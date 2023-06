Mark Hamill kertoo mielipiteensä Star Wars -elokuviin paluusta

Luke Skywalkerin näyttelijällä on selkeä mielipide siitä, pitäisikö hahmoa nähdä enää uusissa Star Wars -tuotannoissa.

Mark Hamill on tullut tunnetuksi Star Wars -elokuvista.

Star Wars -elokuvien tähti Mark Hamill on valmis jättämään ikonisen hahmonsa taakseen. Suosituissa elokuvissa Luke Skywalkeria näytellyt tähti puhui aiheesta CBS Sunday Morning -lehden haastattelussa.

– Minulla oli oma aikani ja se on hyvä. Se oli tarpeeksi, Hamill toteaa.

Kysyttäessä, onko paluulle mitään mahdollisuutta, näyttelijällä on yksinkertainen vastaus.

– No, koskaan ei pidä sanoa ei koskaan. En vain näe syytä sille. Sanotaan näin, että heillä on niin paljon tarinoita kerrottavana, etteivät he tarvitse Lukea enää.

Mark Hamill on tehnyt lukuisia muitakin rooleja, mutta hänet tunnetaan parhaiten Luke Skywalkerina.

Hamillia ei haittaa kuitenkaan se, että hänet tullaan todennäköisesti aina muistamaan ikonisesta Skywalkerin roolista.

– Totuus on, etten ikinä olettanut, että minut muistettaisiin mistään. Halusin vain tehdä elantoni tekemällä asiaa, mistä pidän. Ja voisi olla huonomminkin, minut voitaisiin muistaa parhaana näyttelijänä, joka on näytellyt Adolf Hitleriä. Sentään Luke on ihailtava tyyppi!

Hamill näytteli ensimmäisen kerran Luke Skywalkeria Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo -elokuvassa vuonna 1977. Sittemmin hän on uusinut roolinsa jatko-osissa Tähtien sota: Episodi V – Imperiumin vastaisku sekä Tähtien sota: Episodi VI – Jedin paluu.

Mark Hamill pitämässä puhetta edesmenneen kollegansa Carrie Fisherin saadessa tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle.

Star Wars -elokuvien fanit saivat vuosia myöhemmin iloita, kun Hamill palasi rooliinsa vuonna 2015 Star Wars: The Force Awakens -elokuvassa.

Hamill on näytellyt ja antanut äänensä myös lukuisille muille teoksille. Hän on muun muassa ääninäytellyt suosittua Jokeri-hahmoa Batman-universumiin sijoittuvissa sarjoissa ja peleissä.

Vuonna 2018 tähti sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Fame -kadulle.