Alma Hätönen kävi rautainfuusiossa – harmittelee Instagramissa, kuinka hankalaa naisten on saada apua yleiseen vaivaan

Alma Hätönen harmittelee Instagramissa, kuinka vaikeaa julkiselta puolelta on saada apua raudanpuutteeseen.

Juontaja Alma Hätönen kertoo Instagramin Stories-osiossa käyneensä rautainfuusiossa. Hän kertoo käyneensä yksityisellä lääkärillä, koska avun saaminen julkiselta puolelta on hankalaa.

– Olen kuullut hyvin harvalta, että kukaan olisi saanut julkiselta puolelta apua anemian kanssa, mikä on tosi surullista, Hätönen sanoo videolla Storiesissa.

– Valitettavasti herää kysymys, että hoidettaisiko tätä paremmin, jos tästä kärsivistä suurin osa ei olisi naisia, hän jatkaa.

Hätönen kertoo saaneensa viestejä useilta naisilta, jotka ovat kertoneet olevansa työkyvyttömiä raudanpuutteen takia, mutta eivät ole saaneet julkiselta puolelta apua siihen.

– On kamalaa, että avun saanti on kiinni siitä, että kenellä on rahaa mennä yksityiselle, Hätönen kirjoittaa.

Hätönen sai paljon viestejä Instagramissaan rautainfuusioon liittyen.

Hän kirjoittaa, että syy ei ole missään nimessä hoitajien, vaan terveydenhuollon isot ongelmat juontavat ylemmältä tasolta.

– Onneksi mulla ei oo ollut mitään isompia vaivoja ja oon pystynyt ne taloudellisesti hoitamaan yksityisellä. Oon järjettömän etuoikeutettu siinä, tiedän ja se on aivan kamalaa, hän jatkaa särkyneiden sydämien kera.

Rautainfuusio tarkoittaa suonensisäistä rautahoitoa. Rautaa annostellaan suoraan potilaan suoneen. Terveystalon artikkelin mukaan suun kautta otettavat rautavalmisteet ovat ensisijainen hoitomuoto, mutta rautainfuusiota voidaan harkita esimerkiksi silloin, jos suun kautta otettavat rautavalmisteet eivät korjaa raudanpuutetta, tai niistä tulee voimakkaita haittavaikutuksia.

Artikkelin mukaan rautainfuusiota voidaan myös harkita, jos potilaalla on sydämen vajaatoimintaa tai hän kärsii tulehduksellisesta suolistosairaudesta. Yleisimpiä rautainfuusion haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, verenpaineen muutokset ja allergiset reaktiot.

Hätönen kertoo Instagramissa, että hänellä nousi raju 39 asteen kuume rautainfuusion seurauksena.

– Lämpöä on edelleen, mutta nyt energiatasot nousee samalla raivokkaasti. Todella erikoinen kokemus ollut muutaman päivän ajan. Mutta jos tän hetkinen vointi kertoo mitään siitä, millaiset energiatasot on jatkossa, niin amazing! En malta oottaa! hän kirjoittaa Instagramissa.