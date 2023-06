Mika ja Erja Häkkisen Aina-tytär valmistui koulusta Monacossa – tuoreet kuvat julki

Formulalegendan kuopus juhlii valmistumistaan Monacossa.

Suomalaisen formulatähti Mika Häkkisen tytär Aina Häkkinen, 18, on valmistunut lukiosta. Asiasta ilmoittaa hänen äitinsä Erja Häkkinen Instagram-päivityksessään.

Päivityksen mukaan Aina on valmitunut Monacossa kansainvälisestä The International School of Monaco -koulusta.

Aina on asunut äitinsä Erja Häkkisen kanssa pienestä saakka Monacossa.

Erja ja Aina poseeraavat Instagram-kuvassa yhdessä juhlatunnelmissa monacolaisella jahtiklubilla.

Ainalla on yllään perinteikäs valmistujaisasu ja päähine.

– Viimein on valmistujaisseremonian aika. Hyvin tehty Aina ja koko vuosiluokka! Erja onnittelee päivityksessään englanniksi.

Päivitykseen on reagoinut runsas määrä seuraajia. Onnitteluviestejä kommenttikentässä on sekä suomeksi että englanniksi.

– Onnea koko perheelle! Yksi seuraaja kirjoittaa sydänemojien kera.

– Congratulations to Aina!! Really well done, joku toivottaa onnea englanniksi.

Viime vuonna Aina kertoi IS:n haastattelussa, että pitää Suomesta, mutta viihtyy Monacossa todella hyvin.

– Pidän myös arjestani Monacossa, koska olen asunut siellä koko ikäni, hän kertoi tuolloin.

Aina arveli, että voisi tosin mielellään asua Suomessakin.

– Voisin asua Suomessa. Suomi on tosi kiva paikka, tykkään todella paljon, Aina sanoi haastattelussa.

Erja ja Mika erosivat avioliitosta vuonna 2008. Aina on toinen Mika ja Erja Häkkisen yhteisistä lapsista. Isoveli Hugo on 22-vuotias.