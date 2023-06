Rammsteinin kohun keskiössä oleva bändin ”casting-johtaja” Alena Makeeva olisi mediatietojen mukaan saanut potkut bändin taustajoukoista.

Saksalaislehdet Bild ja Die Welt kertovat, että kohun keskellä oleva saksalainen metalliyhtye Rammstein olisi antanut lähtöpassit bändin väitetylle ”casting-johtaja” Alena Makeevalle, jonka on mediassa kerrottu värväävän naisia yhtyeen konserttien ”nollariviin” sekä etko- ja jatkojuhliin.

Lehdet kirjoittavat, että aluksi Makeeva olisi saanut bändin johdolta vain kiellon saapua konsertteihin, mutta nyt naisen kerrotaan saaneen lopulliset potkut bändin taustajoukoista. Lehtien mukaan venäläisnainen on edelleen Saksan Münchenissa, mutta hänen odotetaan lähtevän Venäjälle pian.

Bild kertoi aikaisemmin, että bändin 7.–11. kesäkuuta järjestettävissä Münchenin konserteissa ei nähdä ”nollariviä” tai konsertin yhteydessä järjestettäviä juhlia. Kohu ehti politisoitua, kun useampi Münchenin kaupunginvaltuuston poliittinen ryhmä vaati rajoituksia loppuviikon konsertteihin, jotta kaikkien olisi turvallista osallistua niihin. Myös Saksan liittotasavallan ministeritasolla vaadittiin alkuviikosta konsertteihin lisää turvallisuutta.

Makeeva on muuttanut Instagram-tilinsä myös yksityiseksi. Tili oli aikaisemmin julkinen ja siellä oli nähtävissä muun muassa yhteiskuvia Lindemannin kanssa.

Rammstein on kiistänyt julkisuudessa vellovat väitteet.

Bändin solisti Till Lindemannin käytöksestä on levinnyt julkisuudessa sekä mediassa hätkähdyttäviä väitteitä, jotka saivat alkunsa, kun Liettuan Vilnassa keikalla ollut irlantilainen nainen syytti muusikoita epäasiallisesta kohtelusta keikan yksityisissä jatkobileissä. Hän epäili tulleensa huumatuksi.

Liettuan poliisi kuulusteli syytöksiä esittänyttä naista. Bild-lehden aikaisemman jutun mukaan nainen on julkisesti ilmoittanut, ettei hän syytä ainakaan laulaja Till Lindemannia seksuaalisesta ahdistelusta.

Kohun alettua Lindemannia kohtaan on esitetty uusia syytöksiä, joihin kuuluu muun muassa väitteitä seksistä ilman suostumusta.

Rammstein esiintyi Helsingissä 27.–28. toukokuuta.

Sosiaalisessa mediassa levinneiden väitteiden mukaan keikkojen yhteydessä jaettaisiin erityisiä ”row 0” (rivi nolla) -kutsuja sekä kutsuja yksityisiin bileisiin ennen ja jälkeen keikan. Nollarivi tarkoittaa aivan lavan etuosassa olevaa riviä, johon suurella yleisöllä ei ole pääsyä. Avainhenkilönä on kertomusten mukaan toiminut Alena Makeeva, joka Welt am Sonntagin mukaan on muun muassa lähettänyt naisille linkin Whatsapp-ryhmiin, joissa on käsitelty juhlia ja ohjeistettu paikalle saapuvia muun muassa pukeutumisesta.

Musiikkialan lähteet kertoivat aiemmin lehdelle, että venäläissyntyinen Makeeva on kuulunut yhtyeen sisäpiiriin noin neljän vuoden ajan. Hänen nimensä kerrotaan putkahtelevan esiin useasti esimerkiksi silloin, kun puhutaan Rammsteinin konserttien ”nollariveistä”. Weltin lähteiden mukaan konserttien yhteydessä järjestettäviin juhliin kutsutaan naisia juurikin tämän rivin osallistujien keskuudesta.

Lehden lähteiden mukaan Lindemann valitsee juhliin kutsuttavat naiset heistä otettujen valokuvien ja videoiden perusteella. Sisäpiirilähteiden mukaan myös ennen konsertteja järjestetään juhlia. Väitteiden mukaan Lindemann on usein niissä ainoa yhtyeen jäsen.

Weltin lähteet väittävät, että naiset ovat joutuneet luovuttamaan puhelimensa pois ja heille on tarjoiltu väkeviä alkoholijuomia. Väitteiden mukaan kyseisen järjestelyn tarkoituksena on pitää Lindemann ”viihdytettynä”.

Welt am Sonntag kertoo saaneensa jo viime lokakuussa lähteiltään tietoja vastaavasta toiminnasta. Weltin mukaan sille on tihkunut tietoa lukuisilta naisilta, joiden kertomuksista välittyy kuva, että väitetty toiminta olisi hyvin järjestelmällistä.

Saksalaislehti Bild kirjoittaa, että Rammsteinin jäsenet olisivat järkyttyneitä Till Lindemanniin kohdistuneista väitteistä.

Rammstein esiintyy Münchenissa neljässä eri konsertissa, joihin on myyty ennätysmäisesti yli 240 000 lippua.

Bild-lehden uudessa artikkelissa kerrotaan, että bändi saapui kaupunkiin vähin äänin ja siirtyi suoraan hotellin parkkihallista sviitteihinsä. Lehden mukaan bändin jäsenet ovat olleet järkyttyneitä Till Lindemanniin kohdistuneista syytöksistä.

Bändi on kiistänyt kaikki väitteet epäasiallisesta käytöksestä ja huumaamisesta. He ovat ottaneet kohuun kahdesti kantaa aluksi kiistäen väitteet jyrkästi ja sitten toteamalla, että fanien turvallisuudentunne on bändille tärkeää.

– Faneillemme sanomme: on tärkeää, että tunnette olonne mukavaksi ja turvalliseksi konserteissamme – sekä lavan edessä että takana, yhtye kirjoitti Instagram-tilillään saksaksi.

Metalliyhtye kirjoitti tuomitsevansa kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen. He myös toivoivat, etteivät heidän faninsa tuomitsisi heitä, jotka syytöksiä ovat esittäneet.

– Heillä on oikeus näkemykseensä. Meillä, yhtyeellä, on myös oikeutemme – ettei myöskään meitä tuomittaisi etukäteen.

Bändi esiintyi myös Helsingin Olympiastadionilla 27.–28. toukokuuta.