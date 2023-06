Sointu Borg paljastaa podcastissa saaneensa aikoinaan seksitaudin – muistelee erityisesti yhtä seurausta

Sointu Borg ja Janni Hussi muistelevat sinkkuaikojaan podcast-jaksossa.

Juontaja Janni Hussi ja yrittäjä Sointu Borg puhuvat Sana on vapaa -podcastinsa uudessa jaksossa avoimesti omista kokemuksistaan deittailun suhteen. Molemmat Hussi ja Borg ovat nykyisin parisuhteessa, mutta he muistelevat jaksossa aikojaan sinkkuina.

Kaksikko puhuu jaksossa muun muassa intiimiydestä ja torjutuksi tulemisesta.

– Tästä ei-antamisesta puheen olleen. Pakko sanoa, silloin kun mä olin pari vuotta sinkkuna, niin ei ollut kuule niin helppoa sinne makkariin asti meikäläisen päästä, Hussi kertoo.

Hussi kertoo olleensa useammin kuin kerran tilanteessa, missä ilmeisemmin flirtti on lentänyt.

– Huomasin, että mun oli vähän vaikea päästä maaliin miesten kanssa. Että oltaisiin tehty jotain muutakin kuin nukuttu, hän kuitenkin muistelee tilanteita.

– Niitä on jännittänyt, sä oot kato ollut silloin jo julkisuudessa. Sun vatsalihakset on olleet paremmat kuin niillä äijillä, ne on katsoneet vaan, että tuon muijan stamina kestää Afrikkaan ja takaisin, heidän tuohon Keravalle, Borg analysoi.

Sointu Borg ja Janni Hussi ovat ystäviä keskenään.

Hussi kertoo myös tapailleensa sinkkuaikoinaan erästä henkilöä muutaman kuukauden ajan. Virallisesti he eivät koskaan olleet suhteessa, mutta Hussin mukaan tapailuun mahtui kaikenlaisia tilanteita.

– Me ei siis koskaan päästy makuuhuoneeseen asti tässä kolmen neljän kuukauden aikana, koska aina tuli jotain.

Eräällä kerralla Hussi oli kylässä tapailukumppaninsa luona. Tämä omisti myös ison koiran, joka tietysti oli myös paikalla.

– Siinä alkoi lämpenemään tunnelma ja oltiin siirtymässä siitä etiäpäin. Mentiin makkariin, koira suljettiin oven ulkopuolelle ja sieltä alkaa sitten kuulumaan sellainen ulvonta, Hussi imitoi ulvovan koiran ääntä.

Borg nauraa Hussin tarinalle, kun tämä kertoo huvittuneena tarinaansa loppuun. Juontaja kertoo koiran onnistuneen latistamaan tunnelman.

– Tämä koira oli päättänyt, että tänään ei tapahdu, ei hänen vahtivuorolla.

Borg kertoo jaksossa myös saaneensa sinkkuaikoinaan klamydian.

– En muista keneltä sen sain, hän kertoo.

Hän haluaa kertoa kokemuksestaan myös valistaakseen muita seksitaudeista. Erityisesti yksi osa kokemuksesta on jäänyt Borgin mieleen.

– Sehän on maailman hirveintä, jos olet sellaisessa sinkkuvaiheessa, että on aktiivinen seksielämä, niin sunhan pitää ilmoittaa kaikille testituloksesta.

Borg kertoo joutuneensa laittamaan muutamalle sellaisellekin viestiä, joiden kanssa hän oli käynyt vain kerran ulkona.

– Laitappa sellainen viesti, että aurinkoa päivääsi. Kävin juuri testeissä, sinunkin pitäisi. Se oli ihan kamalaa.

Borgin mukaan moni saattaakin jättää viestin lähettämättä, koska he eivät kehtaa ottaa entisiin seksikumppaneihin yhteyttä.

– Mutta se on sellainen lumipalloefekti, jos sinä et ilmoita ja tartutat sen jollekin äijälle ja hänellä on joitakin heiloja, se leviää kuin rutto.

Molemmat puhuvat myös siitä, kuinka tärkeää testeissä olisi käydä, vaikka kondomi olisikin ollut käytössä.