva vuodelta 2013.

Temppuiluryhmä Jackassista aikoinaan tunnetuksi tullut Bam Margera, 43, on ollut jo tovin myrskynsilmässä. Kansainvälisessä mediassa on seurattu esimerkiksi hänen kamppailuaan päihdeongelmien kanssa. Lisäksi hänen avioliittonsa kriisistä on uutisoitu laajasti.

Aiemmin mediassa uutisoitiin siitä, miten Margera löydettiin sunnuntaina sen jälkeen, kun hän oli jälleen kerran tehnyt katoamistempun. Esimerkiksi TMZ:n lähteiden mukaan Margera vietiin löytymisensä jälkeen psykiatriseen hoitoon. Kyseessä on psykiatrinen ensiapu, jossa ihmistä pidetään yleensä 72 tunnin ajan. TMZ:n mukaan ei ole tiedossa, saako Margera hoitoa tällä hetkellä.

Margeran dramaattinen viime viikko sisälsi muun muassa sekavan somevideon, jonka hän julkaisi Instagram-tilillään. Tuolla videolla hän puhui Phoenix-pojastaan, jota hän ei ole tavannut pitkään aikaan.

– Ikävöin häntä todella paljon. Herään joka päivä tietoisena siitä, että en luultavasti tule näkemään häntä, Margera muun muassa sanoi kyseisellä videolla.

Bam nousi Jackassin myötä kansainväliseen kuuluisuuteen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kuva vuodelta 2008.

Viime viikolla mediassa kerrottiin siitä, että Margeran vaimo, Nicole “Nikki” Boyd hakee heidän 5-vuotiaan poikansa yksinhuoltajuutta.

Lisäksi julkisuudessa on uutisoitu siitä, että Boyd vaatii Margeralta elatusmaksua Phoenixista 15 000 Yhdysvaltain dollaria (noin 14 000 euroa) kuussa.

Margeran ja Boydin avioeroprosessi on kesken.

Viime talvena kävi tapaus, jonka jälkeen Margera ei ole tavannut lastaan. Boyd kokee Margeran käyttäytyneen sopimattomasti Phoenixin seurassa. Hän on väittänyt Margeran olleen päihteiden vaikutuksen alaisena kyseisessä tilanteessa.

Bam Margera ja Nicole ”Nikki” Boyd poseerasivat lehdistölle vuonna 2013. Samana vuonna he menivät naimisiin Islannissa.

Bam Margera on kärsinyt pitkään päihdeongelmista. Hänet tunnetaan Jackassin lisäksi Suomessa siitä, että hän on vieraillut täällä useasti suomalaisrokkarien Andy McCoyn ja Ville Valon luona. Jälkimmäistä hän on syyttänyt jopa omasta päihdeaddiktiostaan.