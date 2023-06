Pilvi Hämäläinen meni kauppaan, ihmiset tuijottivat – paljastaa tilanteen taustat Instagramissa

Näyttelijä kävi kaupassa, missä häneen kohdistettiin huolestuneita katseita.

Näyttelijä Pilvi Hämäläinen , 38, kertoo Instagram-tilillään perjantaisesta kauppareissustaan, joka ei mennyt aivan tavallisesti. Hämäläinen oli ollut aikaisemmin töissä, jonka johdosta hänen ulkonäkönsä kiinnitti muiden asiakkaiden huomion.

– Ihmiset, jotka äsken kaupassa minua huolestuneina silmäilitte: ei syytä huoleen. Jouduin muilutetuksi vain kameran edessä ja meikkiä kaikki on vain. Itselle muistutus, että ois ne maskit joskus ihan hyvä ottaa pois jo sieltä kuvauspaikalta lähtiessä, kun aina sitä sitte kotimatkalla voipi tulla vastaan tilanne, että joutuukin ihmisten ilmoille, Hämäläinen päättää tekstinsä.

Julkaisun kuvassa Pilvi nähdään kyseisissä maskeissa. Otoksesta huomaa, että hänen kasvojaan on selvästi juurikin meikattu. Lisäksi kuvasta näkee, että hänen ranteessaan on nippusidettä. Ranne on saatu myöskin näyttämään veriseltä.

Lue lisää: Pilvi Hämäläinen hätkähdytti nahka-asussa ja naamiossa – sai somen kuhisemaan

Pilvi Hämäläinen tunnetaan esimerkiksi Putouksesta, jonka näyttelijäkaartissa hän oli useamman vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut esimerkiksi panelistina television urheiluaiheisissa paneeliohjelmissa Villi Kortti ja Penkinlämmittäjät.