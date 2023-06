Narahtiko prinssi Andrew valehtelusta? Julki tulleet sähköpostit asettavat kohuhaastattelun outoon valoon

Kohuprinssi saattoi olla tekemisissä skandaaleissa ryvettyneen liikemies Jeffrey Epsteinin kanssa pidempään kuin on aiemmin väittänyt.

Yhdysvalloissa on oikeuskäsittelyn yhteydessä tullut ilmi sähköposteja, joiden perusteella näyttää siltä, että Prinssi Andrew on valehdellut ystävyydestään Jeffrey Epsteinin kanssa.

Viestien perusteella seksuaalirikoksista tuomitun, edesmenneen liikemies Epsteinin ja prinssi Andrew’n ystävyys olisi kestänyt pidempään kuin mitä prinssi on aiemmin väittänyt.

Asiasta kertovat muun muassa The Mirror ja Daily Mail.

Prinssi Andrew väitti BBC:n vuonna 2019 tekemässä kohuhaastattelussa, että olisi katkaissut kaikki välit Epsteiniin jo vuonna 2010.

BBC:n haastattelussa toimittaja tiedusteli prinssi Andrew’lta, oliko tämä enää ollut missään yhteydessä Epsteinin kanssa vuoden 2010 jälkeen.

– Tapasitko häntä tai puhuitko hänen kanssaan enää koskaan? toimittaja kysyi tuolloin.

– En, prinssi vastasi yksiselitteisesti.

Haastattelusta syntyi aikanaan kohu, sillä Andrew’n esiintymistä pidettiin katastrofaalisena. Haastattelun jälkeen prinssi Andrew tiedotti astuvansa sivuun velvollisuuksistaan Britannian hovin jäsenenä.

Vuonna 2020 brittilehti The Times kertoi, että Andrew myönsi haastattelun jälkeen möhlineensä siinä, että ei onnistunut pyytämään anteeksi Epsteinin uhreilta.

Nyt esille tulleiden sähköpostien mukaan Epstein esitti Andrew’ta sijoituskumppanikseen vielä vuonna 2011.

Mirrorin mukaan sähköpostien perusteella vaikuttaa siltä, että Andrew oli edelleen väleissä Epsteinin kanssa vuonna 2011, sillä tämä ehdotti yhteistyötä prinssin kanssa.

Ilmi tullut tieto on herättänyt Epsteinin seksuaalirikosuhrien edustajien keskuudessa epäilyksiä. He ihmettelivät, miksi Epstein olisi ottanut yhteyttä prinssiin sijoituskysymyksen kanssa, jos tämä kerran oli katkaissut välit Epsteiniin.

Kohua herättäneessä kuvassa prinssi Andrew poseeraa nuoren Virginia Giuffren kanssa. Väitteiden mukaan Giuffre olisi pakotettu harrastamaan seksiä prinssin kanssa. Taustalla Ghislaine Maxwell, joka istuu 20 vuoden tuomiota seksuaalirikoksista, joihin syyllistyi yhdessä entisen miehensä Jeffrey Epsteinin kanssa.

Epstein oli vangittuna vuonna 2008 saatuaan tuomion alaikäisen lapsen hyväksikäytöstä ja seksikaupasta.

Prinssi Andrew jatkoi kuitenkin yhteydenpitoa hyväksikäytöstä tuomitun liikemiehen kanssa, vaikka muut tahot katkaisivat häneen välinsä.

The Mail On Sundayssa julkaistiin vuonna 2011 kuuluisa kuva, jossa Andrew poseeraa käsi Epsteinin uhrin Virginia Giuffren lanteilla. Vuonna 2015 esiin nousseiden väitteiden mukaan Giuffre olisi pakotettu 17-vuotiaana harrastamaan kolme kertaa seksiä prinssi Andrew’n kanssa. Tapahtumat sijoittuvat 2000-luvun alkuun. Andrew on toistuvasti kiistänyt kaikki väitteet.

Epstein kuoli vankilassa epäselvissä olosuhteissa vuonna 2019 oltuaan pidätettynä ihmiskaupasta epäiltynä.