Antony Blinken on päässyt otsikoihin myös muutoin kuin politiikan saralla.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken, 61, saapui Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston isännöimälle vierailulle kesäkuun alussa.

Virallinen ohjelma alkoi perjantaiaamuna 2. kesäkuuta. Ulkoministerit keskustelevat ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja pitkäaikaisen tuen antamisesta Ukrainalle sekä Naton ajankohtaisista kysymyksistä.

Blinken tapasi perjantaina myös pääministeri Sanna Marinin ja piti puheen Helsingin kaupungintalolla.

Politiikan lisäksi Blinken on herättänyt myös muunlaista keskustelua. Hänellä on nimittäin oma bändi nimeltään ABlinken. Blinken ei ole varsinaisesti salaillut musisointiaan, sillä hän kuvailee itseään amatöörikitaristiksi virallisen Twitter-profiilinsa kuvauksessa.

Hänen musiikkiaan on kuultavissa esimerkiksi Spotifyssa. Vuonna 2018 Blinken myös mainosti bändiään Twitter-tilillään.

– He, jotka haluavat rokata, katsokaa ja seuratkaa ABlinkeniä Spotifyssa. Muutamia itse tekemiä kappaleita vuosien takaa, mutta nyt nauhoitettuna, Blinken kirjoitti.

Myös arvostettu musiikkijulkaisu Rolling Stone teki Blinkenin intohimosta jutun vuonna 2021.

Blinken kertoi tuolloin lehdelle, että hän nauttii musiikista keskustelemisesta paljon ja se on haastatteluissa hyvää vastapainoa jokapäiväiselle poliittiselle työlle.

Blinken rakastui jutun mukaan klassiseen rockiin jo varhain, teki covereita Pink Floydin ja Lynyrd Skynyrdin kappaleista koulubändeissä ja osti paljon levyjä. Blinken kertoi kaksi vuotta sitten Rolling Stonelle omistavansa kuusi tai seitsemän kitaraa, ja että hän on ollut mukana virkamiesten bändissä nimeltä Coalition of Willing aina, kun kitaristia on tarvittu.

– Musiikki on elämäni intohimo. Löydän siitä aina iloa, joko soittaen tai kuunnellen, Blinken totesi lehdelle.

Rolling Stonen jutussa on nähtävissä myös video, jossa Blinken soittaa ja laulaa Valkoisessa talossa.

Juttua korjattu 2.6.2023 klo 14:49: Jutussa Antony Blinkenin nimi kirjoitettiin ensin virheellisessä muodossa ”Anthony”.