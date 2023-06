Superyllätys! Top Gearista suomalaisversio – mukana Teemu Selänne

Top Gear tulee Suomeen! Mukana varsin yllättävä kolmikko.

Ikoninen Top Gear -ohjelma saa suomalaisversion. Kyseessä on koko perheen viihdeohjelma, jossa kisataan erilaisissa autoiluun liittyvissä haasteissa. Ohjelmassa kisataan niin klassisilla teiniautoilla, uusilla city-maastureilla kuin näyttävillä superautoillakin.

Toistensa ajotaidoista, autovalinnoista ja autotietoudesta ottavat mittaa Ismo Leikola, Teemu Selänne ja Christoffer Strandberg. Kiperiltä ja yllättäviltä tilanteilta ei vältytä, kun kolmikko laittaa erilaisia menopelejä testiin kaupungissa, metsässä, maanteillä ja merellä.

Nelosen tiedotteen mukaan ohjelmassa nähdään myös klassinen Star in a Car -osuus, jossa julkkisvieraat pääsevät ajamaan kierroksen Top Gear -ajoradalla. Kauden päätteeksi selviää, kuka oli kauden nopein kuski.

Nelonen vihjaa tiedotteessaan mukana olevan myös alkuperäisestä ohjelmasta tuttu mysteerikuski Stig.

Tiedotteessa Leikola kertoo, että hänen ensimmäisiä ja rakkaimpia automuistojaan on Jyväskylän rallin osakilpailu, joka ajoi hänen lapsuudenkotinsa ohi. Siitä on jäänyt kytemään kipinä, että rallia on päästävä ajamaan itsekin joskus.

Myös Selänteen autoinnostus näkyi jo nuorena. Hän käytti ensimmäisen palkkansa unelma-autonsa hankintaan, minkä jälkeen elämiseen tarvittavat rahat piti lainata vanhemmilta. Nykyään Selänteen kokoelmassa on 25 autoa. Ensimmäisellä palkalla ostettu auto kuuluu yhä kokoelmaan.

Strandberg on puolestaan intohimoinen autonippelitietäjä ja merkkinörtti, joka lapsena bongaili takapenkiltä automerkkejä ja pystyy tunnistamaan sokkona lempiautomerkkinsä moottorin äänen perusteella. Hänelle autoissa on tärkeää nautinto ja estetiikka.

Top Gear Suomi Nelosella ja Ruudussa keväällä 2024.

Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.