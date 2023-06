Huippu-dj tarttui Käärijän Cha Cha Cha -hittiin – fanit luulivat pilaksi

Norjalaismuusikon kappaleen julkaisuajankohta ei ole vielä selvillä.

Norjalainen dj-tuottaja Alan Walker on tehnyt Käärijän Cha Cha Cha -kappaleesta oman versionsa. Walker on tunnettu monista hiteistään, joista esikoissingle Faded on kerännyt pelkästään Youtubessa lähes 3,5 miljardia katselukertaa.

Käärijä kertoo asiasta Instagramissa, jonka tarinat-osiossa hän on jakanut pienen pätkän pian julkaistavasta kappaleesta.

– It’s crazy, it’s party, Käärijä hehkuttaa.

Käärijä on julkaissut remix-kappaleesta 30 sekunnin pituisen maistiaisen myös TikTokissa, jonka kommenttikenttään Alan Walker on käynyt kommentoimassa Käärijän yllä mainitun tunnuslauseen kolmen vihreän palloemojin kera.

Useammat fanit ovat kertoneet TikTokissa luulleensa ensin, että kyse oli jostain fanitilillä jaetusta remix-kappaleesta. Riemu repesi, kun he tajusivat, että kyseessä on aito yhteistyö.

– Hetkinen, tämä ei olekaan faniprofiili, yksi äimistelee.

– Tämä on hänen oikea profiilinsa, toinen tajusi.

– Tämä on paras uutinen koko päivänä, fani iloitsee.

– Kaksi suosikkiani samassa kappaleessa.

– It gets crazier, it gets partier.

Käärijä lähti pian euroviisujen ja Nordenskiöldinkadun jäähallikeikan jälkeen ansaitulle lomalle Malediiveille, missä hän vietti edellisen viikon. Paluu arkeen on koittanut, ja sunnuntaina viisusuosikki esiintyy sunnuntaina Vantaan Louhela Jameissa. Käärijä esiintyy sunnuntai-iltapäivänä kello 15.45–16.15.

Velmun puheenjohtaja Tommi Ouvinen kertoi Helsingin Sanomille, että Käärijän esiintyminen varmistui vasta alkuviikosta, jonka vuoksi viime päivät ovat olleet järjestäjille haipakkaa.

Käärijän esiintymisen maksaa Vantaan kaupunki, jonka oma poika tämä tunnetusti on.

Ouvinen odottaa sunnuntaiksi yleisöryntäystä ja hakee vertausta hieman korkeammasta dimensiosta.

– Joillain on sellainen näkemys, että tämä on verrattavissa Kristuksen toiseen tulemiseen ja paikalle saapuu puoli pääkaupunkiseutua, Ouvinen leukailee HS:lle.

LOUHELAN ja Martinlaakson välissä sijaitsevassa Jokiuoman puistossa esiintyy Käärijä lisäksi myös aimo kattaus sekä tunnettuja että vähemmän tunnettuja artisteja ja yhtyeitä.

Ensiksi mainittuja ovat muun muassa Scandinavian Music Group, Jesse Markin sekä Arttu Lindeman.

Hieman tuntemattomampia lienevät taasen esimerkiksi Saattohoito79, Komisarion Koirapartio sekä Nuthil Cowboys.