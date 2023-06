Cristal Snow'lta rohkea avautuminen – Esko Eerikäinen paukautti hulvattoman kommentin

Cristal Snow on ollut sinkku jo pian kaksi vuosikymmentä.

Cristal Snow on viime aikoina puhunut julkisesti parisuhdehuolista.

Nuoruudessaan mediapersoona ja drag queen Cristal Snow’lla (oik. Tapio Huuska), 47, oli vientiä.

– Mulla oli aina poikaystävä. Joskus kaksikin, hän kirjoittaa Instagramissa.

– Vaihdot tapahtu läpsyjen kanssa. Olin sellainen good time guy. Kaikki tykkäs mutta kyllästyin kai liian nopeaa. Aina luulin, että sitä voisi olla parempaakin tarjolla. Olin kerran vartin verran kihloissakin.

Nykyään on toisin.

Snow kertoo Instagram-päivityksessään olleensa sinkku viimeiset 19 vuotta.

– Se oli virhe, hän mutisee jälkiviisaasti.

” Ihmissuhteet on vaikeita. Yksinäisyys on helppoa.

Viimeisen parin vuosikymmenen Cristal Snow on ollut itsenäinen ihminen, joka on rakentanut uraa ja elänyt itsenäistä, onnellista elämää. Parisuhdetta ei ole oikein kaivannut.

Vanhemmuuttaan mies on havainnut itsessään muutoksen.

– Olen tullut siihen pisteeseen, että alan olemaan se ainut sinkku juhlissa. Kaikilla on joku tai jonkinlainen säätö tai sopimus toisen ihmisen kanssa. Mulla ei ole. Se alkaa tympimään.

Jos Snow’n nuoruudessa riitti rakkautta, ovat aikuisuuden päivät tuoneet enemmän rimakauhua – näin takavuosien brittisarjaan viitaten.

– Pelkään, että sattuu koska sitä on kyllä tapahtunut. Ihmissuhteet on vaikeita. Yksinäisyys on helppoa.

Snow kisasi Farmi Suomen edelliskaudella. Oikealla Diili-sarjasta julkisuuteen noussut Juhana Helmenkalastaja.

Tänä vuonna sinkkuuteen tulee muutos, Snow linjaa.

Tänä vuonna hän sanoo treffipyynnöille ”joo”, eikä pelkää itsekään pyytää muita ulos.

– Aion mennä baareihin ja flirttailla ja tanssia ja antaa romanssille mahdollisuuden. Tää on se kesä.

Snow kysyy itseltään, onko hän tällaiseen valmis.

– Noh en vittu todellakaan… mutta ei kun pelkoja kohti, hän vastaa itselleen.

Snow’n avaus on herättänyt paljon keskustelua. Monet hänen seuraajistaan jakavat myös omia kokemuksiaan niin sanotuilla vapailla markkinoilla monta vuotta olemisesta.

Yksi kertoo olleensa sinkku niin ikään 19 vuotta, toinen 8 vuotta. Kolmas kertoo humpanneensa enimmälti itsekseen nelikymppiseksi asti.

Myös juontaja Esko Eerikäinen on paukauttanut paikalle kommentoimaan.

– Sä et o edes kosinut... hän sutkauttaa Snow’lle.

Eerikäisen niin sanotun bromancen osoitus kirvoittaa myös kohteeltaan riemastuneen reaktion.

– ESKO!!! NYT!!! Mä oon odottanut sua 15 vuotta. Ny riittäää!! Snow vastaa.

Cristal Snow kertoi rakkauselämän konstikkuudesta myös aiemmin toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa.

Lue lisää: Podcast: Cristal Snow on tehnyt deittaillessa karun havainnon – vaatimuslistat hämmästyttävät

Hän avasi jaksossa muun muassa homoseksuaalisuuteen liittyviä tabuja. Teemat nousivat hänen elämässään pintaan korona-aikana, jolloin ravintolat olivat kiinni. Tämä vaikeutti parisuhteen löytämistä, koska ei päässyt lähelle muita ihmisiä.

– Koemmeko vieläkin, ettemme ole parisuhteen arvoisia, hän pohti.

– Ollaanko niin seksiorientoituneita, että halutaan vaan sitä ja suljetaan kaikki muut ovet. Silloin suljetaan myös mahdollisuus löytää se oikea ihminen.

Snow kertoi podcastissa, että julkisena henkilönä ja drag-artistina oleminen vaikeuttaa parisuhteen löytymistä entisestään.

– Sen lisäksi, että olen homo, olen myös drag-artisti. Sen vuoksi olen vielä epähaluttomampi homomiehelle, koska en ole lääkäri tai poliisi. Kun ihmiset kuulee kuka olen ja mitä teen, he vastaavat, että eivät halua julkisuutta, eivätkä sitä, että tuon korkokenkiäni kotiin.