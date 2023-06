Tällainen on Jari Tervon ”villi kesä Suomessa” – paljastaa hänen ja Kati-vaimon hulvattoman tangomuiston

Jari Tervo ja Jani Halme ovat vannoutuneita mökki-ihmisiä, ja se on yllättänyt heidät itsensäkin.

Kuten kirjailija Jari Tervo ja toimittaja-johtaja Jani Halme hyvin tietävät, mihinkään ei voi nykyään luottaa. Paitsi sään temppuiluun. Aurinkoiset kesäterassitreffit ovat juuri siirtyneet sisätiloihin, sillä Suomen kesä on ”yllättänyt” jälleen.

Tervo toistaa totuuden, jonka hän kertoo myös kaksikon isännöimässä Ylen suosikkisarjassa Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä.

– Olemme tehneet säiden haltijoiden kanssa sopimuksen, että kestämme tätä karmeaa ilmastoa vain siksi, että meille on luvattu kesä. Jos kesällä onkin huono ilma, kyseessä on sopimusrikkomus!

– Ohjelmassa Jari toteaa myös, että Suomessa on huono sää ja veemäinen kansa, ja kesällä on jäljellä vain se huono sää, Halme lisää.

– Sanoinko minä näin? Siteerasin sinua!

– Mutta on totta, että usein, kun ulos menee, ensimmäinen vihollinen on sää.

Sääpiinasta huolimatta Tervo ja Halme tunnustautuvat kesäihmisiksi ja ennen kaikkea mökki-ihmisiksi. Tervo viettää kesät vaimonsa Kati Tervon kanssa Teiskon-mökillä.

” Muistan yhden kesän, kun oli satanut pari-kolme päivää ja kysyin Katilta, että saisinko please tehdä töitä. Sain luvan.

Jari ja Kati Tervo Ukko-koiransa kanssa.

– Olemme käytännössä asuneet kymmenkunta kesää mökillä. Parhaillaan meneillään on nurmikon istutus. Siihen potkaistaan sellainen kätevä, valmis ruohomatto. Sitä kuulemma pitää kastella kaksi viikkoa yölläkin. Eikö se jo liukene?

Tervojen mökki sijaitsee Kati-vaimon sukumökin lähistöllä.

– Kati johdatti minut viereiselle tontille, joka oli myytävänä. Ihan umpilepikkoa, mutta Kati sanoi, että tähän saisi hienon mökin. Tunkeuduimme ankaran pusikon läpi, istuimme kivelle ja joimme purkilliset olutta. Siinä se oli.

– En tosin silloin, 17 vuotta sitten, kuvitellut, että minusta tulisi mökki-ihminen. Siihen ovat vaikuttaneet kannettavat tietokoneet: nyt voin tehdä mökillä töitä! Muistan yhden kesän, kun oli satanut pari-kolme päivää ja kysyin Katilta, että saisinko please tehdä töitä. Sain luvan.

Halmeen rintamamiesmökki on Parikkalassa omaa lapsuudenkotia vastapäätä.

– Kuten Jari sanoi ohjelmamme ykköskaudella, sillä seudulla karhun hengitys tuntuu kasvoilla.

– Koen, että kun ajatukset illalla pyörivät päässä, rauhoitun, kun alan miettiä mökkipuuhia. Nyt olen rakentamassa salaovia. Kun erään kaapin avaa, löytyy reitti toiseen huoneeseen. Mutta en voi kertoa enempää, onhan kyseessä salainen ovi.

Tervo ja Halme viihtyvät kesäisin paitsi mökillä, myös esimerkiksi Helsingissä. – Loistava kesäkaupunki, kuuluu Tervon tuomio.

– Seuraavaksi sitten salaoja, Tervo innostuu ja jakaa oman pitkään kestäneen harhaluulonsa.

– Mietin usein kuumeisesti, miksi ihan julkisesti puhutaan salaojan tekemisestä, vaikka sitä tehdään viranomaisilta salaa. Eikö pitäisi olla hys hys? Aivan kuten piilosokkelin kanssa!

