Kuvat: Maija Vilkkumaa valmstui 31 vuoden jälkeen – julkaisi tunteikkaan päivityksen

Pitämässään valmistujaispuheessa laulaja ottaa kantaa nyky-yhteiskunnan asenteisiin suhteessa humanistisiin tieteisiin ja taiteisiin.

Laulaja Maija Vilkkumaa, 49, on julkaissut koskettavan päivityksen liittyen opintojensa päättymiseen.

Vilkkumaa valmistui alkuvuodesta filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Opintonsa hän aloitti 90-luvulla, mutta niissä vierähti hieman pidempi aika.

Laulajatähti on aiemmin kertonut, että opinnot viivästyivät, kun hän ensin sai suomen kielen laitokselta työn tutkimusavustajana ja sittemmin ”rokkielämä” vei hänen aikaansa.

Vilkkumaa kuitenkin motivoitui viemään opintonsa loppuun, sillä kesällä 2023 osa suorituksista vanhentuisi.

Nyt julkaisemassaan Instagram-päivityksessä Vilkkumaa poseeraa kukkakimpun kanssa.

– Opiskelin 31 vuotta ja nyt, kun viimein valmistuin, jatkuu juhlinta ikuisuuden enkä lakkaa selittämästä siitä joka käänteessä, hän kirjoittaa.

Vilkkumaa kertoo julkaisussaan, että sai kunnian pitää puheen valmistuneille oppilaille.

– Sain tänään pitää valmistujan puheen Helsingin Yliopiston humanistisen tiedekunnan valmistujaisjuhlassa. Kiitos rakas alma mater, onnea kaikille valmistuneille! Vilkkumaa onnittelee.

Julkaisu yhteyteen hän on lisännyt myös kuvan tunteikkaasta juhlapuheestaan.

– Vaikka kolmenkymmenenyhden vuoden opiskeluajassa ei ole mitään järkeä, samalla siihen kuitenkin tiivistyy yliopiston suuruus ja viisaus: matka on tärkeämpi kuin päämäärä, ajattelu on tärkeämpää kuin tutkinto. Yliopiston suurin oppi on ajattelun taito, ei tri. tai maist. tai kand. -pääte nimemme perässä, Vilkkumaa kirjoittaa.

Maailma on muuttunut monella tapaa kolmenkymmenen opiskeluvuoden aikana. Monet asiat ovat Vilkkumaan mukaan paremmin kuin ennen, mutta hän nostaa puheessaan esiin myös yhden muutoksen, josta ei pidä.

– 90-luvun alussa humanistiset tieteet ja taiteet olivat itseisarvo, ja raha oli väline niiden tekemiseen.

– Nyt elämme maailmassa, jossa usein näyttää olevan toisinpäin. Raha on itseisarvo, ja tiede ja taide ovat arvokkaita silloin, kun niiden avulla saa rahaa, Vilkkumaa kirjoittaa puheessaan.

Puheensa lopussa laulaja kehottaa valmistuvia kanssaopiskelijoita tekemään niitä asioita, joista nauttii.

– Tee asioita, joista pidät ennemmin kuin asioita, joista uskot hyötyväsi, sillä tulet hyötymään niistä asioista, joista pidät, hän tiivistää.

Päivitykseen on tullut runsaasti onnitteluja Vilkkumaan valmistumisen johdosta.

Maija Vilkkumaa on yksi Suomen eniten levyjä myyneistä muusikoista. Ensimmäisen levynsä Pitkä ihana leikki hän julkaisi vuonna 1999.