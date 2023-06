Huvila ja Huussi -ohjelman asiantuntijat paljastavat totuuden mökkiremonttien hinnoista – näin valtavaksi summa voi nousta

Asiantuntijatiimi avaa mökkiremonttien hinnoittelun taustoja Huvila ja Huussi -ohjelman kauden päätösjaksossa.

Huvila ja Huussi -sarjan viimeisimmässä jaksossa remonttitiimi paljastaa juontaja Anni Ihamäelle katsojia askarruttaneen tiedon mökkiremonttien hinnoista.

– Huvilassa ja Huussissa on tehty monenlaisia remontteja. Varmasti se hintahaarukka on aika suuri. Mikä on se maksimi? Ihamäki kysyy.

– Ehkä se on siellä noin 200­000 euron hujakoilla, pihasuunnittelija Teemu Luostarinen vastaa.

– Tyypillinen on sellainen joitakin kymmeniä tuhansia, maisemasuunnittelija Kati Jukarainen vahvistaa.

Tiimi muistuttaa, että hinta nousee usein aika korkeaksi, sillä remontti tehdään avaimet käteen -ajatuksella.

– Tässä pitää ajatella se, että tehdään remontti ja sisustus, remonttikoordinaattori Vilja Schepel muistuttaa.

– Ja vieläpä todella lyhyessä ajassa, Jukarainen lisää.

– Se, että tehtäisiin verorahoilla julkkiksille ilmaiseksi, niin se ei ole totta, Schepel sanoo ja jatkaa.

– Vai tehdäänkö, Anni?

– Ei, ei todellakaan. Kyllä pankkilaina piti ottaa ja sitä maksellaan – aika kauankin, Ihamäki sanoo viitaten omakotitalonsa remontointiin.

Hän remontoi puolisonsa Ilkka Ihamäen kanssa 60-luvun omakotitaloa.

Huvila ja Huussi ohjelmaa luotsaa totuttuun tapaan juontaja Anni Ihamäki.

Ohjelmassa ei ole aiemmin puhuttu remonttibudjeteista avoimesti.

– Miksi ohjelmassa ei puhuta rahasta? Ihamäki kysyy tiimiltä.

– Se on linjaus. Fokus on haluttu pitää muissa asioissa, sehän on hyvän mielen ohjelma, Jukarainen sanoo.

– Sitä on myös hyvin vaikea yleistää. Minkälainen maasto on, missä asunto sijaitsee ja mistä työmiehet tulevat, ne vaikuttavat aika paljonkin siihen, että miten se hinta muodostuu, tiivistää sisustusarkkitehti Mikko Vesanen.

Huvila & Huussi – parhaat remontit maanantaisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.