On tutkittua tietoa siitä, että ihminen suhtautuu toiseen ihmiseen ystävällisemmin luonnossa. Kesäinen luonto muokkaa suomalaisesta siis ystävällisen – ja muutenkin toisen ihmisen.

– Vuosi alkaa kesästä. Kesällä kypsyvät suuret ajatukset, avioerot, lapsia tehdään elokuussa…, Halme listaa.

Tervo kiinnostuu ja alkaa laskea aikaa omaan syntymäpäiväänsä.

– Minut on tehty vappuna!

– Meilläpä oli perinne, että kun ihminen pääsi ylioppilaaksi, isä piti juhlissa puheen, jossa kerrottiin, missä juhlittava oli pantu alulle. Tämä seikka harmittaa minua eniten lukion kesken jäämisessä, Halme tunnustaa ja heittää uuden faktan pöytään: suomalainen muuttaa elämässään keskimäärin 13 kertaa, mutta mökki on ja pysyy.

– Tosipuhetta. En voisi kuvitella mökin vaihtamista. Ennemmin myisin Hesan-asunnon, vaikka sekin on rakas. Mutta mökillä olen maalannut kivijalan ja ajanut tuhat kertaa nurmikon. Vaikka iso raha tarjottaisiin, ei tulisi kauppoja, Tervo sanoo varmana.

” Siinä on paljon lohtua mukana, että ihminen, joka ei osaa yhtään mitään, oppii mökillä käsittämättömiä asioita. Siellä uskaltaa kokeilla vaikka mitä.

Jari Tervo niitti kaislikkoa Teiskon-mökillään kesällä 2015.

– Todellisena mökkiläisenä olen kaatanut puun. Näytin pojalleni Kallelle ja hänen serkulleen, miten se tapahtuu. Sahasin kyseistä koivua, mutta kun sain työn loppuun, oli puu niin jännitteisessä asennossa, että kaatumisen sijaan se singahtikin ylös, viereisen männyn oksalle. Se piti tökkiä harjalla alas. Pojat, näin kaadetaan puu!

– Ja tiedättekö, että kun kaataa piimää kiville, saa aikaan kauniin sammaleen? Hallitsen nämä mökkikikat.

– Siinä on paljon lohtua mukana, että ihminen, joka ei osaa yhtään mitään, oppii mökillä käsittämättömiä asioita. Siellä uskaltaa kokeilla vaikka mitä, sanoo Halme.

– Mökkeily ja kesä antavat ihmiselle mahdollisuuden muutokseen. Vaikka ajattelisi, että minähän en on puutarhuri tai nikkari, mökillä herää miete, että ehkäpä olenkin. Entä jos osaankin kasvattaa perunaa.

– Ja rannasta kalastetaan tonnikala, veistelee Tervo.

– Ja Thaimaasta haetaan mansikat… Jarilta saan usein mökkivinkkejä. Olen esimerkiksi oppinut, että iso osa mökkeilyn onnistumista ovat laajat alihankkijaverkostot. On tärkeää käyttää mökkitalkkareita ja raksayhtiöitä, että jää aikaa kaikkeen kivaan ja samalla työllistää. Ei ole arvo, että jokin on itse tehty, vaan että se on hyvin tehty, Halme tiivistää.

– Minä en ole omin käsin rakentanut mökkiä, mutta olen nojaillut puuhun ja katsellut työmiehiä, kertoo Tervo ja vinkkaa parhaaksi paikalliskontaktien paikaksi lähibaarin.

– Kyllä! Baari on internetin hakukone. Jos tarvitsee tehdä jokin asia, menen Parikkalan baariin ja tilaan oluen. Sitten kun on säästä puhuttu – eli noin kolmannen tuopin kohdalla – voi alkaa kysellä, että tunteekos joku maalaria. Ensin kukaan ei tunne, mutta hiljalleen se etenee, että kuka se olikaan, joka ooppelin möi ja osti tilalle volvon. Että sen naapurihan maalaa.

Jani Halme suunnittelee houkuttelevansa Jari Tervon Ilosaarirockiin, jotta kirjailija menettäisi festarineitsyytensä.

Entä miesten mehevimmät kesäfestivaalimuistot? Tervo tunnustaa heti, ettei ole koskaan ollut festareilla.

