Pikku Kakkosen Reppu-Heppuna tunnetun Jaakko Loukkolan, 35, kuolema mursi katsojat – some täyttyi muisteloista

Reppu-Heppuna tunnettu Jaakko Loukkola kuoli maanantaina 5. kesäkuuta.

Näyttelijä, muusikko ja ohjaaja Jaakko Loukkola, 35, menehtyi yllättäen maanantaina 5. kesäkuuta.

Lue lisää: Pikku Kakkosen Reppu-Heppuna tunnettu Jaakko Loukkola, 35, on kuollut

Ylen Pikku Kakkonen muistelee Loukkolaa Instagram-julkaisussaan.

– Pikku Kakkonen kunnioittaa Jaakko Loukkolan muistoa. Jaakko Loukkola oli monipuolinen lastenkulttuurin tekijä. Jaakko toi persoonansa rakastettavaan Reppu-Heppu-hahmoon, joka tulee säilymään pitkään osana Pikku Kakkosta. Ihmisenä ja työkaverina Jaakko inspiroi muita sekä loi ympärilleen hyvää tuulta ja sydämellistä tunnelmaa. Kiitos Jaakko, jäämme kaipaamaan sinua, julkaisussa kirjoitetaan.

Kuvalla on yli 4000 tykkäystä. Kommenttikenttä on täyttynyt sydämistä ja osanotoista. Ihmiset muistelevat Loukkolaa Instagramin kommenteissa.

– Valtavat osanotot ja kiitokset hänelle kaikesta siitä, mitä ehti suomalaisille tehdä. Liian, liian varhain, eräs kommentoi sydämen kera.

– Jaakko Loukkolan muistoa kunnioittaen. Reppu-Heppu tai "Reppuppu", joksi puhumaan opetteleva häntä kutsui (ja nimi toki jäi elämään), oli lasten ja aikuisten suosikki meillä.

– Valtavan suuri osanotto läheisille sekä koko tuotantoryhmälle. Reppu-Heppu on ollut äidin ja lasten suosikki. Iso aukko jää.

Pikku Kakkonen muistelee Loukkolaa myös Facebookissa, jossa kommenttikenttä täyttyy niin ikään osanotoista ja surunilmauksista. Kommenteissa muistellaan Loukkolaa näin:

– Pikku Kakkosen näyttelijät ovat lapsiperheiden arjen sankareita. He luovat työkseen lapsille mielikuvituksellisia leikkejä, tukevat lasten vanhempia kasvatuksessa, tuoden paljon iloa ja hyviä oppimishetkiä lasten arkeen. Monen lapsen ja vanhemmankin lempisankari on nyt poissa...

– Reissu voi olla lyhyt tai pitkä,

hauska ja kaunis ja jännäkin ehkä,

lähelle viereen tai kaukaisuuteen,

menneeseen tai tulevaisuuteen. Hyvää matkaa Reppu-heppu! Kiitos

– Tämä oli niin surullinen uutinen, haaveissa oli tavata hänet tänä kesänä Pikku Kakkosen kesäkiertueella, Reppu-Heppu meidän ehdoton suosikkiesiintyjä.

– Lukemattomia hetkiä on tulevan ekaluokkalaisen kanssa viihdytty Jaakon Reppu-Hepun seurassa Seikkailukonetta ja Pikku kakkosen lastenkonsertteja katsellessa. Kiitos niistä ja sinua tulemme haikeudella kaipaamaan, onneksi työsi ja muistosi säilyy!

Loukkola tunnettiin erityisesti Pikku Kakkosen Reppu-Heppuna. Hän oli tunnettu myös muusikkona J&J-duon toisena jäsenenä. Heidän vuoden 2016 esikoisalbumiaan Köyhä laulaa on kuunneltu Spotifyssa yli 9 miljoonaa kertaa.

Hämeen Sanomien mukaan Loukkolalla oli kolme lasta.

Ylen lastenohjelmien päällikkö Markku Mastomäki muistelee Loukkolaa IS:lle.

– Jaakko oli idearikas ja pidetty persoona. Hän teki todella hienoa työtä. Hän oli pidetty kaveri.

Lastenohjelmien päällikön mukaan Pikku Kakkosesta on julkaisematonta materiaalia, jossa Loukkola on mukana. Hän kertoo, että he miettivät materiaalin kohtaloa Loukkolan perheen kanssa. Mastomäen mukaan lapsille tietyt hahmot ovat tärkeämpiä kuin aikuisille.

– Kyllä tykkään ajatella niin, että Reppu-Hepun hahmo elää, vaikka Jaakko on poistunut keskuudestamme. Toivotaan, että pienten lasten ei tarvitse ajatella näitä asioita kauhean paljon.

Mastomäen mukaan menetys jättää työyhteisöön suuren aukon.