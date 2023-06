Suomalaisen miljoonatuotannon ruotsalainen päätähti kertoo itkeneensä joka päivä

Rakastetun Myrskyluodon Maijan elokuvaversio saa ensi-iltansa tammikuussa 2024.

Viisihenkinen perhe on silakkahommissa. Yhdeksänkuukautinen vauva annetaan isosiskonsa hoitoon, ja vanhemmat lähtevät kävelemään käsi kädessä poispäin. Minne Maija ja Janne menevät, jää arvoitukseksi, sillä dialogi ei kulkeudu toimittajajoukon korviin asti.

Getan Havsöran kärjessä Ahvenanmaalla, meren äärellä, häärii monikymmenpäinen tuotantoryhmä. Parempaa paikkaa suomalaisen suurtuotannon kuvauksille ei ole, sillä Myrskyluodon Maija (Stormskärs Maja) sai alkunsa täällä, kirjailija Anni Blomqvistin pöydän ääressä.

Tämänhetkinen kuvauspaikka on Ahvenanmaan pohjoisrannikolla, Getassa.

Vuonna 1976 ilmestynyt tv-sarja teki vastanaineiden Maijan ja Jannen tarinan tutuksi suomalaisille, ja Lasse Mårtensonin säveltämä tunnusmusiikki saa edelleen jotain liikahtamaan sielun sopukoissa. Nyt Myrskyluodon Maija on palannut, suurempana ja vaikuttavampana kuin koskaan.

Vuonna 1976 ilmestynyt Myrskyluodon Maija -televisiosarja hurmasi suomalaiset. Päärooleissa olivat Rose-Marie Rosenback ja Leif Sundberg.

Parhaillaan kuvattavan elokuvan budjetti on suomalaiseksi tuotannoksi hulppeat 4,4 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi voi kertoa, että Yhdysvalloissakin esitettävän Sisu-elokuvan budjetti oli viisi miljoonaa. Elokuvan idea ja käsikirjoitus on Tiina Lymin, joka myös ohjaa elokuvan.

– Tämä on hyvin kaunis rakkaustarina – tarina siitä, kuinka ihminen tulee rakastetuksi sellaisena kuin on, jolloin hän kykenee kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Siinä on rakkaus, joka kantaa kaikkien rajojen yli, jopa kuoleman rajojen yli. Jokaisen pitäisi saada kokea sellainen rakkaus, Lymi kertoo kuvausten tauolla.

Tiina Lymi kertoo olevansa melko uskollinen kirjojen tarinalle mutta kytkeneensä sen tietyillä teemoilla nykyaikaan.

Koska kyseessä on kokopitkä elokuva eikä kuusiosainen tv-sarja, on Lymi ottanut käsikirjoituksessa tiettyjä vapauksia.

– Tässä on yksi selkeä kaari, ja se on saatava mahtumaan rajattuun aikaan, tietysti mielellään alle kolmeen tuntiin, hän kertoo.

– Elokuvassa on myös tietynlainen feministinen lanka. Aikakausi on kiinnostava, sillä uusi aika on tulossa ja vanha vaihtumassa.

Pääosia elokuvassa esittävät ruotsalaiset Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Janssonin voi nähdä Ylen esittämässä Ohuella langalla -sarjassa. Troedsson työskentelee Tukholman kaupunginteatterissa. Sivuosissa nähdään muun muassa suomalaisnäyttelijät Jonna Järnefeldt ja Tobias Zilliacus.

Kumpikaan pääosanesittäjä ei tuntenut Maijan tarinaa entuudestaan. Se on kuitenkin tehnyt molempiin suuren vaikutuksen.

– Tässä on monia suuria teemoja, syntymä, kuolema, rakkaus, selviytyminen...,Troedsson sanoo.

– En ole koskaan näytellyt hahmoa, joka olisi koskettanut minua näin syvästi. Olen itkenyt joka päivä käsikirjoitusta lukiessani. Tunnen niin paljon sympatiaa Maijaa kohtaan, Jansson paljastaa.

Linus Troedsson vaikuttaa Tukholman kaupunginteatterissa. Suomalaiskatsojat ovat voineet nähdä Amanda Janssonin Ohuella langalla -sarjassa.

Molemmat joutuivat opettelemaan elokuvaa varten Ahvenanmaan murteen. Heillä oli sitä varten paikallinen opettaja.

– Murre on mielestäni vähän kuin sekoitus kolmea erilaista ruotsin murretta, Troedsson määrittelee.

Koe-esiintymisissä autenttista murretta ei vielä vaadittu.

– Tein ensimmäisen nauhani suomenruotsiksi, Jansson sanoo.

– Kun tapasin Tiinan (Lymi) ja roolijaosta vastaavan henkilön, puhuin ruotsia, Troedsson kertoo.

Rakennukset, kuten Maijan ja Jannen kotitalo, navetta ja venevaja, on tehty vain kuvauksia varten.

Pääosapari kertoo, että he ovat näytelleet myös aiemmin yhdessä – muutaman sekunnin ajan. Troedsson näytteli yhdessä Ohuella langalla -jaksossa

– Tiesimme kyllä jo silloin, että olemme molemmat mukana Myrskyluodon Maijassa.

Tuotantoa on liikuteltu sekä Manner-Suomeen että Ahvenanmaalle, jossa tehtiin lokakuussa syyskuvaukset ja helmikuussa talvikuvaukset. Ongelman aiheutti kuitenkin se, että saarella ei ollut yhtään lunta.

– Lumi piti tehdä, ja nykyään siihen tarkoitukseen voi käyttää selluloosaa, joka on ympäristöystävällinen materiaali, Solar Filmsin marketing producer Thomas Forsström kertoo.

Ahvenanmaalta kuvaukset siirtyivät Helsinkiin Angel Filmsin studioille. Toukokuussa Turun Vanhalla suurtorilla kuvattiin Maijan ja Jannen matka markkinoille. Tämänhetkiset kuvaukset Ahvenanmaalla kestävät kesäkuun puoliväliin saakka.

Paikan päälle Havsöraan on rakennettu navetta sekä Janne ja Maijan kotitalo, jotka puretaan kokonaan kuvausten jälkeen.

Myrskyluodon Maijaa kuvattiin Turun Vanhalla suurtorilla 17. toukokuuta.

Vaikka Lymi ei paljastakaan elokuvan juonesta mitään, yksi käänne pysyy varmasti uskollisena kirjoille. Kirjailija Blomqvistin aviomiehen ja pojan hukkuminen toimi sytykkeenä kirjoittamiselle, johon kirjailija purki suruaan sekä innoittajana tarinan nuoren parin traagiselle kohtalolle.

– Jannelle käy niin kuin Jannelle käy, mutta rakkaus jää, Lymi sanoo.

Myös rakastettu tunnuskappale on edelleen mukana. Uutta musiikkia elokuvaan säveltää Jean Sibeliuksen tyttärentyttären poika Lauri Porra.

Myrskyluodon Maijan on tarkoitus tulla ensi-iltaan tammikuussa 2024. Sen jakelu menee CMoren kautta kaikkiin Pohjoismaihin.

– Tällä hetkellä suunnittelemme elokuvan näyttämistä myös Ruotsin elokuvateattereissa, Forsström sanoo.