– Veikkaan, että oma mehevin muistoni on vielä tulossa. Se tulee sitten, kun saan Jarin puhuttua mukaan Ilosaarirockiin, Halme sanoo.

Tervo vetoaa nuoruudenmuistoihinsa. Hän näki 1970-luvulla Rovaniemen koululla Hurriganesin keikan ja vielä ”jonkin amerikkalaisbändinkin”.

– Näistä jäi pysyvä muisto, että levyyn verrattuna järkyttävää kuultavaa. Ei ole järkeä lähteä festivaaleille kuulemaan huonoja versioita hyvistä kappaleista.

Halme on toista mieltä.

– Vaimon kanssa päätettiin, että ollaan jo liian vanhoja festareille, mutta sitten vaimo päätyi samaan Parikkalan-junaan kuin festivaaliväki, joka oli menossa Ilosaareen. Hän soitti minulle, että täällä on aivan ihana meininki, että ei anneta vielä periksi!

– Olimmehan me Katin kanssa 1996 Tangomarkkinoilla. Se olikin erittäin mielenkiintoinen kokemus. Oli kaatosade, ja piti käydä ostamassa kuivat verkkarit. Tangomarkkinoille meni tangojuna, ja siellähän tapahtui villejä… Katin kanssa siis!

– Nykyään ei tarvitse sanoa kuin ”Kati hei, tangojuna!” Hmm, meninkin kertomaan…

– Sellaista se on, kesällä on ihan eri viritys! Tosin itse sanoisin, että tangon iskelmällinen haikeus ei sovi yhtä hyvin kesään kuin festareilla pogoilu. Festareilla on esillä sama ilmiö kuin mökilläkin: luodaan uusia identiteettejä ja luovuus pääsee valloilleen. Lisäksi poikkeuksellisella tavalla ilahdutaan lajitovereista, toteaa Halme.

Jani Halme suunnittelee houkuttelevansa Jari Tervon Ilosaarirockiin, jotta kirjailija menettäisi festarineitsyytensä.

Entä lajitoverit reissun päällä? Ohjelmaa kuvanneet Tervo ja Halme ovat viime kuukausien aikana matkustaneet Suomea ristiin rastiin parhaassa seurassa. Vai?

– Meillä on ollut kahdenkymmenen tuhannen matkailuautokilometrin mittainen väittely siitä, kuka on kaikkien aikojen suurin urheilija: Messi vai pesäpalloilija Toni Kohonen, Halme kertoo.

– Jani on uskomattoman joustava. Pysähdytäänkö nyt, syödäänkö nyt – juu toki! Hän on heti valmis. Meitä oli matkailuautossa kuusi ihmistä, eikä yhtään mulkvistia. Vertaamme itseämme bändiin. Päivät ovat pitkiä ja hommat on itse tehtävä. Todella ymmärrämme, miksi bändit hajoavat.

– Ja ymmärrämme yksityislentokoneet. Jokaisella pitää olla oma.

– Totuushan on, ettei Jaria parempaa matkaseuraa ole. Hyvässä reissussa kysymys on tarinankerronnasta. Jarin juttuvasu on käsittämättömän syvä ja laakea, ja meidän matkataipaleemme olivat suurta höhöttelyä.

– Ne ovat kuulleet samat jutut monta kertaa! Miettivät, että mitenhän tarina tällä kertaa päättyy.

– En myöskään ole tavannut täsmällisempää ihmistä kuin Jari Tervo. Hän ei suostu olemaan koskaan myöhässä. Ei ole niin lyhyitä yöunia, etteikö Jari olisi työryhmän ensimmäinen, joka on matkalaukkuineen valmiina. Se herättää kaikissa suurta kunnioitusta, Halme kehuu ja Tervo täsmentää:

– Heti kun tulen yökerhosta, alan pakata!

”Pitäisikö höpsöttelevää mökkihenkeä sallia kotiinkin?”

Roomalaiset puhuivat aikoinaan paikan hengestä, ja suomalaisten mökeillä henki on selkeästi vahvempi kuin kaupunkiasunnoissa.

