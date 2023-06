Riikka Purra julkaisi 30 vuotta vanhan kuvan, Minttu Kaulanen kertoo istuneensa renkaan päällä kirjoituksissa – näin julkkikset onnittelevat valmistuvia

Suomalaiset julkisuuden henkilöt toivottavat koulunsa päättäville onnea sosiaalisessa mediassa. Tunnistaisitko heidät vanhoista kuvista?

Koulujen päättäjäispäivä on jälleen täällä, ja monet julkaisevat kuvia sekä omista valmistujaisistaan että muistelevat vanhoja koulu- ja päättäjäispäiviään sosiaalisessa mediassa.

Suomalaisjulkkikset toivottavat onnea valmistuneille ja muistelevat omia koulupolkujaan Instagramissa.

Näyttelijä Sanna Stellan on julkaissut Instagram-profiiliinsa kuvan itsestään valkolakki päässä.

– Ihanaa päivää kaikille valmistuville, koulunsa päättäville, kesälomansa aloittaville! Stellan aloittaa kuvatekstin.

Stellan antaa myös vinkkejä nuorille elämään.

– Sanna-tädin jalostuneita ajatuksia merkkipäivään: Elämä on sotkuinen kudelma tapahtumia, joita ei voi hallita. Tapahtuu asioita, jotka haluaisi määritellä joko hyviksi tai pahoiksi, mutta ne ovat vain tapahtumia, joista muodostuu sekava tapahtumien ketju nimeltä elämä, Stellan kirjoittaa.

Hän jatkaa, että unelmia kannattaa olla, sillä niissä elää toivo. Onnellisuutta ei Stellanin mukaan kannata jahdata, sillä onnea löytää useimmiten pienistä hetkistä joka päivä.

– Mikään ei ole pysyvää, mikä saattaa aiheuttaa niin syvää tuskaa, että tuntuu ettei selviä. Kyllä selviää. Ihmisessä on valtava määrä voimaa, viisautta ja tietoa. Pysähdy aina välillä, niin kuulet polkusi suunnan. Sekoilu, virheet, mokaaminen kaikki kuuluvat tähän pakettiin. Koskaan ei tule valmiiksi. Eli kannattaa vain nauttia ja sekoilla!

Nina Mikkonen iloitsee kuopuksensa Matiaksen valmistumisesta. Hän on julkaissut Instagramiin videon pojastaan ja valmistujaisista. Hänen poikansa valmistui Instagram-julkaisun kuvatekstin mukaan myynti- ja markkinointimerkonomiksi hyvin arvosanoin.

– Nyt minulla on kaksi hienoa nuorta miestä vahvasti oman aikuisen elämänsä alussa. Timo isä oli myös vahvasti läsnä. Luin Matiakselle puheen, jonka isänsä kirjoitti Matiaksen ristiäisiin ja jonka Matias kuuli nyt ensimmäistä kertaa tietoisessa iässä. Upea ja koskettava päivä juhlia läheisten kesken, Mikkonen kertoo kuvatekstissä koskettavasta hetkestä.

Myös radiojuontaja Harri Moisio muistelee valmistujaispäivää. Hän on Stellanin tapaan julkaissut itsestään kuvan valkolakki päässä.

– Olen ollut vedos tasan 30 vuotta sitten. Olen oman arvioni mukaan vedossa vieläkin. Onnittelut uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille, Moisio toivottaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra poseeraa Instagramissa nuoruuskuvassaan, josta poliitikkoa hädin tuskin tunnistaa.

Hän muistelee aikaa kielikurssilla Britanniassa.

– Tässä kuvassa olen juuri täyttänyt 15 vuotta ja olen Englannissa kuukauden mittaisella kielikurssilla. Sydän on vähän riekaleina, koska kotimaahan jäi tuore poikaystävä.

Purra kertoo muistelevansa tamperelaisen koulunsa opettajia lämmöllä.

