Mariko pettyi karvaasti kohtaloonsa Farmissa – ryöpsäytti kameroille rajun purkauksen

Farmi Suomen neljäs kausi tuli päätökseensä lauantai-iltana.

Farmi Suomen neljäs kausi tuli päätökseensä lauantai-iltana. Kärkikolmikossa olivat Sampo Kaulanen, Janne Ahonen ja Mariko Pajalahti.

Vanhat farmilaiset äänestivät Jannen suoraan finaaliin. Toisesta finaalipaikasta siis ottelivat Mariko ja Sampo. Lopulta Mariko hävisi taiston, jossa heidän tehtävänään oli vuolla puupalasta astia, jolla he kantoivat jyviä astiaan mahdollisimman nopeasti.

Mariko tunnustaa valinneensa vuoltavaksi väärän puupalasen. Toisessa palassa hänellä olisi ollut kantokupin kourun alku jo valmiina.

– Se oli hullu hetki, kun puun lovettunut puoli putosi lattialle. Huomasin sen, mutta siinä kohtaan en tajunnut vaihtaa palasta. Mutta tuosta en aio piestä itseäni. Näitä tapahtuu, kun kapasiteetti ei ole täysin käytössä, Mariko sanoo.

Marikon unelma Farmin voitosta murskaantui siihen. Hän ei putoamisensa jälkeen peitellyt harmiaan, vaan lähti pelolle kävelemään ja kiroilemaan pettymystään.

– Vaikka mulla oli aika rauhallinen olo kisan alkaessa, tunsin kehossa, että tässä on nyt ekstraa, hän sanoo.

Mariko oli hetken pettynyt itseensä.

– Nyt olen saanut jo sen verran myllättyä mun huonoa oloa, etten enää ole sitä mieltä, että tämä oli turha kuukausi. Tää on ollut antoisa ja hieno, mutta myös fyysisesti ja henkisesti tosi kuluttava kuukausi. Pettymys itseeni, mikä tuli häviämisestä, toi hetkeksi olon, että olen täysin turhaan piehtaroinut täällä.

Mariko kuitenkin vahvistaa päässeensä pettymyksestä yli ja oppineensa siitä jotain.

– Oli hyvä huomata, etten ollut häviöstä katkera Sampolle, vaan olin tosi pettynyt itseeni. Se kertoo musta ihmisenä. Olen rankka itseäni kohtaan, sitä yritän tässä opetella rauhoittamaan. Ei tarvitse niin kovaan prässiin itseään laittaa. Mutta siinä on myös se positiivinen puoli, että kun lähden jotain tekemään, teen sen täysiä. Olen ollut täysiä tän kuukauden täällä.

Mariko kertoo, että hänellä oli alusta asti tavoitteena otella kovimman tyypin, eli Sampon kanssa. Siihen hän on tyytyväinen.

– Tiesin, että se on vaarallinen ajatus, mutta se puoli mussa, joka on vähän suuruudenhullu, halus tähän. Se yltiöpäinen haave, että voisin viedä koko kisan kovimmilta jäbiltä, lykki eteenpäin. Tässä on niin paljon opittavaa. Eilen mietin, että joko vien täältä himaan rahat tai sitten vien himaan oppirahat, hän jatkaa.

