Kadonnut Bam Margera on löytynyt – taustalla dramaattinen somevideo

Bam Margera on ollut viime aikoina kohujen keskiössä.

Temppuiluryhmä Jackassista 2000-luvun alussa julkisuuteen noussut Brandon Cole "Bam" Margera, 43, elää myrskyisiä aikoja.

Muutama päivä sitten mediassa uutisoitiin, että hänen vaimonsa, Nicole “Nikki” Boyd hakee hänen ja Margeran Phoenix-pojan täyttä huoltajuutta. Lisäksi Boyd hakee Margeralta noin 15 000 euron kuukausittaista elatusapua. Boydin ja Margeran avioeroprosessi on kesken.

Kohujulkkis on tehnyt jo aiemmin useita katoamistemppuja, jollaisen hän teki myös aivan äskettäin. Katoamistaan ennen Margera julkaisi Instagram-tilillään videon, jolla hän puhui surulliseen sävyyn sitä, ettei saa tavata Phoenix-poikaansa. Hän kertoi esimerkiksi itkevänsä joka päivä. Päivityksestä uutisoi muun muassa Sky News.

– Ikävöin häntä todella paljon. Herään joka päivä tietoisena siitä, että en luultavasti tule näkemään häntä, Margera muun muassa sanoi videolla.

Sunnuntaina Margeran Jess-veli julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa hän pyysi apua seuraajiltaan.

– Jos joku tietää Los Angelesin alueella paikan, missä Bam on, niin soittakaa poliisille, hän muun muassa kirjoitti.

Myöhemmin hän kertoi Twitterissä, että hänen veljensä löytyi ja tämä oli turvassa. Veli kiitti seuraajiaan, jotka olivat auttaneet Margeran tavoittamisessa.

Useasti otsikoissa ollut Margera on kärsinyt pitkään päihdeongelmista. Hänet tunnetaan Jackassin lisäksi Suomessa siitä, että hän on vieraillut täällä useasti suomalasrokkarien Andy Mccoyn ja Ville Valon luona. Jälkimmäistä hän on syyttänyt jopa omasta päihdeaddiktiostaan.