– Esimerkiksi meidän mökillämme illat ovat maagisia ja aurinko laskee valaisten koko mökin, siis aivan ällistyttävä tunnelma, Tervo kuvailee.

Jari Tervo ei myisi mökkiään mistään hinnasta.

– Suomalaisten kodit ovat hitsin pelkistettyjä, valkoista seinää, pöytää, kirjahyllyä. Mökeillä suomalainen kauneuden kaipuu muuttuu. Mökit ovat runsaita ja röyhkeitä, Halme lisää.

– Miksi ihmeessä suomalaisten kotien pitää muistuttaa suomalaisia sairaaloita? Pitäisikö samaa höpsöttelevää mökkihenkeä sallia kotiinkin?

– Ostin Barcelonasta keramiikkalautasen, jonka laitoin kotona pöydälle. Kati korjasi sen aika nopeasti pois. Nyt se on mökillä. Tosin hyllyssä väärinpäin, Tervo kertoo.

Miehet muistuttavat, että kesäinen vallattomuus koskee autojakin.

– Kesäautojen kanssa toteutetaan unelmia. Yleensä valitaan valkoinen auto, ja sitten kun suomalainen räväyttää, hän ottaa – vau – harmaan! Tervo huvittuu.

Mitä Suomen kesästä ei Tervon ja Halmeen mielestä saisi missään nimessä poistaa?

– Aurinkoa, lomaa, kiireettömiä aamuja. Ai niin, kesälomaa minulla ei ole ollut kymmeneen vuoteen, Tervo muistaa.

– Sitä tunnetta, kun ei tiedä, mikä viikonpäivä on. Ja kesäfestareita, kaljajonoja, lämmintä olutta… Halme jatkaa.

– Salmonellaan dipattuja silakoita. Sitä, kun liian myöhään huomaa, että vessapaperi on loppunut bajamajasta. Kesän makua, sytytysnesteeltä maistuvia makkaroita, Tervo keksii ja muistelee grillauselämänsä alkutaivalta.

– Perheessämme aloitettiin grillaus, kun olin 11-vuotias, toisen kerroksen parvekkeella. Kesti pitkään, ennen kuin kuulin, ettei makkaran kuulu maistua sytytysnesteeltä. Silloin isällä ja äidillä oli hirveä hätä, että kohta ei ole enää liekkejä.

– Kyllä, kymmenen vuotta mökkiä ei ole riittänyt siihen, että jaksaisi odottaa hiillosta, Halme sanoo.

Jari Tervo ja Jani Halme ovat matkustaneet ympäri Suomea etsiessään tosisuomalaisuutta. – Meillä on ollut kahdenkymmenen tuhannen matkailuautokilometrin mittainen väittely siitä, kuka on kaikkien aikojen suurin urheilija: Messi vai pesäpalloilija Toni Kohonen, Halme kertoo.

Missä Halme ja Tervo viihtyvät tänä kesänä mökin ohella?

– Helsinkihän on loistava kesäkaupunki. Teemme kesäisin vierailuja Helsinkiin, ja viimeisen 40 vuoden aikana kaupunki on muuttunut käsittämättömällä tavalla. Nykyään kaikenlaista kivaa saa järjestää jopa luvan kanssa, Tervo kiittelee ja lisää:

– Kuten neljän sadan auton ruuhkan keskelle Espaa, kun rakennetaan pätkää pyörätietä. Yhteisöllistä toimintaa.

– Helsingin mainitsen minäkin. Käpylässä Cafe Saurahuoneen terassilla pitää aina istua. Lisäksi Olavinlinna, sillä ooppera kuuluu kesään, sekä Parikkalan patsaspuisto, joka on aivan maaginen paikka. Siellä pitää käydä ainakin neljästi kesässä, myös yöllä, Halme vinkkaa.

– Tehdäänpä sinne retki hellepäivän yönä! innostuu Tervo ja kertoo kaipaavansa sitä, että elokuun puolivälin jälkeen olisi lämmin jakso, jolloin tapahtuu äärettömän harvinainen tapaus Suomessa: on pimeää ja lämmintä.

– Muualla maailmassa se on varsin yleinen keksintö!