– Näillä omilla teini-iän muisteloilla haluan toivottaa paljon onnea kaikille peruskoulun päättäville, ylioppilaille, ammattiin valmistuville ja lukuvuoden suorittaneille! Ja ihanaa kesää opettajille ja muulle kouluhenkilökunnalle!

Toimittaja Maria Veitola iloitsee lapsensa neljännen luokan päättymistä.

– Lapset kasvaa ja me vanhemmat heidän mukana. Maailman ihaninta, että lasten ystävyyden kautta on löytynyt vanhempia, joista on tullut rakkaita ystäviä ja tärkeitä tukipilareita, joiden kanssa voi jakaa sekä vanhemmuuden, että muun elämän haasteita ja iloja, Veitola kirjoittaa.

Näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius on julkaissut Instagram-profiiliinsa kuvan Hymypatsaasta ja vanhan luokkakuvan.

Onnitteluiden lisäksi Petelius kiittää erityisesti suomalaisia opettajia.

– Minulla on koko koulutieni matkan ollut valtavan suuri ilo ja etuoikeus saada nauttia upeitten ja unohtumattomien opettajien koulutuksesta ja kasvatuksesta. Lämmin kiitos teille kaikille yhdessä ja erikseen! Suomi on noussut opettajien ansiosta sotien jälkeen maailman hyvinvointivaltioiden kärkijoukkoon.

– Pidetäänhän kaikki yhdessä huoli siitä, että emme tingi koulutuksen ja opetuksen tasosta emmekä putoa tästä kehityskulusta, sillä vain kaikkinainen sivistys on pienen kansakuntamme tulevaisuuden paras tae, Petelius kirjoittaa.

Laulaja Reino Nordin on julkaissut Instagramiin kuvan ruusuista.

Hän muistuttaa kaikkia kulkemaan omia polkujaan.

– Onnea kaikille yhteiskunnan vaatimuksissa onnistuneille mutta myös ihanaa kesää heille jotka eivät järjestelmään sovi. Onneksi omenat putoilevat myös kauemmaksi puistaan. T. Ylpeä ylioppilaan isä, ihanaa viikonloppua ihmiset ja nuoriso bailatkaa iisisti, Nordin muistuttaa.

TikTakin Petra Gargano julkaisi myös itsestään nuoruuskuvan Instagramiin.

Kuvatekstin aluksi hän toteaa, ettei vastavalmistuneena olisi voinut kuvitellakaan, missä on nyt lähempänä 40 vuoden ikää.

– Mä olen saanut niin paljon sellaista, josta en osannut silloin ”nuorena” edes haaveilla ja moni unelma jäi myös toteutumatta. Mut hitto, mä oon edelleen sielultani ihan sama, nuori ja naiivi, kuin silloin 19 vuotta sitten. Edelleen mä haluan laulaa lauluja, enkä tiedä mikä musta tulee isona, Gargano jatkaa.

– Onnea valmistuneet, lakin saaneet, luokalta päässeet ja luokalle jääneet. Olkoon tämä laulu teidän.

Mediapersoona Tuomas Enbuske antaa hauskan vinkin vuosien takaiselle itselleen.

– Mitä haluaisit sanoa juuri ylioppilaaksi kirjoittaneelle itsellesi ohjeeksi tulevaan elämään? Haluaisin sanoa, että puvun hihasta pitää jumalauta ottaa tuo merkkilappu pois, Enbuske kirjoittaa kuvatekstissä viitaten valmistujaiskuvan hihassa näkyvään lappuun.

Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen on julkaissut samaten oman valmistujaiskuvansa, mutta myös kuvan pienestä vauvasta rattaissa.

– Onnea kaikille valmistuneille. Omat ylioppilaskirjoitukset meni kottikärryn renkaan päällä istuen kun olin juuri kahta päivää ennen äikän koetta pyöräyttänyt pienen kolmikiloisen bambinon, Murphy-Kaulanen kirjoittaa viitaten vauvan saamiseen juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.