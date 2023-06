Saksalaista metalliyhtyettä Rammsteinia kohtaan on viime viikkojen aikana esitetty vakavia syytöksiä.

Keulakuva Till Lindemannia kohtaan on esitetty syytöksiä joihin kuuluu väitteitä seksistä ilman suostumusta.

Metalliyhtye Rammstein reagoi ympärillään jo useiden viikkojen ajan velloneeseen kohuun ja perui Münchenin konserttiensa yhteydessä niin sanotun nollarivin ja konsertin yhteydessä järjestettävät juhlat, uutisoi saksalaislehti Bild.

Rammstein esiintyy Münchenin Olympiastadionilla keskiviikosta alkaen neljässä jättimäisessä konsertissa, joihin on myyty ennätysmäisesti yli 240 000 lippua.

Maanantaina iltapäivällä Olympiapuiston tiedottaja vahvisti Bildille, että konserttien yhteydessä ei nähdä nollariviä eikä jälkibileitä. Asiasta oli sovittu yhdessä järjestäjän ja Rammsteinin kanssa.

Kohu ehti politisoitua, kun useampi kaupunginvaltuuston poliittinen ryhmä vaati Münchenin pormestarilta rajoituksia loppuviikon konsertteihin, jotta kaikkien olisi turvallista osallistua niihin.

Poliitikot ehdottivat konsertteihin myös naisille turvallisia tiloja sekä häirintäyhdyshenkilöä, joiden puoleen voisi kääntyä mahdollisen häirinnän, pahoinpitelyn tai seksuaalisen väkivallan tiimoilta.

Rammstein esiintyi Helsingin Olympiastadionilla 27. ja 28. toukokuuta.

Rammstein joutui kohun pyörteisiin keikkojensa yhteydessä pidettyjen etko- ja jatkobileiden tiimoilta toukokuun lopulla.

Useat naiset ovat jakaneet muun muassa sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan Rammsteinin jatkoilta. Naisten mukaan keikkojen yhteydessä jaettaisiin erityisiä ”row 0” (nollarivi) -kutsuja sekä kutsuja yksityisiin bileisiin ennen ja jälkeen keikan.

Naisten mukaan he ovat joutuneet luovuttamaan juhlissa puhelimensa pois. Sen lisäksi naisten väittämien mukaan heitä on pyydetty pukeutumaan juhliin viehättävästi ja heille on tarjottu alkoholia sekä huumeita.

Kohun aikana Till Lindemannia kohtaan on esitetty syytöksiä, joihin kuuluu muun muassa väitteitä seksistä ilman suostumusta.

Welt am Sonntag -lehden mukaan Alena Makeeva -niminen nainen on kutsunut naisia Rammsteinin juhliin. Lehden jutun mukaan Makeeva kutsuu itseään Rammsteinin ”casting-johtajaksi”.

Rammstein on kiistänyt kaikki syytökset.