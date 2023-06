Käärijä-stipendejä menee jakoon yhteensä 25. Valinnoissa on painotettu luovuutta sekä positiivisuutta.

Suomen euroviisuedustaja Käärijä sekä hänen Anja-mummonsa yllättivät Posion peruskoulun ja lukion stipendilahjoituksella.

Koulun johtavan rehtorin Salla-Maarit Toivasen mukaan Käärijän, oikealta nimeltään Jere Pöyhösen, Posiolta kotoisin oleva Anja-mummo otti kouluun yhteyttä heti viisujen jälkeisenä maanantaina. Anja tarjoutui lahjoittamaan yhdessä lapsenlapsensa kanssa 1 000 euroa koulun stipendirahastoihin.

– Idea on tullut siitä, että meidän koululaiset kannustivat Käärijää innokkaasti euroviisuja edeltävänä perjantaina ja tänne tuli toimittajatkin paikalle ja siitä tehtiin juttua, Toivanen avaa.

Lahjoituksesta uutisoi ensimmäisenä Koillissanomat.

Koulun Käärijä-fanitus tavoitti myös Käärijän sekä hänen mummonsa.

– He olivat hyvin otettuja siitä, että me huomioitiin Käärijä meidän arjessamme.

Otettuja on oltu myös koululla. Toivasen mukaan koulun nuoret ovat olleet tohkeissaan stipendilahjoituksesta.

– Huomenna on sitten jännä päivä edessä, kun päästään jakamaan nämä stipendit oppilaille sekä opiskelijoille.

Kuvassa Käärijän Anja-mummo.

Lauantaina jakoon on menossa peruskoulun ja eskarin puolella 20 stipendiä ja lukion puolella viisi stipendiä. Sekä peruskoulun puolelle, että lukiolle lahjoitettiin molemmille stipendirahastoihin 500 euron lahjoitukset.

Rehtori Toivanen on käynyt Käärijän Anja-mummon kanssa läpi perusteita, joiden mukaan stipendejä huomenna oppilaille jaetaan.

– Luovuus ja luovat aineet ovat ne perusteet, millä näitä on jaettu. Ja myös se, että Käärijä on itse positiivinen henkilö, niin positiivisuutta on haettu. Sellaisia luokan ryhmähengen nostattajia.

Oppilaat saavat myös tietää saivatko he käteensä juuri Käärijä-stipendin. Vihreitä stipendit eivät Toivasen mukaan kuitenkaan ole, mutta Käärijä-huuma ei ole Posiolta hetkeen poistumassa.

– Oppilaat ovat Käärijä-huumassa tehneet töitä kuvistunneilla, ja nyt Posion kirjastolla avataan taidenäyttely, jossa näitä taideteoksia on esillä.