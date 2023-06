Tyttären syntymäpäivää on vietetty kotieläintilalla.

Juontaja Heikki Paasonen sai avopuolisonsa Marita Alatalon kanssa esikoislapsensa kaksi vuotta sitten.

Nyt Paasonen on julkaissut suloisen kuvasarjan tyttärensä syntymäpäivänä. Juhlapäivää on vietetty kotieläintilalla, jossa on Paasosen kuvatekstin mukaan riittänyt ihmeteltävää.

– Haltialan kotieläintilalla riitti ihmeteltävää tänään. Possut ja kanat sivuutettiin mutta lehmille vilkutettiin ja lampaita syötettiin. Ja tietty traktorit toimi! Seuraavaksi pienet päikkärit (jos maltetaan) ja sit tuleekin jo kaverit 2-vuotisjuhliin, Paasonen kirjoittaa.

Paasosen kuvasarja on kerännyt kommenttikenttään paljon sydämiä. Omansa on kommentoinut muun muassa laulaja Olavi Uusivirta.

Paasonen kertoi huhtikuussa menevänsä puolisonsa kanssa naimisiin.

– Pari vuotta säätöä, kääntöä ja vääntöä. Remppaa, rakentamista ja pitkiä haastavia työprojekteja. Nyt ne on kaikki maalissa. Menee hetki tajutessa. Kevään opettelen taas kuuntelemaan mitä rakkaat ihmiset mulle puhuu, ja lakkaan tuijottamasta heidän lävitseen ajatukset jossain muualla, Paasonen aloitti somepäivityksensä.

– Kesällä vähän chillataan ja syksyllä vien alttarille yhen törkeen kuuman kissan. Mitäs siihen sanotte!

Tv-juontajana tunnettu Paasonen on seurustellut kumppaninsa kanssa vuodesta 2020 lähtien. Vain puolen vuoden seurustelun jälkeen pariskunta alkoi odottaa esikoistaan ja kihlautui toiset puolisen vuotta myöhemmin. Kertomansa mukaan kaksikko kuitenkin tunsi toisensa ennen seurustelun alkamista useiden vuosien takaa.