Yhdysvaltalaisen Leijonan luolan sijoittaja Daymond John on riidoissa vanhojen kilpailijoiden kanssa.

Yhdysvaltojen Leijonan Luola -ohjelman tähtisijoittaja Daymond John on hakenut väliaikaista lähestymiskieltoa kolmelle entiselle kilpailijalle, joiden yritykseen hän on sijoittanut rahojaan.

Los Angeles Timesin mukaan lähestymiskielto koskee Al "Bubba" Bakeria ja hänen tytärtään Brittania sekä vaimoaan Sabrinaa. LA Timesin saamien tietojen mukaan Daymond John olisi halunnut rajoittaa perhettä puhumasta julkisesti kokemuksistaan ohjelman jälkeen. Perhe on kokenut ohjelman jälkeisen ajan ”painajaismaiseksi”.

Perhe syytti LA Timesin aikaisemmassa jutussa Johnia ja tämän yhteistyökumppaneita siitä, että he olisivat johtaneet perhettä harhaan, yrittäneet ottaa heidän liiketoimintansa haltuunsa ja riistäneet heiltä voittoja.

Perhe osallistui ohjelman viidennelle kaudelle, ja Los Angeles Timesin mukaan ohjelman jälkeen perhe teki sijoittajien avulla sopimuksen John and Rastelli Foods Group -yrityksen kanssa, jonka kanssa sovittiin patentoidusta lihatuotannosta Bubba's Q Boneless Baby Back Ribs -lihatuotteelle.

LA Timesin mukaan New Jerseyn liittovaltion tuomari hylkäsi jutun, mutta Daymond John on sittemmin jättänyt valituksen hylkäämisestä, joka on tällä hetkellä vireillä. Myös Rastelli Foods hakee lähestymiskieltoa Bakereita vastaan väittäen, että he ovat esittäneet ”vääriä” ja ”herjaavia lausuntoja” yritystä vastaan.

– Väliaikainen lähestymiskielto johtuu Bakereiden räikeistä toimista, joilla he pyrkivät horjuttamaan liikekumppanuutta, josta he ovat sopineet neljä vuotta sitten, Daymond Johnin tiedottaja totesi LA Timesin mukaan.

Daymond John kiistää Bakerin perheen väitteet.

Bakerit väittävät, että Daymond John olisi muuttanut jälkikäteen Leijonan luolassa tehtyä sopimusta. He suostuivat ohjelmassa sopimukseen, jossa Daymond sijoittaisi yritykseen 300 000 dollaria ja saisi vastineeksi siitä 30 prosenttia. Väitteen mukaan Daymond John olisi muuttanut sopimuksen ehtoja jälkikäteen niin, että sijoitussumma olisi 100 000 dollaria 35 prosentin osuudesta.

Heidän mukaansa John jätti huomiotta perheen valituksen entisestä Leijonan luola -kilpailijasta, jonka John palkkasi tuottamaan yrityksen verkkosivut, ja joka väitteen mukaan hallitsisi yrityksen pankkitiliä. Lisäksi he väittivät, että heidän kumppanuutensa Johnin ja Rastelli Foodsin kanssa oli ongelmallinen, ja että Al Baker suljettiin pois tärkeimmistä liiketoimintakokouksista ja hänet jätettiin pimentoon reaaliaikaisista taloustiedoista. He sanovat saaneensa vain noin neljä prosenttia julkisesti ilmoitetuista 16 miljoonan dollarin tuloista.

Daymond John on kiistänyt kaikki väitteet ja totesi, että hänellä on ollut suuri vaikutus yrityksen menestymiseen, eikä hänellä itsellään olisi edes ollut pääsyä yrityksen kirjanpitoon tai määräysvaltaa siihen. John kuvaili, että hänen roolinsa yrityksessä oli toimia ”tuotteen suurlähettiläänä” kontaktiensa avulla.

John myös toteaa, että on itse kärsinyt taloudellista tappiota Bakerien vuoksi.