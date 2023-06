Tässä ovat uudet Love Island Suomi -sinkut – mukana wellnessmalli, TikTok-tähtiä ja vanginvartija

Love Island Suomen neljäs kausi alkaa maanantaina.

Love Island Suomen neljäs kausi alkaa maanantaina 5. kesäkuuta. Uutta kautta kuvataan parhaillaan Espanjan lämmössä, uudessa luksusvillassa. Ohjelmaa esitetään reaaliajassa, ja uusi jakso nähdään kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin. Kauden juontaa Veronica Verho.

Seitsemän viikkoa kestävässä ohjelmassa joukko sinkkuja asuu yhdessä isossa merenrantavillassa ja muodostaa keskenään pareja. Luottoparia tai vispilänkauppaa ilman jäävät putoavat pois ohjelmasta.

Katsojat voivat vaikuttaa sarjan käänteisiin mobiilisovelluksen kautta. He päättävät myös lopulta voittajaparin, joka joko jakaa tai menettää 25 000 euron voittopotin.

Tässä ovat 10 sinkkua, jotka aloittavat Love Islandilla:

Joonas

Tamperelainen 28-vuotias Joonas tekee opiskeluiden ohella myyntityötä ja portsarin hommia. Hän kuvailee itseään komeaksi ja mukavaksi. Hän etsii itselleen urheilullista ja naisellista naista tummalla tukalla ja kiltteydellä varustettuna. Kamppailulajeja harrastava ja leipomista rakastava Joonas paljastaa, että hänellä on kamala esiintymiskammo.

Tiila

30-vuotias jyväskyläläinen Tiila harrastaa vapaaottelua ja etsiikin urheilullista miestä. Tiila on määrätietoinen ja tavoitteellinen ja etsii itselleen kypsää kumppania, joka pystyy nauramaan itselleen. Hän on kyllästynyt miehiin, jotka haluavat heti painia kuultuaan tämän vapaaottelutaustasta. Olisi kivaa, jos mies treenaisi tavoitteellisesti, eikä crossfitvartalo olisi pahitteeksi.

Tiila kuvailee itseään liiankin ystävälliseksi. Hän muun muassa adoptoi kaksi sairasta kissavanhusta antaakseen niille hyvän kodin loppuelämäksi. Hän paljastaa olevansa aivan surkea kokki ja leipuri.

Tiila

Samu

Helsinkiläinen 27-vuotias Samu tekee ystävänsä kanssa podcastia ihmissuhteista. Impulsiiviseksi itseään kuvaileva mies etsii itselleen aitoa ja taiteellista kumppania. Samu ei tunne olleensa koskaan rakastunut, ja häntä kaduttaa, ettei ole osannut aikoinaan ottaa mahdollisia suhteita tarpeeksi tosissaan ja antaa niille mahdollisuutta. Hän kertoo olevansa herkkä, romanttinen ja sisimmissään emo.

Samu

Mona

24-vuotias helsinkiläinen Mona on fanittanut Love Islandia jo pitkään. Hänen ihannemiehensä on pitkä, tatutoitu, itsevarma ja kohtelias. Liiallinen itsevarmuus on hänelle turn off. Hän paljastaa olevansa järkyttävä siivousfriikki ja surkea kokki, sillä vesikin palaa pohjaan.

Mona

Paulus

Haapaveteläinen alunperin, nykyisin vantaalainen 27-vuotias Paulus etsii muodokasta ja aktiivista, jalat maassa olevaa naista. Hän rakastaa urheilua ja etenkin voittamista. Arki-illoista valtaosa kuluu tenniksen ja jääkiekon parissa. Paulus on huoleton persoona, joka ei turhasta stressaa. Urheilun lisäksi hän nauttii laulamisesta, ja omistaakin omat karaokelaitteet.

Paulus

Josefiina

Helsinkiläinen Wellness-malli 2020 kilpailun voittanut Josefiina, 23, ei ole vielä koskaan seurustellut. Nyt hän etsii hyvinvointinsa viimeistä palasta, eli rakkautta. Hakusessa on nyt sanavalmis, kunnianhimoinen ja hauska mies tummilla piirteillä. Josefiina hurmataan ruskeilla nappisilmillä ja itsevarmoilla jutuilla. Urheilua rakastavalla Josefiinalla on 17 vuoden tausta taitoluistelukilpailuissa.

Josefiina

Niko

Tiktokista tuttu kuopiolainen Niko, 25, opiskelee kauppatieteitä ja tekee Tiktok-videoita. Hän rakastaa löhöilyä, vaikka käykin paljon urheilemassa. Niko toivoo kumppaniltaan kauniita hiuksia, räväkkyyttä ja pirteyttä. Hän inhoaa tunteilla leikkimistä ja on valmis hurmaamaan naiset kitaransoitollaan.

Niko

Isabella

Kaksikymppinen vantaalainen Isabella etsii saarelta pitkää kiharatukkaa urheilullisella kropalla ja heittäytyvällä luonteella. Hän aikoo hurmata miehet valloittavalla naurullaan. Hyväsydäminen ja tunneälykäs Isabella kannustaa itseään tekemällä tsemppi- ja vinkkivideoita puhelimeensa pahan päivän varalle.

Isabella

Ali

Mikkelistä kotoisin oleva 27-vuotias Ali pelasi jääkiekkoa ammatikseen, mutta ura loppui loukkaantumiseen juuri kun ensimmäinen sopimus SM-liigaan oli kirjoitettuna. Nykyään mies työskentelee vanginvartijana. Hän kertoo olevansa romantikko, jolle kukat ja suklaat parisuhteessa ovat arkipäivää. Erikoistaidokseen huumorintajuinen mies nimeää kyvyn sanoa sanat väärinpäin välittömästi sen kummempaa miettimättä.

Ali

Elviira

Tiktokista tuttu tamperelainen Elviira, 24, on palkittu tanssija. Hän pitää erityisesti skeitti-, street-, taiteilija- ja hipsterityyppisistä miehistä. Elviiralla on paha tapa kyllästyä asioihin nopeasti. Hänellä on takanaan vain yksi pidempi parisuhde ja nyt etsii tyylitajuista, avointa ja itsevarmaa miestä Love Islandilta. Elviira paljastaa inhoavansa marjoja.