Näyttelijä Al Pacinon, 83, uutisoitiin saavan uuden lapsen naisystävänsä, Noor Alfallahin, 29, kanssa.

Mirror ja TMZ kertovat, että Pacino olisi järkyttynyt raskausuutisesta ja vaatineen Alfallahilta isyystestiä, sillä Pacino oli siinä uskossa, ettei hän voisi enää terveydellisten syiden vuoksi saada lapsia.

Al Pacino luuli, ettei voisi enää saada lapsia.

DNA-testin kerrotaan osoittaneen, että Al Pacino todella on uuden tulokkaan isä. Lapsi on näyttelijälle neljäs.

Pacino ja Alfallah ovat olleet julkisesti yhdessä vuoden ajan, mutta vauvauutiset tulivat Scarface-näyttelijän tietoon vasta pari kuukautta sitten. Lukuisat lähteet kertoivat Page Sixille viime vuonna, että pari on pitänyt yhtä kaikessa hiljaisuudessa läpi koronapandemian.

Al Pacinolla on entuudestaan kolme jo aikuista lasta. 33-vuotiaan Julie Marien äiti on näyttelijävalmentaja Jan Tarrant. Esikoistyttären lisäksi näyttelijällä on 22-vuotiaat kaksoset Anton ja Olivia ex-puolisonsa Beverly D’Angelon kanssa. Pari seurusteli vuosina 1997-2003.