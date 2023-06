Kohun keskellä oleva Till Lindemann katosi mystisesti Instagramista

Rammstein-nokkamies Till Lindemannin Instagram-profiili katosi mystisesti.

Otsikoissa olleen Rammstein-yhtyeen laulaja Till Lindemann on kadonnut mystisesti Instagramista. Hänellä oli Instagramissa yli miljoona seuraajaa. Kaikkien muiden yhtyeen jäsenien Instagram-profiilit on edelleen löydettävissä.

Lindemannin Instagram-profiili on joillakin laitteilla mahdollista löytää, mutta profiilissa ei näy mitään sisältöä. Profiiliin mennessä tulee ilmoitus ”käyttäjää ei löydy”. Googlen kautta Lindemannin profiiliin mentäessä tulee ilmoitus ”seuraamasi linkki voi olla virheellinen tai sivu on voitu poistaa”.

Myös Rammstein-yhtyeen virallisen Instagram-tilin kuvauksessa on merkattu kaikki yhtyeen jäsenet. Lindemannin nimimerkki on ainoa, josta ei pysty enää klikkaamaan.

Rammstein joutui kohun keskelle toukokuun lopulla, kun Liettuan Vilnassa keikalla ollut irlantilainen nainen esitti syytöksiä epäasiallisesta kohtelusta Rammsteinin keikan yhteydessä olleista yksityisistä jatkobileistä. Hän epäili tulleensa huumatuksi.

Liettuan poliisi on kuulustellut syytöksiä esittänyttä naista. Saksalaisen Bild-lehden mukaan nainen on julkisesti ilmoittanut, ettei hän syytä ainakaan Lindemannia seksuaalisesta ahdistelusta.

Kohun alettua Lindemannia kohtaan on esitetty uusia syytöksiä, joihin kuuluu muun muassa väitteitä seksistä ilman suostumusta.

Useat naiset ovat jakaneet muun muassa sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan Rammsteinin jatkoilta. Naisten mukaan keikkojen yhteydessä jaettaisiin erityisiä ”row 0” (rivi nolla) -kutsuja sekä kutsuja yksityisiin bileisiin ennen ja jälkeen keikan.

Saksalaislehti Bildin mukaan yhtye perui Münchenin konserttiensa yhteydessä niin sanotun nollarivin ja konsertin yhteydessä järjestettävät juhlat.

Julkisuudessa on uutisoitu naisten kertomuksista siitä, miten heitä on pyydetty ensin lähettämään kuvia itsestään ennen jatkoille pääsyä. Naisten mukaan heitä on kehotettu pukeutumaan viehättävästi ja tietyllä tavalla. Lisäksi he ovat joutuneet luovuttamaan juhlissa puhelimensa pois.

RAMMSTEIN on kiistänyt heihin kohdistuvat syytökset pariinkin otteeseen.

– Faneillemme sanomme: on tärkeää, että tunnette olonne mukavaksi ja turvalliseksi konserteissamme – sekä lavan edessä että takana, yhtye on esimerkiksi kirjoittanut tuoreimmassa lausunnossaan Instagram-tilillään.