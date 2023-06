Päihteiden kanssa kamppaillut Bam Margera saattaa joutua maksamaan kuukausittain melkoisen summan.

Aiemmin tänä vuonna mediassa uutisoitiin siitä, että Jackass-tähti Bam Margeran, 43, vaimo, Nicole ”Nikki” Boyd Margera, 39, haki avioeroa ja täyttä yksinhuoltajuutta parin 5-vuotiaalle lapselle Phoenixille.

Boydin asianajaja antoi helmikuussa People-lehdelle lausunnon tilanteesta.

– Nikki Margera (Boyd) tunsi olevansa pakotettu hakemaan eroa aviomiehestään Bam Margerasta puolisonsa jatkuvan huumeiden ja alkoholin väärinkäytön, epävakaan käytöksen ja sen vuoksi, ettei Margera pysty tarjoamaan tukea tai elatusta hänelle ja heidän pojalleen, asianajaja David Glass totesi lausunnossaan tuolloin.

– Nikki on tehnyt kaikkensa, jotta Bam raitistuisi ja jotta perhe pysyisi kasassa, lausunnossa kerrotaan.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 2013 Islannissa, mutta on epäselvää, ovatko he koskaan virallistaneet avioliittoaan Yhdysvalloissa.

Nyt esimerkiksi Page Six uutisoi siitä, että Boyd hakee Margeralta suurta summaa elatusapuna. Summa selviää TMZ:n haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista.

Asiakirjojen mukaan Boyd vaatii Margeralta elatusmaksua Phoenixista 15 000 Yhdysvaltain dollaria (noin 14 000 euroa) kuussa.

Lisäksi hän haluaa edelleen täyttä yksinhuoltajuutta. Boyd kuitenkin sallii Margeran tekevän valvottuja vierailuja lapsensa luokse, jos Margera ensiksi käy onnistuneesti läpi päihdevieroituksen.

Page Sixin mukaan Boyd on kertonut tienaavansa alle 4000 dollaria kuussa, joten hän katsoo tarvitsevansa Margeralta taloudellista tukea heidän lapsensa elättämiseen.

Boyd kokee Margeran käyttäytyneen talvella sopimattomasti heidän poikansa seurassa. Boyd on väittänyt Margeran olleen päihteiden vaikutuksen alaisena kyseisessä tilanteessa.

Kansainvälisessä mediassa on seurattu pitkään Margeran vaikeuksia päihteiden kanssa. Stunt-ryhmä Jackassista alkujaan suosioon noussut Margera tunnetaan Suomessa lisäksi siitä, että hän on vieraillut täällä useasti suomalaisrokkarien Andy Mccoyn ja Ville Valon luona. Margera on jopa syyttänyt Valoa omasta päihdeaddiktiostaan.